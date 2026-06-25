沖縄発スキンケアブランド “SuiSavon-首里石鹸-”、ルミネ北千住にてPOP UPを開催

株式会社首里石鹸

株式会社首里石鹸（沖縄県那覇市首里末吉町、代表取締役社長 緒方教介）が展開する沖縄発スキンケアブランド “SuiSavon-首里石鹸-” は、2026年7月3日（金）～8月4日（火）の期間限定でルミネ北千住にてPOP UPショップをオープンいたします。

SuiSavon-首里石鹸- ルミネ北千住POP UPショップ開催概要 ｜ ～オープンイベントとして、POP UP限定企画を実施～

SuiSavon-首里石鹸- ルミネ北千住POP UPショップ

開催期間：2026年7月3日（金）～8月4日（火）

店舗住所：東京都足立区千住旭町42-2 3F POP UP SPACE

営業時間：11:00～20:30

【POP UP限定企画】

1コイン（500円 税込）で、お好きな雑貨石鹸5個をお選びいただけるPOP UP限定企画を開催。

イベント日時：7月3日（金）11：00～

※先着100名様（無くなり次第終了）

SuiSavon-首里石鹸-とは ｜ 沖縄の自然の恵みを取り入れ沖縄らしさを追求したスキンケアブランド

SuiSavon-首里石鹸-は、「香りひろがる。記憶よみがえる。」をブランドコンセプトにした沖縄発スキンケアブランドです。沖縄の植物や果物をベースにして、香りや色、配合する原料に、とことん沖縄らしさを追求したものづくりをしています。

私たちの原点である、彩り豊かな「ボタニカルハンドメイド洗顔石鹸」をはじめ、美容液が溢れる「エッセンスハンドクリーム」、沖縄の海底泥を配合した「琉球のホワイトマリンクレイ洗顔石鹸」など沖縄の自然の恵みを活かした多様なアイテムを取り揃え、世界中の方々に喜んでいただけるような沖縄発世界ブランドを目指しています。

“SuiSavon-首里石鹸-”は現在、沖縄県内に20店舗、沖縄県外（海外含む）には15店舗（国内：北海道1店舗、東京都4店舗、神奈川県2店舗、千葉県1店舗、大阪府1店舗、京都府1店舗、兵庫県1店舗、愛知県1店舗、広島県1店舗、福岡県1店舗 海外：台湾1店舗）を展開しています。

SuiSavon-首里石鹸- 公式オンラインショップ(https://suisavon.jp/)

会社概要

商号 ：株式会社首里石鹸

代表者 ：緒方 教介

本社住所：〒903-0801 沖縄県那覇市首里末吉町4丁目6-6

設立 ：2011年 4月

事業内容：物販事業 SuiSavon -首里石鹸-運営、保育事業 しゅりそら保育園運営

各種認証および賞歴：

沖縄県「沖縄県人材育成企業認証」（通称 働きがいある企業認証）

沖縄県「所得向上応援企業認証」

Forbes JAPAN主催「Forbes JAPAN SMALL GIANTS AWARD 2023-2024」にて沖縄から初のファイナリスト選出を経 て、ベストタレントイノベーション賞を受賞。

支援：

ビーチサッカーチーム ソーマプライアの活動資金援助、公益財団法人 沖縄県交通遺児育成会支援活動、首里城復興支援プロジェクトー「首里-SYURI-」の売上金の一部を首里城復興に向け寄付しています。2020年10月～2026年2月までで、一般財団法人沖縄美ら島財団の運営する「首里城基金」、沖縄県の運営する「首里城未来基金」へ累計10,906,032円の寄付を行いました。