野嶽惇也選手 完全移籍加入のお知らせ

株式会社ザスパ

このたび、2026シーズンに大分トリニータに所属しておりました野嶽惇也選手の完全移籍での加入が決まりましたので、お知らせいたします。

野嶽 惇也 Junya NODAKE

【移籍】

完全移籍

【ポジション】

MF

【生年月日】

1994年9月11日（31歳）

【出身地】

鹿児島県

【身長/体重】

177cm/73kg

【経歴】

アスカ鹿児島→太陽SC→神村学園高校→福岡大学→鹿児島ユナイテッドFC→大分トリニータ→ザスパ群馬

【出場歴】

明治安田Ｊ２・Ｊ３：10試合/0得点

J1：5試合/0得点

J2：103試合/1得点

J3：78試合/5得点

リーグカップ：2試合/0得点

天皇杯：13試合/0得点

Jリーグ通算：186試合/6得点

【野嶽選手コメント】

「はじめまして。

大分トリニータから移籍してきました。野嶽惇也です。

自分を必要としてくださったこのクラブの目標を達成するための力になれるよう、感謝の気持ちを持ってサッカーに真摯に向き合ってやっていきたいと思います。

ザスパ群馬に関わるすべての皆さま、よろしくお願いいたします」