鈴木のりたけ絵本デビュー作『ケチャップマン』の続編を18年ぶりに刊行！『ケチャップマン2 せんべいやのマヨネエ』7月3日（金）発売

株式会社ブロンズ新社

株式会社ブロンズ新社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：若月眞知子）は、「しごとば」シリーズや『大ピンチずかん』（小学館）などで知られる絵本作家・鈴木のりたけさんの新刊絵本『ケチャップマン2 せんべいやのマヨネエ』を、2026年7月3日（金）に全国の書店で発売します。

本書は、鈴木のりたけさんが2008年に発表した絵本デビュー作『ケチャップマン』の続編です。第1作の刊行当時よりあたためていた構想をもとに、新たな原画の描きおろしとテキストの改稿を経て完成した、18年ぶりの新作です。

デビュー作『ケチャップマン』から18年

『ケチャップマン』は、文芸社ビジュアルアート出版文化賞・絵本部門個性派賞を受賞した作品で、鈴木のりたけさんの絵本作家としての出発点となった一冊です。

フライドポテト専門店で働く主人公・ケチャップマンの悩みや葛藤を描いたシュールでユーモアあふれる物語は、子どもだけでなく大人の読者からも支持を集めました。2015年にブロンズ新社より復刊、27刷まで増刷を重ねています（2026年6月末時点）。

新キャラクター「マヨネエ」が登場

続編となる本書では、となりのせんべいやで働く新キャラクター「マヨネエ」が登場します。

フライドポテト専門店で働くケチャップマンは、今日もお店いちばん人気のケチャップソースとして大活躍。そんなある日、マヨネエと出会ったことで、ケチャップマンの心にこれまでにない感情が芽生えます。

「鈴木のりたけ大原画展」でも原画を展示

2026年4月、静岡市清水文化会館マリナートを皮切りに、「鈴木のりたけ大原画展」の全国巡回がスタートしました。7月は宮崎県の都城市立美術館に巡回します。

新刊『ケチャップマン2 せんべいやのマヨネエ』の原画も新たに展示される予定です。

細部まで描き込まれた迫力ある原画を、ぜひ会場でご覧ください。

【会期】2026年7月7日（火）～8月16日（日）

【会場】都城市立美術館（宮崎県都城市姫城町7-18）

以降、岡山、愛知、東京などを巡回予定。

https://dai-noritaketen.exhibit.jp/

書誌情報

『ケチャップマン2 せんべいやのマヨネエ』鈴木のりたけ

・発売日：2026年7月3日（金）

・定価：1,210円（税込）

・判型：175×220mm 上製

・頁数：32ページ

・販売：全国の書店などで販売

・公式サイト：https://www.bronze.co.jp/books/9784893097576/

著者紹介

撮影／黒澤義教鈴木のりたけ

1975年、静岡県浜松市生まれ。会社員、グラフィックデザイナーを経て、絵本作家となる。『ぼくのトイレ』（PHP研究所）で第17回日本絵本賞読者賞、『しごとば・東京スカイツリー(R)』（ブロンズ新社）で第62回小学館児童出版文化賞、『大ピンチずかん』（小学館）で第15回MOE絵本屋さん大賞第1位を受賞。2022年、 第2回やなせたかし文化賞受賞。

主な作品に「しごとば」シリーズ、「しごとへの道」シリーズ、『ぼくのおふろ』（PHP研究所）、『とんでもない』（アリス館）、「大ピンチずかん」シリーズ（小学館）など多数。

千葉県在住。2男1女の父。

絵本デビュー作『ケチャップマン』

『ケチャップマン』（復刊版）鈴木のりたけ

・発売日：2015年11月

・定価：1,078円（税込）

・判型：175×220mm 上製

・頁数：28ページ

・販売：全国の書店などで販売

・公式サイト：https://www.bronze.co.jp/books/post-116/

＜本件に関するお問い合わせ＞

株式会社ブロンズ新社

TEL：03-3498-3272

E-mail: webmaster@bronze.co.jp