最新（※）の高校入試問題を分析・学習できる「2027年受験用 全国高校入試問題正解」シリーズが6月25日（木）刊行！
教育出版の株式会社旺文社（東京都新宿区、代表取締役社長 粂川秀樹）は、「2027年受験用 全国高校入試問題正解」シリーズ（英語、数学、国語、理科、社会）を6月25日（木）に刊行いたします。
英語、数学、国語、理科、社会の全5冊
本シリーズには、最新（※）の高校入試問題が収録されています。全国の受験生・学校の先生・塾講師に活用されているロングセラーです。
※最新＝2026年6月刊行時点
〈本シリーズの特徴〉
・全国の高校入試問題を総覧できる
都道府県の公立高校入試問題と、全国の主要な国立・私立高校・高専の入試問題が収録されているので、受験期後半の問題演習に効果的です。本書の後半部分には、解答だけでなく解き方も掲載されています。
・出題傾向分析や2027年の予想と対策
刊行から70年以上のノウハウに基づく、2026年入試の出題傾向の分析と2027年入試の予想・対策を掲載。受験生にとっての入試対策としてはもちろん、学校の先生・塾講師の方々のデータ収集にも役立ちます。
■書籍概要
『2027年受験用 全国高校入試問題正解 英語』
・編者：旺文社
・刊行日：2026年6月25日
・体裁：B5判 ／ 496ページ ／ 1色刷
その他 : 音声ダウンロード付
・定価：3,795円（税込）
URL:https://www.obunsha.co.jp/product/detail/022313
『2027年受験用 全国高校入試問題正解 数学』
・編者：旺文社
・刊行日：2026年6月25日
・体裁：B5判 ／ 392ページ ／ 1色刷
・定価：3,245円（税込）
URL:https://www.obunsha.co.jp/product/detail/022314
『2027年受験用 全国高校入試問題正解 国語』
・編者：旺文社
・刊行日：2026年6月25日
・体裁：B5判 ／ 592ページ ／ 1色刷
・定価：3,410円（税込）
URL:https://www.obunsha.co.jp/product/detail/022315
『2027年受験用 全国高校入試問題正解 理科』
・編者：旺文社
・刊行日：2026年6月25日
・体裁：B5判 ／ 400ページ ／ 1色刷
・定価：3,245円（税込）
URL:https://www.obunsha.co.jp/product/detail/022316
『2027年受験用 全国高校入試問題正解 社会』
・編者：旺文社
・刊行日：2026年6月25日
・体裁：B5判 ／ 520ページ ／ 1色刷
・定価：3,245円（税込）
URL:https://www.obunsha.co.jp/product/detail/022317
■過去3年分（2023年～2025年）の入試問題を分野別に分けて収録した「全国高校入試問題正解 分野別過去問」シリーズはこちら(https://prtimes.jp/my_c3/action.php?run=mypage&page=pressreleaseedit&release_id=377)
【会社概要】
学ぶ人は、変えてゆく人だ。
目の前にある問題はもちろん、人生の問いや、社会の課題を自ら見つけ、
挑み続けるために、人は学ぶ。
「学び」で、少しずつ世界は変えてゆける。
いつでも、どこでも、誰でも、学ぶことができる世の中へ。
私たちは、学ぶ人をずっと応援し続けます。
旺文社ブランドサイト URL：https://www.obunsha.co.jp/pr/change/(https://www.obunsha.co.jp/pr/change/)
社名 ： 株式会社 旺文社
代表者 ： 代表取締役社長 粂川 秀樹
設立 ： 1931年10月1日
本社 ： 〒162-8680 東京都新宿区横寺町55
TEL ： 03-3266-6400
事業内容 ： 教育・情報をメインとした総合出版と事業
URL ： https://www.obunsha.co.jp/