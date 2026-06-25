“スペパ家具”が支持を集めた2026年上半期「LOWYAヒットランキング」を発表

株式会社ベガコーポレーション

株式会社ベガコーポレーション（本社：福岡県福岡市博多区、代表取締役社長：浮城 智和、証券コード：3542）が運営する、家具・インテリアブランド「LOWYA」（呼称：ロウヤ、URL：https://www.low-ya.com/）は、この度、1,700点以上の商品の中から、2026年上半期にLOWYAでお客様にもっとも愛された『LOWYA 2026年上半期ヒットランキング』を発表します。



【集計基準】2026年1月1日～5月31日の販売数

※販売価格は2026年6月25日時点です。

公式サイト特集ページ :https://www.low-ya.com/articles/2384

“スペパ家具”が支持を集めた、2026年上半期ランキング

近年、住まいのコンパクト化や家賃・住宅価格の上昇を背景に、限られた空間を効率よく使いながら、自分らしく快適に暮らすための家具選びが注目されています。なかでも、空間に対する満足度を高める「スペースパフォーマンス＝スペパ」は、コスパ・タイパに続く新たな暮らしのキーワードとして広がりを見せています。

今回のランキングにも、その傾向が色濃く表れました。

空間を広く見せるロースタイルのベッド、ソファ・カウチ・ベッドの3WAYで使えるソファベッド、座る・くつろぐ・寝転ぶを1台で叶えるフロアソファ、6畳でも置ける収納まで備えたL字デスクなど、“置くだけで暮らし方の選択肢が増える家具”が上位に並びました。

本リリースでは、TOP10のなかから“売れ筋5品”をピックアップしご紹介するとともに、LOWYAはこれからも、日本の住まいに合うサイズ感と、お客様一人ひとりのライフスタイルに寄り添うデザインを追求し、限られた空間でも自分らしく、自由気ままに暮らせるインテリアを提案してまいります。

第1位 北欧テイストで寝室に”抜け感”を。シンプルさと選びやすさが支持された「ロースタイルベッド」

2026年上半期ランキング第1位に輝いたのは、北欧テイストを気軽に取り入れられるロースタイルのベッドフレーム。

人気の理由は、空間を広く見せる“低さ”。高さを抑えたロースタイル設計により、ベッドを置いてもお部屋に圧迫感が出にくく、ワンルームやコンパクトな寝室にもすっきりとなじみます。またカラーは、シャビーナチュラル、ウォルナット、ホワイト、ピュアホワイトの全4色。サイズはセミシングルからクイーンまで展開しており、一人暮らしからファミリーまで幅広い暮らしに対応します。

さらに、フレーム単品のほか、4種類のマットレスセットから選べる点も支持されたポイント。寝心地や予算に合わせて選びやすく、初めての一人暮らしや新生活の買い替えにもぴったりです。

「マットレスをおいても周りにスペースが余るので、物が置けてまじで便利！色合いも落ち着いててめちゃくちゃ気に入ってます！」といった高評価のレビューも多く寄せられており、デザイン性とコストパフォーマンスを両立した、LOWYAらしい不動の人気アイテムです。

商品名：木目調 ロータイプベッドフレーム（単品orマットレスセット）

本体価格（税込）：\19,990～

サイズ/カラー：※サイズによって色の展開が異なります。

商品ページ：https://www.low-ya.com/goods/F909_G1015_1SD(https://www.low-ya.com/goods/F909_G1015_1SD)

ヘッドボード付きタイプ：https://www.low-ya.com/goods/F909_G1001_S0(https://www.low-ya.com/goods/F909_G1001_S0)

第2位 初のランクイン！SNSで話題のソファ・カウチ・ベッドの1台3役「3WAYソファベッド」

2位にランクインしたのは、昨年の秋口に販売開始して以来、SNSで約◯◯◯◯回再生、なんと...1年も経たずに売れ筋ランキングに登場した、ソファ・カウチ・ベッドの3つのスタイルで使える「くつろぎ3WAYソファベッド」。日中はソファとして、ゆったり過ごしたいときはカウチとして、来客時やお昼寝にはベッドとして。1台で複数の役割を担えるため、スペースに限りのある一人暮らしや、リビングを広く使いたいご家庭に選ばれています。

また、カウチへの変形はキャスター付きで簡単！たった3秒でスタイルチェンジできる手軽さも魅力です。ベッド時は奥行186cmと、頭からつま先までしっかり伸ばせるサイズ感。普段使いのソファでありながら、いざという時の寝床にもなる“頼れる1台”です。

そして張地には、あたたかみのあるコーデュロイ生地を採用。ムーングレー、ラテベージュ、ミルキーアイボリー、シャドーグレー、ライムグリーンの全5色展開で、お部屋の雰囲気に合わせて選べます。その他にも開梱設置サービス付きで、組み立て不要。届いたその日からすぐに使える点も、忙しい新生活や模様替え需要にマッチしました。

商品名：ウトロワ / くつろぎ3WAYソファベッド

本体価格（税込）：\59,900

カラー：ムーングレー、ラテベージュ、ミルキーアイボリー、シャドーグレー、ライムグリーン

商品ページ：https://www.low-ya.com/goods/733Z3(https://www.low-ya.com/goods/733Z3)

第3位 もちもち感に包まれる、累計141,630台を突破したLOWYAのロングセラー「2人掛けフロアソファ」

第3位は、肉厚なボリュームクッションによる、もっちり・ふかふかの座り心地が特徴的な「2人掛け 肉厚フロアソファ」。

座ってくつろぐだけでなく、フラットにして寝転んだり、肘掛けを少し曲げて枕のように使ったりと、1台で自由なくつろぎ方を楽しめます。

背もたれは42段階、肘掛け4カ所はそれぞれ14段階で角度調整が可能。さらに、背もたれをフラットにしなくてもその場で角度を変えられる仕様のため、壁際や限られたスペースでも使いやすい設計です。

そして高さ18cmのフロアスタイルは、お部屋に圧迫感を与えにくく、6畳前後のコンパクトなお部屋にも取り入れやすいのがポイント。ソファを置きたいけれど、部屋を狭く見せたくないという方に選ばれています。

生地は、肌触りの良いソフト生地、さらっと使いやすいソファ生地、立体感のあるブークレ生地の3タイプを展開。カラーラインアップも豊富で、自分の部屋に合う一台を見つけやすいアイテムです。

商品名：2人掛け 肉厚フロアソファ

本体価格（税込）：\24,990（税込）～

カラー：※生地のタイプによって、色の展開が異なります。

商品ページ：https://www.low-ya.com/goods/F203_G1139(https://www.low-ya.com/goods/F203_G1139)

シリーズ商品：こちら(https://www.low-ya.com/goods?keyword=%E3%82%B0%E3%83%83%E3%83%94%E3%83%BC)

第4位 省スペースでも作業も収納も妥協しない。6畳でもおけるL字型の「コンパクトデスク」

第4位は、在宅ワークや学習スペースづくりに人気の「コンパクトデスク」。

L字型の形状によって、メインの作業スペースとサブスペースを確保できるのが人気の秘密で、壁付けして設置しやすく、限られたお部屋でも作業スペースを効率よくつくることができます。

またデスク周りに散らかりがちな本、資料、PC周辺機器、小物類をまとめて収納できる、本棚・引き出し・デスク下スペース付き。作業スペースと収納を1台にまとめることで、デスク上をすっきり保ちやすくなっています。そして幅は100cmと120cmの2サイズを展開しているので、子どもの学習机としてはもちろん、リビング学習、在宅ワーク、一人暮らしのワークスペースにもおすすめです。

さらに2026年には素材をリニューアルし、メラミン加工を採用。日々使う家具として、デザイン性だけでなく耐久性にもこだわりました。

商品名 ：L字 パソコンデスク

本体価格 ：\14,990（税込）～

カラー ：全2カラー（オーク/ホワイト、ウォルナット）

商品ページ：https://www.low-ya.com/goods/F802_G1056(https://www.low-ya.com/goods/F802_G1056)

第5位 初のランクイン！むっちりフォルムが愛らしい、人気急上昇中の「ボリューミーソファ」

5位にランクインしたのは、昨年7月に新発売した、トレンド感のあるボリュームフォルムが目を引く「ボリューミーソファ」。

丸みのある“むっちり”としたシルエットと、身体を包み込むような座り心地が魅力のフロアソファなので、低めの設計で天井への抜け感をつくりやすく、1人掛けタイプは5畳程度の小さなお部屋にも取り入れやすいサイズ感です。

今回ランキングに選ばれた2人掛けタイプも幅144cmで、2人で座ってもゆったり。1人で横になってくつろぐこともでき、リビングの主役としても、ワンルームのくつろぎスペースとしても活躍します。

カラーは、ベージュ、ライトグレー、チャコールグレー、ライトブルーの4色展開。なかでもライトブルーは、お部屋のアクセントカラーとしても取り入れやすく、空間を明るく見せてくれます。

さらに、圧縮梱包でコンパクトに届く点もポイント。大型家具でありながら配送時のサイズを抑え、搬入しやすさにも配慮しました。

商品名：ウレタンフロアソファ

本体価格（税込）：1P \24,990 / 2P \41,990

カラー：ベージュ、ライトグレー、チャコールグレー、ライトブルー

商品ページ：https://www.low-ya.com/goods/PKVP2

LOWYAをもっともっとご紹介！

LOWYA（ロウヤ）は、家具・インテリアを販売するブランドとして誕生し、たくさんのお客様に愛され続けて今年で22年を迎えます。 LOWYAの家具は、主張しすぎない、けれど、そこにあるだけで人生が「プラス」になることを目標とし、多様なライフスタイルをご提案してまいりました。 近年は、お客様がそれぞれの心地よい暮らしを直接描き、体感していただける場として2023年から実店舗の展開を本格化。東京、横浜、静岡、名古屋、大阪、広島、福岡など、全国に16店舗の実店舗をオープンしています。

※2026年6月25日時点

また自社で企画から製造、販売までを手掛けることで、より日本の住宅に合うインテリアを追求。現在は小物から大型家具まで、1,700点以上のアイテムを、低価格でおしゃれな家具として実現し、ファミリーからカップル、Z世代の一人暮らし層まで、幅広い世代から支持を得ています。

その他にも公式SNSの運用を強化し、“消費者の悩み”に徹底的に向き合う切り口で投稿。ユーザーからの投稿コメントには各担当者が全て目を通し、一つ一つ返事をするなど、“インテリアへの専門性と親近感の二刀流”を武器に総フォロワー数は260万を超え、継続して増加しております。

また2024年冬には、商品を3Dモデル化し、お部屋のコーディネートをシミュレーションできるアプリ「おくROOM(R)（呼称：おくるーむ）」もリリース。2026年4月には累計100万ダウンロードを突破し、スマホひとつで理想のお部屋づくりが叶うLOWYAの新サービスも展開しています。

■LOWYA公式SNSアカウント

Instagram：https://www.instagram.com/lowya_official/

TikTok：https://www.tiktok.com/@lowya_official_tiktok

YouTube：https://www.youtube.com/c/LOWYA_Official

Lemon8：https://www.lemon8-app.com/lowya_official?region=jp

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Threads：https://www.threads.net/@lowya_official?hl=ja

■おくROOM(R)について https://www.low-ya.com/features/okuroom