『アークナイツ』より、2周年の記念イラストを元とした立体化の第三弾として「ユーネクテス」が登場！あみあみ限定で取り扱い中。

大網株式会社

大網株式会社（本社・東京都文京区）が運営するホビー通販大手「あみあみ」では、「アルター」より、『アークナイツ ユーネクテス Gala Night Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア』を、あみあみ限定特典「アクリルストラップ」付きで現在ご案内中です。「あみあみ」のみでの取り扱いとなります。

製品ページはこちら：

■アークナイツ ユーネクテス Gala Night Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-202907&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)

■アークナイツ ユーネクテス Gala Night Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：21,780円(税込)

□発売日：2027年6月予定

□ブランド：アルター

【スケール】1/7

【サイズ】本体のみ：全高約240mm、台座含む：全高約250mm

【素材】PVC、ABS

【セット内容一覧】

・フィギュア本体

≪あみあみ限定特典≫

・アクリルストラップ

原型：沼倉としあき

彩色：ぱこまる

※こちらの商品は「あみあみ」限定での取り扱いとなります。

≪あみあみ限定特典≫アクリルストラップ

大人気ゲーム『アークナイツ』より、2周年の記念イラストを元とした立体化の第三弾として“ユーネクテス”が登場！

ダークカラーを基調とした衣装は、シャドーによる深みのある色調に金色の模様がアクセントとなった上品な仕上がりとなりました。

尻尾も、造形や彩色による巧みな質感表現で見ごたえたっぷりです。

髪は丁寧な毛束の造形で重力に従って流れるようなラインを表現し、流し見る視線やしなやかなラインの立ち姿とあいまってしっとりと優美な雰囲気が漂います。

夜のパーティーを思わせる雰囲気をお楽しみください。

製品ページはこちら：

■アークナイツ ユーネクテス Gala Night Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-202907&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。

(C) HYPERGRYPH (C) Yostar

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