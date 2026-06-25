新コスモス電機 都市ガス用電池式ガス・CO警報器をリニューアル

新コスモス電機株式会社

「世界中のガス事故をなくす」を大目標に掲げる新コスモス電機株式会社（本社：大阪市淀川区、代表取締役社長：高橋良典）は、リニューアルした都市ガス用［電池式］ガス・CO警報器「MC-335」を2026年7月1日より発売します。あわせて、［電源式］住宅用火災（煙式）・ガス・CO警報器「XW-125S」、［電源式］住宅用火災（熱式）・ガス・CO警報器「XW-135K」も同時に発売します。

リニューアルした電池式ガス・CO警報器「MC-335」

都市ガス用［電池式］ガス・CO警報器「MC-335」

今回リニューアルした都市ガス用の電池式ガス・CO警報器「MC-335」は、ガス漏れ監視に加え、不完全燃焼による一酸化炭素中毒対策の両面から安心を支える製品です。

電池式は、従来の電源式と比較して施工性・美観性が高い他、停電時でも監視が継続できるという特長があります。

今回のリニューアルでは、製品の高い機能はそのままに、外観を見直し、近年の住環境に調和するデザインへと刷新しました。

技術の「微小化」が、安心を「最大化」する

家庭用ガス警報器は、5年間ノーメンテナンスで動作する必要があり、可燃性ガスを検知するガスセンサの消費電力が大きいことから従来電源式が主流となっていました。

そのような中当社は、MEMS技術を活用したガスセンサの省電力化に取り組み、電池駆動の家庭用ガス警報器を2015年に世界で初めて開発*、普及活動に取り組んでまいりました。

■電池駆動を可能にした新コスモス電機の独自技術について詳しくはこちら(https://www.new-cosmos.co.jp/useful/8635/)

*大阪ガス(株)との共同開発（自社調べ、2015年時点、世界の家庭用ガス警報器において）

電源式2機種も同時にモデルチェンジ

［電源式］住宅用火災（煙式）・ガス・CO警報器「XW-125S」［電源式］住宅用火災（熱式）・ガス・CO警報器「XW-135K」

あわせて、電源式の2機種も同時にモデルチェンジします。

- ［電源式］住宅用火災（煙式）・ガス・CO警報器「XW-125S」- ［電源式］住宅用火災（熱式）・ガス・CO警報器「XW-135K」

いずれも外観を刷新し、住宅用火災警報機能とガス・CO警報機能を備えた製品として、ラインナップしています。

製品カタログも刷新

今回の発売にあわせて、製品カタログも刷新しました。

■製品カタログのダウンロードはこちら 電池式(https://www.new-cosmos.co.jp/wp/wp-content/uploads/lv/mc325s_mc335_cat.pdf)・電源式(https://www.new-cosmos.co.jp/wp/wp-content/uploads/lv/xw125s_xw815s_xw135k_xw815k_cat.pdf)

*なお、本リリースでご案内するのはリニューアル対象の3機種です。同一製品群のうち、その他の3機種は今回リニューアル対象外ですが、製品カタログにはあわせて掲載しています。

製品情報

対象製品

［電池式］ガス・CO警報器「MC-335」(https://www.new-cosmos.co.jp/home/product/8449/)

［電源式］住宅用火災（煙式）・ガス・CO警報器「XW-125S」(https://www.new-cosmos.co.jp/home/product/8465/)

［電源式］住宅用火災（熱式）・ガス・CO警報器「XW-135K」(https://www.new-cosmos.co.jp/home/product/8466/)

発売日

2026年7月1日

初年度（2026年度）目標販売台数

電池式：30万台*

電源式：28万台*

*OEM品含む

標準価格

MC-335：17,200円（税込18,920円）

XW-125S：17,500円（税込19,250円）

XW-135K：15,000円（税込16,500円）

新コスモス電機について

1964年に世界で初めて*家庭用ガス警報器を開発して以来、「世界中のガス事故をなくしたい」という想いで家庭用ガス警報器・産業用ガス検知警報器・住宅用火災警報器を手がけてきました。家庭用ガス警報器は国内トップシェアを誇り、今では海外市場へも積極的に展開しています。すべての製品のコアとなるガスセンサ技術を基に、世の中になかった新しい商品を数多く開発しています。

*自社調べ（1964年時点、世界の家庭用ガス警報器において）

会社概要

会社名：新コスモス電機株式会社

所在地：大阪市淀川区三津屋中2-5-4

代表者：代表取締役社長 高橋 良典

設立：1960年

事業内容：家庭用ガス警報器、産業用ガス検知警報器、住宅用火災警報器他の開発・製造・販売・メンテナンス

URL：https://www.new-cosmos.co.jp/

【製品に関するお問い合わせ先】

新コスモス電機株式会社 営業統括本部 リビング営業本部

TEL：06-6308-2310（月～金曜 9：00～17：00）

お問い合わせフォーム：https://www.new-cosmos.co.jp/contact/home_business/