デジタル・ナレッジのeラーニングサービス【N-AcademyBIZ】が、「デジタル化・AI導入補助金2026」対象に認定

株式会社デジタル・ナレッジ

導入実績3,000超のeラーニング専門ソリューション企業、株式会社デジタル・ナレッジ（本社：東京都台東区、代表取締役社長：はが弘明）が提供する社内外向けに活用可能なeラーニングシステム「N-AcademyBIZ」が、2024・2025年度の「IT導入補助金（通常枠）」につづき、2026年度「デジタル化・AI導入補助金」の対象ITツールとして登録されました。

今回登録された「N-AcademyBIZ」は、中小企業の研修ＤＸ、外部へ向けた研修事業の展開など、幅広くご利用可能なITツールです。（自治体・企業・大学など、導入実績多数）

無料の個別説明会（オンライン・対面）を受け付けております。お気軽にご連絡ください。

お問い合わせ :https://www.digital-knowledge.co.jp/inquiry/

デジタル化・AI導入補助金のしくみ

中小企業・小規模事業者様の生産性向上やDX推進を目的とし、ITツールの導入を支援する制度です。

・補助対象： 事前に事務局に登録されたITツール（ソフトウェア・サービス等） ※クラウド利用料やサポート費用なども含まれます。

・申請要件： 事務局登録の「IT導入支援事業者」とパートナーシップを組んでの共同申請が必須となります。

【デジタル・ナレッジは、正式に「IT導入支援事業者」として登録されました。】

参考URL：デジタル化・AI導入補助金2026（https://it-shien.smrj.go.jp/(https://it-shien.smrj.go.jp/)）

補助金申請スケジュールについて

現在公開されている申請スケジュールは以下の通りです。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/12383/table/1425_1_c2a8c5ad399a293d5d6fb735f3409a9f.jpg?v=202606251151 ]

※交付決定日後、お客様と弊社とでご契約締結、システムの利用が可能になります。

※上記は現在公開されているスケジュールです。昨年度（2025年度）は翌年1月頃まで募集が行われており、本年度も同様に下半期まで継続される見込みです。

補助金の対象ITツール「N-AcademyBIZ」について

N-AcademyBIZは小規模のオンラインスクールや学校・企業などにおける教育研修をリーズナブルな価格と機能でご利用いただけるサービスです。

ASPサービスなので導入費用とランニング費用を抑えることができ、お申し込みから数日後にはオンラインスクールやオンライン研修をスタートすることが可能です。

▼PowerPointや映像などお持ちの教材があればアップロードしてeラーニングコンテンツとして公開することができ、ユーザの登録や管理も簡単な操作で行うことが可能です。

▼決済サービス、顔認証サービスなどのオプションもご提供可能です。

詳細はこちら：https://www.digital-knowledge.co.jp/product/n-academy-biz/(https://www.digital-knowledge.co.jp/product/n-academy-biz/)

対象ツール価格（一部抜粋）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/12383/table/1425_2_4a98f90563943c74ca6ff733983035c7.jpg?v=202606251151 ]

・記載は税別金額です。

・登録ツール（オプションや初期導入サポートなど）は順次拡張予定です。

デジタル・ナレッジについて

教育に関する夢と想いを共有しながら、私たちが“学びの架け橋“となり、学習環境を創造します。

デジタル・ナレッジの使命は、教育機関や研修部門にある「知識（ナレッジ）」をより効率的・効果的に流通させて受講者に届けること、そしてより良い知識社会の実現に貢献することです。

これが1995年創業のeラーニング専門ソリューションベンダーである私たちの責任と考えています。

私たちは教育機関・研修部門と同じ視点に立ちながら、ITを活用したより良い教育を実現いたします。

【会社概要】

株式会社デジタル・ナレッジ

東京証券取引所 TOKYO PRO Market（証券コード：507A）

代表者：代表取締役社長 𡌶 弘明（Haga Hiroaki）

代表取締役COO 吉田 自由児（Yoshida Jiyuuji）

所在地：東京都台東区上野5-3-4 eラーニング・ラボ秋葉原

電 話：03-5846-2131（代表）／ 050-3628-9240（導入ご相談窓口）

ＵＲＬ：https://www.digital-knowledge.co.jp/