寄付額最大750万円。前方後円墳のお墓「竹田式古墳墓」が大東市のふるさと納税返礼品として本日受付開始 - 終活と地域貢献をつなぐ新たな永代供養を全国へ【株式会社前方後円墳】

株式会社 前方後円墳大阪メモリアルパーク古墳墓［写真撮影 山中陽平］

株式会社前方後円墳（本社：東京都港区、代表取締役：竹田恒泰）は、大阪メモリアルパーク販売株式会社（本社：大阪府大東市、代表取締役：樋口 光一）と共同展開する「竹田式古墳墓」が、大阪府大東市のふるさと納税返礼品として各ポータルサイトに掲載され、ご寄付の受付を開始したことをお知らせいたします。

先般、返礼品としての採用が決定した旨をお知らせいたしましたが、このたび掲載準備が整い、全国どこからでもふるさと納税を通じてお申し込みいただけるようになりました。「終活」や「お墓の継承問題」という社会課題に対し、ふるさと納税による「地域貢献」という新たな視点を加えた、全国的にも珍しい取り組みです。

▼採用決定時のお知らせ▼

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000073.000146985.html

大東市・前方後円墳社・大阪メモリアルパーク。三者の強みが結集

■ 株式会社前方後円墳

日本古来の前方後円墳を、代表竹田恒泰が現代の祈りの場として再構築。いま大きな注目を集める「竹田式古墳墓」が本取り組みの象徴です。

■ 大阪府大東市

ふるさと納税制度を通じ、寄付者と地域をつなぐ架け橋として本返礼品を採用。全国からの寄付を地域の未来づくりへと活かします。

■ 大阪メモリアルパーク販売株式会社

2003年より大東市龍間の地で霊園を運営する地元事業者として、長年培ってきた運営実績を基盤に、永代にわたる管理・供養を担います。

話題性・文化的価値・地域に根ざした運営実績。この三者が力を合わせることで、「竹田式古墳墓」を全国へ展開する第一歩として、本ふるさと納税での公開が実現しました。

多死社会における「お墓の維持」を地域の未来へつなぐ

現在、日本社会では少子高齢化や核家族化に伴う「墓じまい」や「お墓の継承問題」が深刻な課題となっています。大阪メモリアルパークでは、こうした不安を抱える方々に対し、管理者が永代にわたり供養を執り行う仕組みを提供してまいりました。

この度、「竹田式古墳墓」が大東市のふるさと納税返礼品として採用されたことにより、寄付者は自身の将来に向けた「安心（終活）」を確保しながら、寄付を通じて大東市の市政発展に寄与することが可能となりました。これは、単なる返礼品の提供に留まらず、お墓参りを通じて寄付者の家族が継続的に大東市を訪れる「関係人口の創出」を目的とした、持続可能な地域共生型の供養モデルです。

なぜ、今「古墳墓」×「ふるさと納税」なのか

1. 「最期まで自分らしく社会に貢献したい」という願いを叶える

ふるさと納税を通じて「竹田式古墳墓」を選ぶことは、自らの安住の地を確保すると同時に、その寄付金が大東市の教育、福祉、街づくりに直接活かされることを意味します。「自分の人生の締めくくりが、誰かの役に立つ」という誇りは、従来の終活にはなかった新しい心理的価値を提供します。

2. 古代から受け継がれる「前方後円墳」というアイデンティティ

日本独自のお墓の形の「前方後円墳」は、古来より祈りと継承の象徴でした。この象徴を現代に蘇らせた「竹田式古墳墓」は、単なる埋葬施設ではなく、生駒山系の自然と共に地域の景観を守り続ける「文化的資源」です。寄付者はこの歴史の系譜に名を連ね、その想いは大東市の美しい景観の一部として未来へと受け継がれていきます。

3. 「無縁」を防ぎ、「関係人口」を育む持続可能な仕組み

「墓じまい」が増える背景には、地域との縁が切れることへの不安があります。本取り組みでは、寄付を通じて「大東市との縁」を結び、お墓参りに訪れる家族がこの街を訪れ、地域とのつながりを育み、街を愛する「関係人口」となるサイクルを生み出します。民間霊園と自治体が手を取り合う、持続可能な供養の未来像です。

お申し込み方法について

「竹田式古墳墓」への寄付お申し込みは、大東市公式のふるさと納税案内ページを経由し、各主要ポータルサイトからお手続きいただけます。

【大東市ふるさと納税 特設ページ（市公式サイト）】

https://www.city.daito.lg.jp/site/furusatonouzei/

上記ページ内に掲載されている以下の各プラットフォームより、寄付のお申し込みが可能です。

● 楽天ふるさと納税

● ふるなび

● ふるさとチョイス

● Amazonふるさと納税

● G-Callふるさと納税

● ふるさとプレミアム

（※ ほか、ふるさとチョイス連携の各サイト〔JRE MALLふるさと納税、au PAY ふるさと納税、セゾンのふるさと納税 ほか〕でも順次受付を開始いたします。各サイトの正式名称・掲載状況は、上記の大東市公式ページをご確認ください。）

【提供される返礼品のラインナップ】

合同永眠埋葬： 伝統的な前方後円墳の中で、他の方と共に永代にわたり供養される形式。

個別安置埋葬（1人用～4人用）： 個別のスペースにて永久に安置・供養される形式。ご家族の状況に合わせてお選びいただけます。

※寄付金額の詳細については、各ポータルサイトの最新情報をご確認ください。

今後の展開

ご購入の流れにつきましては、「古墳の窓口」および大阪メモリアルパーク公式サイトを通じて順次ご案内して参ります。安藤忠雄建築研究所監修の特別空間、歴史・デザインそして安心の永代供養が融合した新しい祈りの場にご期待ください。

▼古墳の窓口▼

https://madoguchi.kofun.co.jp/

▼大阪メモリアルパーク公式HP▼

https://osaka-memorialpark.co.jp/

代表 竹田恒泰による大阪古墳墓 現地説明会のご案内

7月11日（土）大阪メモリアルパーク古墳墓にて、現地説明会を開催致します。

古くから日本人が大切にしてきた「お墓のカタチ」

構想から企画・開発まですべてを手がけた代表 竹田恒泰より、古墳墓のこだわりや魅力を余すことなく解説させていただきます。

永代供養・樹木葬のお墓を探している方、墓じまいを検討中の方、古墳墓に興味のある方、ぜひご参加いただけたましたら嬉しく存じます。

▼代表 竹田恒泰による説明会 お申し込み受付中！▼

https://osaka-memorialpark.co.jp/information/3055/

■日時

7/11（土）10:30～ 11:15～ 13:30～ 14:15～

■場所

大阪メモリアルパーク

〒574-0012 大阪府大東市龍間271-8

https://osaka-memorialpark.co.jp/access/

■ 説明会でお話しする内容（予定）

・古墳墓の歴史的背景と誕生の経緯

・大阪メモリアルパークの古墳墓の構造

・仕様

・管理体制

・永代供養の考え方

・費用の考え方と契約までの流れ

・質疑応答

大阪メモリアルパーク古墳墓について

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=EwunGJ5uzZg ]

■ 古墳を“現代の祈りの場”に再生

古墳はかつて王や豪族が眠った、日本文化を象徴する遺産。

その古墳を、少子高齢化により「お墓を継ぐ人がいない」と悩む現代人のために再構築したのが「竹田式古墳墓」です。歴史 × デザイン × 永代供養を融合させた全く新しい祈りのスタイルが、今まさに注目を集めています。

■ 舞台は“関西初”・唯一無二の霊園

生駒山中腹の高台から大阪平野を一望できる圧巻の眺望 、「お墓のグランプリ関西1位」にも選ばれた実績、世界的建築家・安藤忠雄建築研究所の設計・監修による特別空間。

全国でも例のない、眺望・実績・デザインが融合した聖域です。

古墳墓の最新情報は『古墳の窓口』メール配信にてご確認ください。

▼ 『古墳の窓口』お客様登録 ▼

https://madoguchi.kofun.co.jp/entry

・全国の古墳墓開発状況

・当社の取り組みや新サービスのご紹介

・ご指定地域の新規古墳墓に関する情報

・ご指定地域の現地説明会、現地見学会の情報

当社サイト『古墳の窓口』は、古墳墓のご契約、納骨・祭祀の予約、式年祭・年忌法要の確認まで、お申し込みからご契約後に必要な各種機能を備えています。

▼古墳の窓口▼

https://madoguchi.kofun.co.jp

報道関係者のお問い合わせ

株式会社 前方後円墳

広報担当：丸茂

電話番号：03-6453-6662

メール：marumo@kofun.co.jp

会社概要

会社名：株式会社前方後円墳

代表取締役：竹田恒泰

所在地：東京都港区芝五丁目13番16号

設立年月日：令和6年4月1日

販売サイト：古墳の窓口 https://madoguchi.kofun.co.jp

公式HP：https://kofun.co.jp/

YouTube：https://www.youtube.com/@zkf_kofun

Instagram：https://www.instagram.com/zenpokoenfun_jp/

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