国内最高峰の公式チームリーグ戦「ストリートファイターリーグ JAPAN 2026」は8月25日(火)開幕！　さらに「開幕直前 Division対抗戦」の実施が決定！

株式会社カプコン

『ストリートファイター6』を用いて行われる日本最高峰のカプコン公式チームリーグ戦「ストリートファイターリーグ JAPAN 2026」の今シーズンの各種情報が公開されましたのでお知らせいたします。

「ストリートファイターリーグ JAPAN 2026」は8月25日(火)に開幕！ さらにDivision分けが公開！

「ストリートファイターリーグ JAPAN 2026」は8月25日(火)に開幕いたします。

開幕前から既に苛烈を極める戦いが予想される今シーズンの開幕戦にぜひご期待ください。

※本節全体のスケジュールにつきましては、後日公開いたします。

そして、開幕に向けて今シーズンのDivision分けが公開されました。

6チームが2つのDivision（Division S、Division F）に分かれ激闘を繰り広げます。

「ストリートファイターリーグ JAPAN 2026」Division分け一覧

※チーム名50音順

■Division S

・KADOKAWA FAV gaming

・Crazy Raccoon

・Saishunkan Sol 熊本

・ZETA DIVISION Geekly

・広島 TEAM iXA

・FUKUSHIMA IBUSHIGIN

■Division F

・VARREL

・Good 8 Squad

・DetonatioN FocusMe

・名古屋NTPOJA

・REJECT

・RIDDLE ORDER

「ストリートファイターリーグ: JAPAN 2026 開幕直前 Division対抗戦」の開催が決定！

「ストリートファイターリーグ JAPAN 2026」本節の開幕に先駆けて、Division Sの選手24名vsDivision Fの選手24名によるDivision対抗戦を2日間にわたり開催いたします。

勝利したDivisionには「ストリートファイターリーグ JAPAN 2026 グランドファイナル」における1巡目HOME出場権が与えられます。

ルールの詳細につきましては、公式サイトをご確認ください。

https://sf.esports.capcom.com/sfl2026/preseason/

イベントの模様はLive配信プラットフォーム「SPWN」による有料配信を行います。

視聴チケットの販売など詳細につきましては続報をお待ちください。

■大会概要

大会名：ストリートファイターリーグ JAPAN 2026 開幕直前 Division対抗戦

開催日：8月10日(月)～11日(火・祝)

公式サイト：https://sf.esports.capcom.com/sfl2026/preseason/

褒賞：「ストリートファイターリーグ JAPAN 2026 グランドファイナル」における1巡目HOME出場権

「ストリートファイターリーグ JAPAN」公式サイトが2026年シーズン仕様に！

8月の開幕に向けて、「ストリートファイターリーグ」の公式サイトも今シーズン仕様にアップデートされました。

今後様々な情報やニュースをお届けいたしますのでお楽しみに！

「ストリートファイターリーグ」公式サイト

https://sf.esports.capcom.com/sfl/

「ストリートファイターリーグ JAPAN 2026」出場選手一覧

KADOKAWA FAV gaming

・りゅうきち

・sako

・藤村

・もけ

Crazy Raccoon

・どぐら

・ボンちゃん

・かずのこ

・Shuto

Saishunkan Sol 熊本

・cosa

・まちゃぼー

・こばやん

・きんちょ（初参加）

ZETA DIVISION Geekly

・ももち

・ひぐち

・ヤマグチ

・MenaRD（初参加）

広島 TEAM iXA

・ACQUA

・ひびき

・あきら

・takepi（初参加）

FUKUSHIMA IBUSHIGIN

・ヤナイ

・ジョニィ

・鶏めし

・2BASSA

VARREL

・ときど

・マゴ

・水派

・わびいち（初参加）

Good 8 Squad

・ガチくん

・カワノ

・ぷげら

・さはら

DetonatioN FocusMe

・板橋ザンギエフ

・KEI.B

・ナウマン

・竹内ジョン

名古屋NTPOJA

・Seiya

・らおやむ（初参加）

・大谷

・もっちー

REJECT

・ウメハラ

・ふ～ど

・YAS（初参加）

・ひなお（初参加）

RIDDLE ORDER（新規参戦）

・高木

・あでりい

・Jr.（初参加）

・ひかる

「ストリートファイターリーグ JAPAN 2026」について

大ヒット対戦格闘ゲーム「ストリートファイター」シリーズを使用した、日本最高峰のカプコン公式チームリーグ戦です。

2018年より始まり、9シーズン目を迎える2026年シーズンは、引き続きシリーズ最新作『ストリートファイター6』で開催、全12チームが参画し優勝をかけて激闘を繰り広げます。

「ストリートファイターリーグ JAPAN 2026」は、「CAPCOM Fighters JP」の公式YouTube、Twitchチャンネルにて、全節オンラインライブ中継を配信いたします！

■CAPCOM eSports公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@CapcomFightersJP

■CAPCOM eSports公式Twitchチャンネル

https://www.twitch.tv/capcomfighters_jp

■CAPCOM eSports 公式X（旧Twitter）

https://X.com/CAPCOM_eSports