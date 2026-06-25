ジャパンハート創設者・吉岡秀人医師の半生を描いた子ども向け絵物語が6月25日発売『小児外科医　吉岡秀人物語　ボクが行かんと誰が行く』

特定非営利活動法人ジャパンハート

日本発祥の国際医療NGOである特定非営利活動法人ジャパンハート（東京都台東区、理事長：吉岡春菜）は、団体創設者で小児外科医の吉岡秀人の半生を描いた子ども向け書籍『小児外科医 吉岡秀人物語 ボクが行かんと誰が行く』が、株式会社講談社より2026年6月25日に刊行されたことをお知らせします。

吉岡秀人に関する書籍はこれまで多数刊行されましたが、子ども向け作品として絵を中心に描かれた書籍は今回が初となります。前半はオールカラーで、身体が弱かった幼少期から医師になるまでの歩みや、東南アジアの風景・人々の文化とともに現地のストーリーが描かれ、後半は吉岡から子どもたちへのメッセージなどを収録しています。

病弱な幼少期、3科目中2科目が0点だった大学受験…それでも医者を志す

ぜんそく持ちで小学校の入学式も欠席するほどだった少年時代。成績も芳しくなく、大学受験では3科目中2科目が0点だったにも関わらず、浪人中に周囲の猛反対を受けながら医学部志望に転向します。その背景には、中学時代にテレビでみて衝撃を受けた貧困や飢餓に苦しむアフリカの子どもたちの姿がありました。

「ボクが行かんと誰が行く」―当時まだ開発途上国で医療を行う日本人医師はほとんどいなかったなか、その想いを胸にたった一人で世界へ一歩踏み出し、少しずつ輪となり広がっていく軌跡の物語です。

世界の厳しい実情を伝えるだけではなく、「何度も読みたくなる」一冊へ

本書の制作においては、世界の貧富の差など開発途上国の実情を一方的に伝える形ではなく、親しみやすい絵やわかりやすいストーリーを通じて、子どもたちが新しい世界に触れながら“何度でも読みたくなる”一冊をめざしました。

日本とは異なる東南アジアならではの風景や人々の文化などがさまざまな角度から色彩豊かに描かれているほか、現地で出会った子どもたちとのエピソードなども収められています。

本書では、病弱で勉強も不得意な一人の少年が医師となり、そして世界で行動し続ける歩みを通じて、失敗を恐れずに行動すること、そしてつらく苦しいことがあっても諦めずに向き合い続けることの大切さを伝えます。

【書籍概要】

・タイトル/出版： 『小児外科医 吉岡秀人物語 ボクが行かんと誰が行く』（講談社発行）

・文： 高木香織、絵：片塩広子

・定価： 本体1800円（税別）

・判型/ページ： A5判/80ページ

・Amazon： https://www.amazon.co.jp/dp/4065410878/(https://www.amazon.co.jp/dp/4065410878/)