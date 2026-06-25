SharePoint の開発力・デザイン力と X-SP で実現する インナーブランディング支援ソリューションの提供開始

アーティサン株式会社

Microsoft製品の導入・開発支援を行うアーティサン株式会社（東京都調布市 代表取締役：小山 才喜）は、コーポレートブランディング支援を行う株式会社揚羽（東京都中央区 代表取締役社長：湊 剛宏）との協業により、Microsoft SharePointを活用したインナーブランディング支援ソリューションの提供を開始します。

アーティサンは20年来培ってきたSharePointの高度な開発力・デザイン力と、自社開発の独自サービス「X-SP」を強みとして、揚羽のインナーブランディング戦略設計力と掛け合わせることで、SharePointによる社内ポータルを単なる情報の格納庫ではなく、組織を動かすコミュニケーション基盤へと進化させます。

■ アーティサンの強み：開発力・デザイン力・X-SPが生み出す価値

アーティサンは様々な業種のお客様に対してSharePointの導入やコンサルティングを続けてきました。

この豊富な知見をもとに開発した独自サービス「X-SP」は、標準のSharePointでは実現できなかった高度なデザイン表現と機能拡張を提供します。

【X-SPが提供するデザイン拡張機能】

配色の拡張

テーマカラー以外の色を自由に利用し、重要情報を際立たせる

柔軟なレイアウト

標準機能に縛られない洗練されたサイトデザインを実現

イメージリンクリスト

画像によるカテゴリ分けで、目的コンテンツへの到達を最短化

これらの機能により、「使われる社内ポータル」の実現を技術・デザイン面で支えます。

【X-SPが提供する機能拡張】

個人ブックマーク

ログインユーザーごとにカスタマイズ可能なブックマーク機能

ポップアップ・タブ切替

多くの情報を整理された形式でコンパクトに表示

コンパクトアコーディオン

ユーザーが必要な情報だけを選択的に確認できる

これらの機能により、「使われる社内ポータル」の実現を技術・デザイン面で支えます。

X-SPのサービス詳細

■ X-SP Design | SharePoint デザイン拡張サービス

https://www.artisan.jp.net/service/microsoft-related/x-sp/x-sp-design/

■ X-SP Feature | SharePoint 拡張機能サービス

https://www.artisan.jp.net/service/microsoft-related/x-sp/x-sp-feature/

■ 両社協業の全体像：戦略設計から実装・運用まで一気通貫

「企業理念を策定したが現場に浸透しない」「SharePointを導入しても活用されない」といった課題に対し、両社の専門性を融合させることで、構想だけ・実装だけに終わらない成果創出を見据えたトータルソリューションを提供します。

■ SharePoint を「情報の格納庫」から「組織を動かすメディア」へ

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/36996/table/41_1_6e3f35b20d1e33cdbf32f2c8d6541d21.jpg?v=202606251151 ]

「経営メッセージが日々の情報に埋もれてしまう」「部署間の活躍が見えにくい」「誰に情報が届いているか把握しづらい」--こうした課題は、多くの企業が抱えるSharePoint活用の実態です。

アーティサンはX-SPのデザイン・機能拡張力により、ポータルサイトの「見せ方」「届け方」「使われ方」を技術面から最適化。揚羽のブランディング戦略と組み合わせることで、従業員が日常業務の延長線上で自然と情報へ接触できる環境を整えます。

単なる周知にとどまらず、理解・共感・納得、さらには行動変容へとつながる社内コミュニケーション基盤の構築をサポートし、理念浸透・組織の一体感醸成・エンゲージメント向上を実現します。

また、公開後の運用フェーズでも、SharePoint活用・技術運用の観点から継続的に伴走し、社内ポータルが”作って終わり”にならない体制づくりを支援します。

▼ SharePoint 導入・活用のご相談を承ります

アーティサンは、SharePoint の導入支援・カスタム開発・X-SPによるデザイン・機能拡張を中心に、Microsoft 365 全般の活用支援を行っています。

社内ポータルの新規構築から既存環境の改善、インナーブランディングとの連携まで、幅広いニーズにお応えします。

ご相談・お問い合わせはこちら

https://www.artisan.jp.net/contact/microsoft-cloud/

【会社概要】

【本件に関するお問い合わせ先】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/36996/table/41_2_b9979d83810252b7e8be2f2cb6befdc8.jpg?v=202606251151 ]

■ アーティサン株式会社

TEL：042-444-4815

Email：mscloud@artisan.jp.net

URL：https://artisan.jp.net