Lightblue、採用サイトを全面リニューアルし、2028年卒新卒採用を本格始動

株式会社Lightblue

エンタープライズ向け生成AI SaaS「Lightblue」と企業向けAIカスタム開発の両輪で事業を展開する株式会社Lightblue（本社：東京都千代田区、代表取締役：園田 亜斗夢、以下「Lightblue」）は、採用サイトを全面リニューアルし、2028年卒向け新卒採用を本格的に開始したことをお知らせします。

2028年卒採用では、ビジネス職である「AIジェネラリスト（生成AIコンサルタント・営業）」を15名、機械学習エンジニア・データサイエンティストを10名採用予定です。また、事業拡大およびIPO準備の加速を見据え、足元の中途採用も強化してまいります。

今回リニューアルした採用サイトでは、「AIを、すべての人の『当たり前』に。本気の想いが、社会を変える。」というメッセージのもと、Lightblueで働くことの意義、挑戦できる領域、カルチャー、働く環境をより立体的に伝える構成へ刷新しました。採用サイトでは、Lightblueを「ただAIをつくる会社ではない」と位置づけ、AIを駆使して組織、働く人、社会の仕組みを変えていく姿勢を発信しています。

Lightblue採用サイト：https://recruit.lightblue-tech.com/index.html

採用サイトリニューアルの背景

AIを使う企業は増えました。でも、AIで変わった企業はまだ少ない。



Lightblueが挑むのは、そのギャップです。生成AI SaaS「Lightblue」とAIカスタム開発「Delta」を通じて、AIを“導入する”だけでなく、業務プロセスや意思決定、現場の働き方にまで根づかせる。企業ごとの課題に深く入り込み、AIが成果を生み続ける状態をつくっています。

今回の採用サイトリニューアルでは、単に「何をしている会社か」を伝えるだけではなく、「Lightblueで働くと何に挑めるのか」「なぜここで働く意味があるのか」「どのような人間へ成長できるのか」を重視しました。

2028年卒新卒採用について

Lightblueでは、2028年卒採用を本格的な新卒採用の重要フェーズと位置づけています。2027年卒を「0期生」、2028年卒を「新卒一期生」として、今後の組織カルチャーや事業成長の中核を担うメンバーを採用していきます。

募集職種は、ビジネス職である「AIジェネラリスト」と、技術職である「データサイエンティスト・機械学習エンジニア」の2職種です。

AIジェネラリストは、生成AI SaaS「Lightblue」の提案型営業、導入・活用推進の伴走支援、研修運営などを担うポジションです。特定のバックグラウンドに限定せず、カルチャーフィットとポテンシャルを重視して広く採用します。

データサイエンティスト・機械学習エンジニアは、画像解析・LLMを中心とした機械学習プロジェクトの推進や、生成AI SaaS「Lightblue」の活用推進に関わる技術開発を担うポジションです。長期インターンを通じた配属・育成も積極的に行います。

中途採用も強化

新卒採用の本格開始に加え、Lightblueでは足元の中途採用も強化しています。

採用サイトのCareersページでは、新卒・インターン向けに総合職（Bizdev）、AIコンサルタント、セールス、データサイエンティストの募集を掲載しているほか、中途採用ではビジネス、エンジニア、コーポレート、オープンポジションの各領域で募集を行っています。(Lightblue Recruit)

事業成長に伴い、フィールドセールス、インサイドセールス、AIコンサルタント、テックリード、エンジニアリングマネージャー、アルゴリズムエンジニア、ソフトウェアエンジニア、バックオフィスなど、幅広い職種で採用を進めています。

■ 代表取締役 園田 亜斗夢 コメント

ightblueは、「テクノロジーの恩恵をすべての人へ」というミッションのもと、生成AIを一部の人だけが使う特別な技術ではなく、すべての人の仕事を前に進める当たり前の存在にすることを目指しています。

AIは、導入するだけでは組織を変えません。現場の業務や意思決定の中に根づき、人の知恵や暗黙知と結びついてはじめて、本当の価値を生み出します。だからこそLightblueでは、技術だけでなく、顧客の現場に向き合い、組織を変える意志を持った仲間が必要です。

2028年卒採用は、Lightblueにとって本格的な新卒採用の大きな一歩です。上場準備を見据えた重要な成長フェーズにおいて、早期から責任ある仕事に挑戦し、自らポジションをつくり、事業と組織をともに大きくしていく仲間を迎えたいと考えています。

AIで、組織を変える。働く人を変える。社会の仕組みを変えていく。

その挑戦に本気で向き合いたい方の応募をお待ちしています。

Lightblue採用サイト：https://recruit.lightblue-tech.com/index.html

【Lightblueについて】

■Lightblue株式会社（https://www.lightblue-tech.com/）

設立：2018年1月

代表者：代表取締役 園田 亜斗夢

所在地：東京都千代田区神田駿河台2丁目3-6 CIRCLES御茶ノ水5F

顧問：鳥海不二夫（東京大学大学院工学系研究科教授）

事業内容：画像解析・自然言語処理AIを軸にソリューションを開発。

法人向けAIサービス「Lightblue」

人物にフォーカスした画像解析システム「Human Sensing」

https://www.lightblue-tech.com/lightblue/

法人向けAIエージェントサービス「Lightblue」について

「Lightblue」は、社員や職員の日常業務に寄り添い、幅広いタスクを支援する次世代AIエージェントです。検索・要約・文字起こし・画像生成までをワンストップで実行できるほか、ノーコードで業務特化型チャットボットを構築することも可能。法人・自治体向けの厳格なセキュリティを備えているため、誰でも安心してご利用いただけます。

また、多様なデータソースと連携し、企業や自治体が保有する独自の情報を活用して、必要な情報の検索や文書作成を迅速かつ正確に実行します。実務に即したAI活用を実現し、業務効率を飛躍的に向上させます。

サービスサイト： https://www.lightblue-tech.com/lightblue/