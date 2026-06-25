東京ディズニーリゾート(R)の全アトラクションとショーの楽しみ方を徹底紹介！

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東京ディズニーリゾートの全アトラクションを網羅したガイドブックの最新版が出まし

た！ 「東京ディズニーシー(R)25 周年”スパークリング・ジュビリー」の楽しみ方やアトラクシ

ョンの物語、ディズニーキャラクターグリーティング、東京ディズニーリゾートの年間スケ

ジュールも掲載。

また、今のパークを自在に楽しむための公式アプリもくわしく丁寧に紹介。東京ディズニー

ランド(R)、東京ディズニーシーに行くと決めたら、まずはこのガイドブックで情報収集するの

がおすすめです。

ジュビリーブルーに染まる「東京ディズニーシー25 周年”スパークリング・ジュビリー”」も

美しい写真で紹介。

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アトラクションのストーリーや流れ、注目ポイントが一目でわかる。行く前に読んでも、帰

ってきてから読み返しても楽しい。

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東京ディズニーリゾート・アプリの使い方をプロセスごとに丁寧に解説。遊びに行く当日ま

でに把握しておくと便利。

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切り取って使えるマップつき。土地勘がない人なら、やっぱり紙のマップが便利。事前のプ

ランニングにも使える！ 裏面にはレストラン情報も。

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「東京ディズニーリゾート アトラクションガイドブック 2026-2027」

全国書店・WEB 書店にて発売中

定価：2200 円（税込み）

株式会社講談社は東京ディズニーランド/東京ディズニーシーオフィシャルスポンサーです。

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