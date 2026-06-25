【新作Nintendo Switch(TM)ゲーム】なんか…ヘタウマなのに、なぜか可愛い！おとぼけコンビの笑える中毒性注意の協力プレイゲーム「ドタバタ！ゴーディアとダチップの大冒険」配信開始！

TROOOZE, INC.

IDIOCRACYGAMES（(C) IDIOCRACY, INC）は、2026年6月25日、ニンテンドーeショップ（Nintendo eShop）にて、個性あふれる2人の主人公ゴーディアとダチップを操って、キャラクターごとに固有のアクションとスキルを活かし、プレイスタイルによってまったく違う楽しみ方で広大な冒険の世界を駆け抜けるNintendo Switch(TM)独占アクションアドベンチャーゲーム「ドタバタ！ゴーディアとダチップの大冒険」の配信を開始いたしましたことをお知らせします。

ダウンロードサイト：

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000129567

Nintendo Switch(TM) e-shop：1,800円

PV動画：

https://www.youtube.com/watch?v=rBr5noVOPEY

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=rBr5noVOPEY ]

【キャラクターの魅力について】

本作のキャラクターは、拡大してよく見ると顔・耳・口の線がつながっていないなど、いわゆる「ヘタウマ」な絵柄が特徴です。

しかしこれは意図的に計算されたデザインであり、その絶妙な脱力感・だるさがシュールさを倍増させ、海外の若者たちの心を強く掴んでいる理由となっています。

「なぜか不思議と可愛く見えて中毒になる」と評されるこの独特なキャラクターの魅力を、

Nintendo Switch(TM)ならではのJoy-Con(TM)を2人で分け合う「おすそわけプレイ」で、

シングルプレイと協力プレイの両方で存分に楽しめるゲームとして誕生しました。

「なんで顔の線がつながってないの？」と思いながら、なぜか中毒になる！スタンプのような親しみやすいヘタウマ絵柄と、骨太なアクションゲームデザインが融合した、唯一無二の冒険がここに！

ゴーディアはダッシュ、高いジャンプ、オブジェクトを動かす、武器使用が得意！ダチップは2段ジャンプ、グライド、狭い通路の通過が得意！

どちらか一方でもいなければクリア不可能な、真のコンビプレイ！

個性豊かな10のワールドマップと、200以上のステージを収録！

特定ステージをクリアするたびに、それぞれ異なるストーリーのコミックがアンロック！

1人プレイと2人協力プレイそれぞれに異なるストーリーとコミックを収録。ふたつの視点から物語を楽しめる！

徐々に上がる難易度の中、バラエティ豊かな背景と次々と新しい挑戦が続くワクワクの冒険！

最初から2人用として設計された本格協力プレイ。特定の場面ではふたり同時にボタンを押したり、同じ方向に動いたりする息ぴったりの連携が必須！

頭・顔・衣装・ダンスまで、数百種類のアンロック可能なコスチュームアイテムで世界にひとつだけのキャラクターを完成させよう！

ショップでアイテムをアップグレードして、難しいステージも突破しよう！

200以上のチャレンジと隠された秘密で、クリア後もたっぷり遊べる！

TVモード、テーブルモード、携帯モードすべてに対応。いつでもどこでも冒険は続く！

心地よいBGMとキュートなサウンドエフェクトで没入感マックス！

ゴーディアとダチップと一緒に、伝説の冒険へ出発しましょう！ひとりで楽しむソロプレイも、友だちや家族と盛り上がる2人協力プレイも完璧にサポートしています。

200以上のステージに隠されたすべての秘密を解き明かすことができるでしょうか？今この瞬間こそが、冒険のはじまりです！

見た瞬間クスッとくる、計算されたヘタウマ絵柄のキャラクター、ゴーディアとダチップが登場！「なぜか不思議と可愛く見えて中毒になる」と話題沸騰！

プロローグ

穏やかな秋のある日、リスの村には一年かけて村中みんなで集めてきた大切などんぐりがたくさん積まれていました。寒い冬を乗り越えるための希望であり、村のみんなの汗と笑顔が詰まった、かけがえのない宝物でした。

しかし突然の轟音とともにブタ王の手下たちが村に攻め込んできたのです。無慈悲なブタ軍団はどんぐりを一粒も残さずすべて奪い去り、村には絶望と恐怖だけが残されました。

そのとき、村で一番小さいけれど誰よりも勇敢なダチップがひとり立ち上がりました。怖くなかったわけじゃない。でも、村のみんなの涙が、その一歩を止めることはできませんでした。

旅の途中、ダチップは頼もしい仲間に出会います。体は大きいけれどどこか天然で純粋な、ゴーディアです。まったく違うふたりは最初はぶつかってばかり。でも、一緒に歩むうちに、お互いがいなければダメだと気づいていきます。

「ひとりじゃ無理でも、ふたりならきっと行ける！」

ゴーディアとダチップの、愉快でおとぼけで、でもじーんとくる大冒険が今はじまります！

基本情報タイトル名：ドタバタ！ゴーディアとダチップの大冒険

ジャンル：ヘタウマ絵柄のキャラクターアクションアドベンチャーゲーム

価格：1,800円

ストアURL：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000129567

PV動画：https://www.youtube.com/watch?v=MmNv1LrSI48

公式サイト：https://goldickexpress-lab.github.io/wacky-deermunk-pitch/

(C) IDIOCRACY, INC