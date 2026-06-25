薬用ケアシリーズ「肌美精CHOI」「サンリオキャラクターズ」限定デザイン“クロミ”“ポムポムプリン”“ハンギョドン”とのスペシャルコラボ！数量限定発売

クラシエ株式会社（ホームプロダクツカンパニー）

クラシエ株式会社（ホームプロダクツカンパニー）は、”気になる肌悩み、チョイッとケア！”薬用ケアシリーズ「肌美精CHOI」と、株式会社サンリオの人気キャラクター「クロミ」・「ポムポムプリン」・「ハンギョドン」とのスペシャルコラボレーション商品「薬用マスク」と「薬用洗顔」（全４種／全品［医薬部外品］）を202６年７月８日（水）に数量限定で発売いたします。

サンリオの「クロミ」、「ポムポムプリン」、「ハンギョドン」は幅広い世代に愛されているキャラクターです。

「肌美精CHOI」は、10代～20代の肌悩みに寄り添う2ラインが揃った薬用シリーズで、ニキビ＆肌・毛穴を普段のお手入れでチョイッと手軽にケアができます。2025年７月、「薬用マスク」で「クロミ」と「ポムポムプリン」の限定デザインパッケージを発売して大変ご好評をいただき、今回のリピート発売に至りました。さらに、今回新たに「ハンギョドン」とのコラボレーションも実現。かわいいキャラクターたちが毎日の洗顔タイムからスキンケアタイムを盛り上げてくれます。

Wの有効成分配合で、くり返しがちなニキビ・肌荒れを防ぐ「薬用マスク ニキビケア」には、黒いずきんとピンクのどくろがチャームポイントの「クロミ」。そして、肌あれを予防しながら毛穴ケア＆角質柔軟で肌・毛穴をキュッとひきしめる「薬用マスク 肌・毛穴ケア」には、こげ茶色のベレー帽がトレードマークの「ポムポムプリン」。それぞれが、シートマスクを持ってスキンケアに励もうとする姿がとても可愛らしいデザインです。

やさしい濃密もこもこ泡でさっぱり洗い上げる「薬用フェイスウォッシュ ニキビケア」と、ふわふわ泡で毛穴の角栓を溶かしてなめらか肌に洗い上げる「薬用泡洗顔 ニキビケア」には、水色がよく似合う「ハンギョドン」が、なかよしのタコのさゆりと一緒に楽しい世界観をつくっています。

「クロミ」、「ポムポムプリン」、「ハンギョドン」と一緒に、楽しく心地よい肌ケアの時間をお過ごしください。

【シリーズ共通特長】

チョイッと手軽に、肌悩みを集中ケアできる薬用処方シリーズ

●ひきしめ保湿成分「ビタミンハーブＣＰ＊1」配合

独自のコンプレックス成分。毛穴をキュッとひきしめながら肌にうるおいを補給します。

●アレルギーテスト済み（すべての方にアレルギーが起こらないということではありません。）

●無着色

【商品特長】

■ＣＨＯＩ薬用マスク ニキビケア [医薬部外品]

「殺菌×消炎」Ｗの有効成分配合でニキビを予防して、ニキビのできにくい、なめらかな肌へ

●殺菌成分「サリチル酸」＆消炎成分「グリチルリチン酸２Ｋ」配合

アクネ菌の繁殖を抑制します。

●保湿成分「緑茶エキス」配合

●みずみずしい浸透美容液

●ぴったりフィットシート形状＆浸透促進成分＊2配合

隙間なくフィット。気になるところもしっかり密着してうるおいます。

●ノンコメドジェニックテスト済み（すべての方にコメド(ニキビの元)ができないということではありません。）

●無香料

■ＣＨＯＩ薬用マスク 肌・毛穴ケア [医薬部外品]

「毛穴ケア×角質ケア」で肌あれを予防しながら毛穴の目立たない、つるんと肌へ

●有効成分「グリチルリチン酸２Ｋ」 （消炎成分）配合

●角質柔軟成分「フルーツ酸Ｅｘ＊3」配合

●とろっとうるおい美容液

●ぴったりフィットシート形状＆浸透促進成分＊2配合

隙間なくフィット。気になるところもしっかり密着してうるおいます。

●無香料

■ＣＨＯＩ薬用フェイスウォッシュ ニキビケア[医薬部外品]

すっきり洗ってつっぱらない濃密モコモコ泡の洗顔フォーム

●角栓クリア成分「酒石酸」配合

毛穴の角栓を溶かして落とします。

●合成香料無添加

●天然精油のグリーンハーバルの香り

■ＣＨＯＩ薬用泡洗顔 ニキビケア[医薬部外品]

ニキビをケアしながらやさしく洗うアミノ酸系洗浄成分＊４配合のふわふわ泡洗顔。

さっぱりなめらかな洗いあがりです。

●角栓クリア成分「酒石酸」配合

毛穴の角栓を溶かして落とします。

●合成香料無添加

●天然精油のグリーンハーバルの香り

＊1：ビタミンＣ誘導体（硫酸アスコルビル２Na）、カモミール、セージ、アロエ CP：Complex

＊2：シクロヘキサンジカルボン酸ビスエトキシジグリコール

＊3：レモンエキス、キイチゴエキス

＊4：ヤシ油脂肪酸メチルタウリンナトリウム

※浸透：角質層まで

【商品概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/7954/table/694_1_c0598cf2bc4341e78840cb08bc74abef.jpg?v=202606251151 ]

<販売名：上から＞

クラシエ CHマスクAC、クラシエ CHマスクAR、クラシエ CH洗顔フォームACa、クラシエ CH泡洗顔AC

【発売予定日】２０２６年７月８日(水)

【ＷＥＢサイト】https://www.kracie.co.jp/hadabisei/choi/index.html

【販売チャネル】全国のドラッグストア、スーパーマーケット等

以 上

＜ご参考＞