【韓国語ならK Village】「住みたい街・吉祥寺」に、新たな韓国語学習の場が誕生。FC8号店「K Village 韓国語 吉祥寺駅前校」6月25日（木）開校！

株式会社K VillageK Village 韓国語 吉祥寺駅前校 開校

日本最大級の韓国語教室「K Village 韓国語」を運営する株式会社K Village（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：桑原 元就）は、2026年6月25日（木）、東京都武蔵野市吉祥寺にフランチャイズ（以下、「FC」という。）8号店となる「K Village 韓国語 吉祥寺駅前校」（運営会社：アンリミテ株式会社、代表取締役：筏井 駿）を開校しました。

開校の背景と目的

吉祥寺駅は、JR中央線・総武線と京王井の頭線が利用できる利便性の高い駅であり、都心へのアクセスの良さと、落ち着いた住環境を兼ね備えたエリアです。

住みたい街ランキング常連の人気エリアで、文化・芸術・学びが身近にあり、新しい価値観に関心を持つ人々を惹きつけています。

近隣には大学が点在しており、学生から社会人まで学習意欲の高い層が集まるほか、武蔵野市・三鷹市エリアはもちろん、杉並区や練馬区、西東京エリアからもアクセスがしやすく、幅広い地域から人が集まる街です。

近年、K-POPや韓国ドラマをきっかけに韓国語学習への関心が高まってる中で、吉祥寺周辺にお住まいの方々からは「地元で韓国語を学びたい」「仕事や学校帰りに通いやすい教室がほしい」といった声を多くいただいてきました。一方で、本格的な韓国語学習の場は新宿や渋谷など都心部に集中しており、継続的に学べる環境が限られているのが現状でした。

より身近に韓国語を学べる環境を提供するため、このたび吉祥寺駅近くに開校することを決定しました。

「K Village 韓国語 吉祥寺駅前校」で提供する学習環境

校舎概要

K Village 韓国語 吉祥寺駅前校 教室K Village 韓国語 吉祥寺駅前校 待合スペース- 利便性と安心感を兼ね備えた教室環境駅近で人通りの多い好立地にあり、学生の方をはじめ、幅広い年代の方が安心して通える環境です。買い物のついでや学校・仕事帰りにも利用しやすく、生活スタイルに合わせて無理なく学習を続けることができます。- 学びが楽しくなる空間デザイン韓国カフェのようなかわいらしい雰囲気を取り入れた空間設計。ピンクや水色を基調としたパステルカラーで統一し、細部までこだわった内装を実現しました。清潔感とデザイン性を兼ね備えたSNS映えする空間で、生徒の学習意欲向上をサポートします。- 「推し活」から「ビジネス」まで、それぞれの目標をサポート「好きなアイドルの話している言葉が分かりたい」「韓国の友人と深い会話を楽しみたい」といった個人的な目標から、留学やビジネスでの活用まで。プロフェッショナルな講師陣が、生徒様一人ひとりの「なりたい自分」に寄り添い、学習のお手伝いをいたします。

校舎名： K Village 韓国語 吉祥寺駅前校

住所： 〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-8-5 吉祥寺レンガ館モール302

営業時間： 月～木 13:00～21:00／土・日 10:00～18:00

アクセス： JR中央線「吉祥寺駅」徒歩3分／京王井の頭線「吉祥寺駅」徒歩3分

定休日： 金、年末年始

URL：https://kvillage.jp/school/kichijoji-ekimae/

K Village 韓国語 FC展開を本格始動

K Village 韓国語は、2024年のFC事業本格開始以来、着実な成長を続けています。FC1号店「八王子校」の成功に続き、7号店「千葉駅前校」、8号店となる今回の「吉祥寺駅前校」と、主要エリアへの出店を加速させています。

在籍生徒数日本最大級を誇る圧倒的な集客力と、体系化された運営メソッドをパッケージとして提供することで、異業種からの新規参入も柔軟にサポート。全国各地で「誰もが質の高い韓国語教育に触れられる環境」を共に構築するパートナー様を募集しています。

学習塾のポートフォリオ拡大や、既存教室のブランド転換など、新たな事業展開を模索されている皆様からのご相談を心よりお待ちしております。詳細は下記専用サイトよりご確認ください。

株式会社K Villageについて

FCに関する詳細はこちら :https://fc.kvillage.jp/lp01-1/

K Village 韓国語は、全国に33校舎を展開し、在籍生徒数16,000名超を誇る日本最大級の韓国語教室です（※1）。2024年よりFC展開を本格化し、直営・FC両軸で全国展開を加速中。通学・オンライン・留学支援・AI学習など、多様なスタイルで韓国語学習を支援しています。

※1：2025年12月期_指定領域における市場調査（調査機関：日本マーケティングリサーチ機構）

本件に関するお問い合わせ

株式会社K Village

取締役 韓国部門 管掌役員 山本 隆

https://kvillage.co.jp/contact/

K Village 韓国語

東日本

・K Village 韓国語 新大久保本校 https://kvillage.jp/school/shinokubo/

・K Village 韓国語 新大久保駅前校 https://kvillage.jp/school/shinokubo-ekimae/

・K Village 韓国語 新宿西口校 https://kvillage.jp/school/shinjuku-nishi/

・K Village 韓国語 渋谷駅前校 https://kvillage.jp/school/shibuya/

・K Village 韓国語 池袋東口校 https://kvillage.jp/school/ikebukuro-higashi/

・K Village 韓国語 上野校 https://kvillage.jp/school/ueno/

・K Village 韓国語 秋葉原校 https://kvillage.jp/school/akihabara/

・K Village 韓国語 立川校 https://kvillage.jp/school/tachikawa/

・K Village 韓国語 八王子校 https://kvillage.jp/school/hachiouji/

・K Village 韓国語 町田校 https://kvillage.jp/school/machida/

・K Village 韓国語 吉祥寺駅前校 https://kvillage.jp/school/kichijoji-ekimae/

・K Village 韓国語 横浜駅前校 https://kvillage.jp/school/yokohama_ekimae/

・K Village 韓国語 横浜校 https://kvillage.jp/school/yokohama/

・K Village 韓国語 川崎駅前校 https://kvillage.jp/school/kawasaki/

・K Village 韓国語 船橋校 https://kvillage.jp/school/funabashi/

・K Village 韓国語 千葉駅前校 https://kvillage.jp/school/chiba-ekimae/

・K Village 韓国語 柏駅前校 https://kvillage.jp/school/kashiwa/

・K Village 韓国語 大宮校 https://kvillage.jp/school/omiya/

西日本

・K Village 韓国語 静岡校 https://kvillage.jp/school/shizuoka/

・K Village 韓国語 名古屋校 https://kvillage.jp/school/nagoya/

・K Village 韓国語 名古屋駅前校 https://kvillage.jp/school/nagoya_ekimae/

・K Village 韓国語 金山校 https://kvillage.jp/school/kanayama/

・K Village 韓国語 岐阜校 https://kvillage.jp/school/gifu/

・K Village 韓国語 大阪校 https://kvillage.jp/school/osaka/

・K Village 韓国語 なんば校 https://kvillage.jp/school/shinsaibashi/

・K Village 韓国語 京橋駅前校 https://kvillage.jp/school/kyobashi/

・K Village 韓国語 天王寺校 https://kvillage.jp/school/tennoji/

・K Village 韓国語 心斎橋校 https://kvillage.jp/school/shinsaibashi-honmachi/

・K Village 韓国語 京都校 https://kvillage.jp/school/kyoto/

・K Village 韓国語 神戸三宮校 https://kvillage.jp/school/kobe/

・K Village 韓国語 福岡校 https://kvillage.jp/school/fukuoka/

・K Village 韓国語 博多駅前校 https://kvillage.jp/school/hakata/

・K Village 韓国語 北九州小倉校 https://kvillage.jp/school/kokura/

【株式会社 K Village 会社概要】

本社 ：〒163-0807 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル7F

代表取締役：桑原 元就

設立 ：2010年

URL ：https://kvillage.co.jp/

【事業内容】

・韓国語教室の経営（https://kvillage.jp/）

・韓国留学手続き代行（https://kankokuryugakuguide.com/）

・韓国情報メディアの運営「K Village MODULY Web(https://kasioda.com/)」

・韓国好きのための情報メディア「K Village MODULY（モドゥリー）(https://moduly.kvillage.jp/)」運営

App Store(https://apps.apple.com/us/app/%E9%9F%93%E5%9B%BD%E5%A5%BD%E3%81%8D%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%8B%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AAk-village-moduly/id1574851769?mt=8)

Google Play(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.kvillage.moduly&pcampaignid=fdl_long&url=https://kvillage.jp/&pli=1)

・月額制サブスクサービス「K Village プライム(https://moduly.kvillage.jp/prime/)」の運営

・韓国スキンケア専門通販サイト「K Village Meon(https://meon-premier.gangnamdoll.jp/)」

・ボイストレーニングスクール「ナユタス(https://nayutas.net/)」の運営

・少人数で効果実感。正統派ピラティス「K Village Pilates(https://pilatestokyo.jp/)」

・有料職業紹介