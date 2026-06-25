簡単！浸して待つだけ！硬化したゴムが柔らかく！

株式会社プロト

クルマ・オートバイ・アウトドア用品の企画・輸入・販売を行う株式会社プロト（本社：愛知県刈谷市井ヶ谷町桜島5、代表：近藤芳光、以下プロト）から、PLOTメンテナンス 別注ラバゲインの発売を開始いたしました。

大切で長く所有しているオートバイも長い年月使っているとエンジンとキャブレターを繋ぐ、インレ ットマニホールド等のゴム類が経年劣化で硬化してしまい、レストア時にキャブレターが外しづらかったり、2次エアーを吸ってしまったり、純正交換品が絶版で同じものが手配できなかったり問題が発生します。

硬くなったゴムの弾性復活剤プロト ラバゲイン

これを専用の薬液に浸すことでゴムを復活（軟化）効果により、硬化したインレ ットマニホールドを短時間で柔らかくして整備作業を容易にし、同時に膨潤効果により二次空気の吸収を抑えます。

※Oリング、オイルシール、ゴムパッキン類の使用は避けてください。

プロトメンテナンスとは

プロトセレクトのメンテナンス用品。初心者からプロまですべての方々にお使いいただける品質と、低価格にこだわった商品です。

今回、ラバゲイン製造元IFCモーターサイクル様にプロト専用品を別注いたしました。

品 名： PLOT ラバゲイン

価格（税込）\3,850

N E T ：300ml

成 分：有機溶剤

用 途：硬化ゴムの弾性回復

第1石油類 火気厳禁

【販売元】株式会社プロト

愛知県刈谷市井ヶ谷町桜島5 TEL：0566-36-0456

【製造元】IFCモーターサイクル

千葉県船橋市前原東3-31-12山崎ビル1F

◆ 株式会社プロト について



株式会社プロトは、1981年4月に創業。二輪・四輪パーツ、そしてオートバイメーカー（PEVシリーズ）、輸入車両販売（オートバイ・E-BIKE含む）へとフィールドを拡大。現在は、車両（オートバイ・E-Scooter・E-BIKE）・部品・用品の総合商社となりました。



近年は、オリジナル車両ブランドZERO ENGINEERINGから大型オートバイの「ロードホッパー」を製造・販売したほか、「安心・安全・快適」をテーマにしたポジション系自社商品（エフェックス）の開発や、中古車再生事業、国内外から選び抜いた一流ブランドを取り扱うことで、オートバイライフとカーライフをトータル的にサポートしています。



また、CSR活動の一環として国内最大規模の“ものづくり＝人づくり”の事業「学生フォーミュラ日本大会」への参加・サポート（スウェッジラインの提供）により自動車技術ならびに産業の発展・振興に資する人材を育成する。

プロト学生フォーミュラ応援サイト

https://www.plotonline.com/gakusei-formula/



【会社概要】

社名：株式会社プロト

本社所在地：〒448-0001 愛知県刈谷市井ヶ谷町桜島5

代表取締役：近藤芳光

事業内容：

1) オートバイ、四輪等の部品、用品の企画、開発、製造、輸入、卸販売

2) オートバイの車両・用品輸入販売

3) 新興用品メーカーのプロデュースおよびジョイント展開

4) E-Bike（電動アシストサイクル）の輸入、卸販売

5) その他上記に関わる全ての事項 愛知ブランド企業 0913

創業：1981年4月1日

設立：1984年2月24日

HP：https://www.plotonline.com/