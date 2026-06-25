【料理教室が若者のウェルビーイング支援】25歳以下の若者を対象に入会金・コース料金が半額となる「U25平日割」を開始 ～「手作りの食体験」を通じた心身の健康と、新たなコミュニティ形成を応援～

株式会社ABC Cooking Studio

日本およびアジア、東南アジアに料理教室を展開する株式会社ABC Cooking Studio（本社：東京都千代田区丸の内、代表取締役社長 兼 CEO：志村なるみ、以下ABC）は、若年層のウェルビーイング（心身の健康や社会的幸福）の向上を目的として、満25歳以下の入会者を対象に入会金およびコース料金が50%OFFとなる新サービス「U25平日割」を開始いたしました。本サービスを通じて、未来を担う若者へ「食体験」を通じたリフレッシュの場と一生モノのスキルを提供し、豊かなライフスタイルの実現をサポートします。

サービス提供の背景

近年、若者を取り巻く環境は変化しています。物価高騰による生活面での圧迫や、SNSを通じたデジタルコミュニケーションの反面で感じる孤独感など、若者の心身の健康に対する課題が大きくなっています。

ABCは、料理を作ることで得られる自信や心のリフレッシュ、そして誰かと「おいしい」を共有する喜びが、若者の心身の健康と幸せに繋がると考えています。しかし、これまで「料理を学びたいが、金銭的なハードルが高い」と一歩を踏み出せずにいる若者の声も寄せられていました。

そこで、学生や若手社会人がスケジュールを調整しやすい「平日」を活用していただくことで、圧倒的な低価格で楽しめる「U25平日割」を創設いたしました。

サービスの詳細はこちらから :https://www.abc-cooking.co.jp/campaign/202606_u25/

リアルな交流を生む食体験と新たなコミュニティの形成

若いうちに「自炊力」と「食の正しい知識」を身につけることは、将来の健康を守る一生の財産となります。

本サービスでは、トレンドや時短テクニックを取り入れた「料理バリエーションクラス」をお得に受講でき、実用的なスキルを楽しく学ぶことが可能です。

加えて、小学4年生からシニア層まで、世代や業界を越えて人が集うスタジオは、料理を介して新たなコミュニティや出会いが生まれる場所です。若者が日常から少し離れ、リラックスして喜びを共有できる「サードプレイス」としての役割も果たします。

■「U25平日割」の詳細と支援内容

●対象者：満25歳以下のお客様

●開催期間：2026年6月1日（月）～ 8月31日（月）

●支援内容：

１.入会金が半額 ：通常 13,200円（税込） ▶︎ 6,600円（税込）

２.料理バリエーションクラス（6回・12回・24回・36回）が50%OFF

【例】6回コースの場合：通常 40,458円（税込） ▶︎ 20,299円（税込）

▼詳細

https://www.abc-cooking.co.jp/campaign/202606_u25/

■利用条件

※満25歳以下のお客様が対象です。（生年月日のわかる身分証明書をご提示ください。）

※土・日・祝日を除く平日に終日通学が可能です。

※体験レッスン当日のご契約が対象です。

▼ご入会ご希望の方は体験レッスンへ

https://www.abc-cooking.co.jp/board/start_1day.html

料理バリエーションクラスで学べるメニューの例

新感覚ジューシーチキン＆3種のDELI BOXこだわりの鶏カツみぞれ仕立て御膳とろける卵のビーフハヤシオムライス

ABCで味わったリアルな「作っておいしい」という感動を自宅でも再現し、SNSなどを通じてさらに多くの人とその喜びを分かち合えることを願っています。

ABCは今後も、生徒さま一人ひとりの心身の健康に継続的に貢献してまいります。

ABC クッキングスタジオ

https://www.abc-cooking.co.jp/(https://www.abc-cooking.co.jp/)

ABCクッキングスタジオは、国内・海外会員約173万人を抱える世界最大級の料理教室（2026年4月）。2010年海外に初出店。以降、香港・台湾・シンガポール・タイ・マレーシア・インドネシアと、日本を含む7ヶ国・地域に教室を展開し、アジア圏を中心にサービスを拡大しています。「世界中に笑顔のあふれる食卓を」の企業理念のもと、料理・パン・ケーキを学べるABC Cooking Studio、4歳からのクッキングスタジオabc kids、1回きりの料理教室１day lessonなどのサービスを提供し、生徒さまに「手作りの食」の大切さと楽しさを伝えています。また、特産品を使ったレシピ開発やコンサルティングによる地方創生事業、商品プロモーションを目的としたメディア事業、企業や自治体に人材支援を行う派遣事業ABC JOB STUDIOなども展開しています。