海外トップスクールの先輩たちから学べる貴重なチャンス！「大学留学サマーフェスタ2026」7/20海の日・8/1１山の日の祝日2日間、オンライン開催決定！

株式会社アゴス・ジャパン

海外トップ大学・大学院留学準備指導校を運営する株式会社アゴス・ジャパン(取締役：横山 匡、本社：東京都渋谷区)は、2026年7月20日(月・祝)【海の日】と2026年8月11日(火・祝)【山の日】の2日間にわたり、海外総合大学・リベラルアーツカレッジトップ校の在校生・卒業生を迎えたオンラインイベント「大学留学サマーフェスタ2026」を開催いたします。

このイベントでは、海外大学に通う先輩や卒業生が自身の経験をもとに、大学の特色や魅力を分かりやすく紹介します。現役学生のリアルな声を直接聞ける貴重な機会です。

イベント後半にはQ&Aセッションも設けられ、大学の公式説明会とは異なるざっくばらんな雰囲気の中で、先輩たちと自由にお話しいただけます。

以下のような質問ができます。

・どのように志望校を決定したか？

・出願準備はいつ頃から始めたのか？

・大学見学（キャンパスビジット）は必要か？

・入学した大学での生活や授業スタイルについて知りたい。

・勉強以外にどのようなクラブ活動や課外活動が可能か？

・在籍大学ならではの特色や魅力は何か？

◇日時：2026年7月20日（月・祝）【海の日】 10:00～12:30 14:00～16:30

2026年8月11日（火・祝）【山の日】 10:00～12:30

・2026年7月20日（月・祝）【海の日】

一部：10:00-12:30

10:00-10:05 オープニング

10:05-10:20 Denison University【アメリカ】

10:20-10:35 Knox College【アメリカ】

10:35-10:50 Smith College【アメリカ】

10:50-11:05 King's College London【イギリス】

11:05-11:20 Monash University Malaysia【マレーシア】

11:20-12:30 大学別 Q&A ブレイクアウトルーム



二部：14:00-16:30

14:00-14:05 オープニング

14:05-14:20 University of Melbourne【オーストラリア】

14:20-14:35 Purdue University【アメリカ】

14:35-14:50 Grinnell College【アメリカ】

14:50-15:05 King's College London【イギリス】

15:05-15:20 Columbia University【アメリカ】

15:20-15:35 Pomona College【アメリカ】

15:35-16:30 大学別 Q&A ブレイクアウトルーム

・2026年8月11日（火・祝）【山の日】

一部：10:00-12:30

10:00-10:05 オープニング

10:05-10:20 Oberlin College【アメリカ】

10:20-10:35 University College London【イギリス】

10:35-10:50 University of Toronto【カナダ】

10:50-11:05 The University of Texas at Austin【アメリカ】

11:05-11:20 Columbia University【アメリカ】

11:20-11:35 College of Wooster【アメリカ】

11:35-12:30 大学別 Q&A ブレイクアウトルーム

パネリストには、大学から支給される奨学金の受給者に加え、下記財団の奨学生も参加しております。

【参加予定奨学生の例（順不同）】

・柳井正財団

・笹川奨学金

・グルーバンクロフト基金

・JASSO 海外留学支援制度（学部学位取得型）

・John and Miyoko Davey Foundation

・The Toshizo Watanabe Study Abroad Scholarship Program

※参加大学およびプログラム内容は、変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。



◇会場： オンライン開催

（Zoom参加URLは、お申し込みいただいた方へ後日ご案内いたします。）

◇参加費： 無料

（参加予約のためにアゴス・ジャパンWebサイトの無料オンライン登録が必要です。）

◇ご予約：

・2026年7月20日（月・祝）【海の日】

https://www.agos.co.jp/e.php?e=11475(https://www.agos.co.jp/e.php?e=11475)



・2026年8月11日（火・祝）【山の日】

https://www.agos.co.jp/e.php?e=11476(https://www.agos.co.jp/e.php?e=11476)





主催：アゴス・ジャパン

■株式会社アゴス・ジャパンについて

アゴス・ジャパンは、MBA/LLM/大学院/大学留学指導、TOEFL(R)TEST/IELTS/GMAT(R)/GRE(R)TEST /SAT(R)/TOEIC(R)TEST対策のエキスパートです。トップ校合格のために必要な各種英語テストの攻略法および出願コンサルティング指導により、ハーバード大やスタンフォード大、ケンブリッジ大学など海外トップスクールへ1万件以上（2000年以降の累計）という、圧倒的な合格実績を誇ります。また、国内70社以上の企業派遣生への特別テスト対 策講座・留学指導、東京大学を始めとする大学でのテスト対策講座等も行っています。