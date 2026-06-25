あなたの“分身ぬいぐるみ”が旅する新たな観光のカタチ

株式会社FUNDARD

株式会社FUNDARD（東京都杉並区、代表取締役 村瀬和絵）は、小豆島観光協会と連携し、自分の分身ぬいぐるみ「じぶんぐるみ」が旅するシリーズ第7弾『じぶんぐるみが行く！瀬戸内・小豆島オリーブ紀行3日間』を実施します。今回もツアーに参加できるのは、じぶんぐるみだけ。持ち主に代わって、小豆島の観光スポットを周遊、思い出の品と写真を持ち帰ります。また、参加者の中から抽選で2名を「小豆島ぬいスター」に選出、島内の両町長（土庄町・小豆島町）からタイトルが授与されます。「小豆島ぬいスター」は、ツアー終了後もさらに約2週間、小豆島に滞在、地域の魅力を全国に発信します。

「じぶんぐるみ」を通じて、地域と繋がる

「じぶんぐるみ」は、人の顔に似せたぬいぐるみを一つひとつオーダーメイドできるサービスです。この「じぶんぐるみ」が持ち主に代わって旅をする「じぶんぐるみツアー」は、さまざまな事情で旅行するのが難しい方も、分身を通じた疑似体験で旅気分を味わうことができます。

大分県日出町で開催された第5回ツアーでは、参加した15名全員が「ぬいスター（広報大使）」に立候補。「自分自身が現地を訪れるのは難しいけれど、自分の分身が少しでも地域の役に立てるなら嬉しい」という声が多く寄せられ、参加者の想いを地域の皆さまに温かく受け止めていただきました。

今回の見どころ

◆小豆島観光協会「みやびぐるみ」によるガイドツアー

小豆島観光協会の「みやびぐるみ」が、小豆島を案内します。オリーブ畑や島の絶景スポットや地元ならではの食文化を楽しみながら各地で「ぬい撮り」します。地域を知り尽くしたガイドとともに島を巡ることで、観光スポットだけでなく、地元の方々とのふれあいや交流を通じて、小豆島の暮らしや文化が身近に感じられる旅を楽しむことができます。

◆「小豆島ぬいスター」を町長が選出

小豆島観光協会スタッフ松田美夜日（みやび）さんと「みやびぐるみ」

ツアー2日目に土庄町長と小豆島町長を表敬訪問。参加者の中から抽選で2名の「小豆島ぬいスター」を選出します。選ばれた「じぶんぐるみ」たちは、両町長からタイトルを授与され、委嘱状と「小豆島ぬいスター」のタスキを受け取ります。「小豆島ぬいスター」は、ツアー終了後も約2週間小豆島に滞在、広報大使として小豆島観光協会「みやびぐるみ」と一緒に小豆島の魅力を全国に発信していただきます。

◆ツアー行程

大分県日出町の「日出町ぬいスター」委嘱状授与式の様子 2025年12月「日出町ぬいスター」の記念写真

・フェリー旅：高松港から小豆島へ、のんびり潮風を感じる船旅

・中山千枚田：「日本の棚田100選」に選ばれた、美しい日本の原風景

・絶景の夕陽：「オリビアン小豆島夕陽ヶ丘ホテル」にて、「日本の夕陽100選」の絶景を堪能

・道の駅 小豆島オリーブ公園：青い空に映えるオリーブ畑と真っ白な風車

・寒霞渓（かんかけい）：「日本三大渓谷美」の一つ。大自然のパノラマビューを堪能

・二十四の瞳映画村：ノスタルジックな昭和レトロを満喫

・エンジェルロード：恋人の聖地として人気の、海に現れる不思議な砂の道

・小豆島そうめんランチ ＆ 土庄港観光センターでお土産選び

・特別企画：「小豆島ぬいスター」抽選・タイトル授与式

（※当日の天候状況等により、行程が一部追加・変更となる場合がございます）

◆選べる3種のプラン

二十四の瞳映画村小豆島オリーブ公園

１.【シンプルプラン】 手軽に参加させたい方へ。アルバムなどが付かない、シンプルなプランです。

・価格：10,780円（税込）

２.【アルバム付きプラン】 旅の思い出をカタチに。ツアー終了の約1か月後に、たくさんの写真を一冊にまとめた「思い出アルバム」をお届けします。

・価格：13,530円（税込）

３.【オリーブの苗木とアルバム付きプラン】 小豆島の思い出を、あなたのお部屋にも。「思い出アルバム」に加え、小豆島産のオリーブの苗木（30cm～50cm）が現地から直送で届く贅沢なプランです。

・価格：16,940円（税込）

◆ 全プラン共通！豪華なセット内容 どのプランを選んでも、以下の内容がすべて含まれます。

・ツアー参加費

・ご自宅までの復路送料（宅配便代）

・プチお土産

・I LOVE小豆島Tシャツ

・オリーブの栞

・ツアーステッカー ※「じぶんぐるみ専用パスポート」（別売）に貼っていただけます！

シリーズ過去６回の実績

ツアー限定Tシャツツアーに参加するともらえるステッカーを貼る「専用パスポート（別売）」

函館・出雲・東京（クリスマス）・石垣島と実施してきた本シリーズは、第5回ではJAL大分支店×大分県日出町（日出町ぬいスター任命）とのタイアップ、第6回でJALサンライトとの共同企画による羽田空港バックヤードツアー（格納庫・パイロットオフィス・貨物地区など一般非公開エリアへ潜入）など、単なる観光だけではなく人との繋がりを感じるツアーを企画してきました。

【 本ツアーの概要】

【メディア関係者様へ取材のご案内】

ツアー期間中、以下の日程にて「小豆島ぬいスター任命式」およびツアーの取材・撮影が可能です。非常にユニークな絵作り（ビジュアル）を撮影いただけます。

●日程：2026年7月10日（金）[※時間・場所は調整中、決まり次第共有]

●時間/場所：13時～小豆島役場、14時30分～土庄町役場

●内容：土庄町・小豆島町 両町長による、じぶんぐるみ（ぬいぐるみ）へのタイトル授与式 および観光協会ガイドによる島内撮影の様子について、テレビカメラでの動画撮影、新聞・Webメディアの個別取材、スチール撮影などを歓迎いたします。

現地での取材をご希望される場合は、下記担当までお気軽にご連絡ください。

■ツアーに関するお問い合わせ・取材のお申し込み先

株式会社 FUNDARD 担当：義川

【お問い合わせ】sayaka@fundard.jp

電話090-8537-1477

小豆島観光協会 担当：松田

【お問い合わせ】pr@shodoshima.or.jp

電話0879-82-1775

■ 「じぶんぐるみ」に関するお問い合わせ・取材のお申し込み先

株式会社 FUNDARD 担当：村瀬

【お問い合わせ】support@jibungurumi.com

電話03-6822-2872

じぶんぐるみとは

「じぶんぐるみ」は、世界でも類を見ない、この世に一つだけの“アバターぬいぐるみ”を作れるサービスです。国内で一つひとつ丁寧に仕上げています。

2022年7月から販売を開始し、累計で3000人以上の方々が「じぶんぐるみ」になっています。

詳細を見る :https://jibungurumi.com/

株式会社FUNDARD

名前 株式会社FUNDARD

代表取締役 村瀬 和絵

住所 東京都 渋谷区千駄ヶ谷１-７-５ ヒロビル４０１

電話番号 03-6822-2872

資本金 9,990,000円

事業内容 ・玩具、雑貨の製造販売

・エンターテイメント事業のコンサルティング

・女性活躍推進に関する講演や執筆

・インターネットを利用した情報提供サービス



https://fundard.jp/