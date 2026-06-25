元デジタル庁統括官 村上敬亮氏が基調講演。日本DX大賞2026 サミット&アワード、主要プログラムを発表

一般社団法人日本デジタルトランスフォーメーション推進協会

一般社団法人日本デジタルトランスフォーメーション推進協会らで構成する日本DX大賞実行委員会（主催）は、2026年7月22日（水）・23日（木）に開催する「日本DX大賞2026 サミット&アワード」の主要セッションを発表いたしました。

初日の冒頭には、元デジタル庁統括官の村上 敬亮氏が基調講演に登壇。続いて、庁内DX・地域DX・価値創造・業務変革の4部門におけるファイナリストが登壇するパネルディスカッションを実施します。あわせて、生成AI・人材育成・サステナビリティをテーマにした全5本のラウンドテーブル、各種表彰式を執り行います。参加は両日無料（要事前登録、一部招待制）。

詳細を見る :https://dxawards-summit.jp/

開催の背景とサミットが目指す展望

日本全国でデジタルトランスフォーメーション（DX）の推進が叫ばれる中、多くの組織が「一度のデジタル化や改善」から抜け出せず、持続的な変革に苦戦しています。

「日本DX大賞」は、全国から寄せられた186件の応募の中から、そうした壁を乗り越えた優れた取り組みを称えるアワードです。本サミットでは、各部門のファイナリストが一堂に会し、変革を続けるための組織づくりや価値創造につながるDXの形などについて語り合います。官民の枠を超えてリアルな現場知を共有することで、日本全体のDXを加速させることを目的としています。

主要プログラム・見どころ

1. 基調講演（オープニング）

協調か、自滅か - 人口減少時代の新しい地域社会の作り方

日時： 7月22日（水）13:00-13:30｜メインホール

登壇： 村上 敬亮 氏（元デジタル庁統括官）

2. 4部門パネルディスカッション

各部門のファイナリストが、モデレーターとともに「何が変革を続けさせるのか」を徹底議論します。

【庁内DX部門】

庁内DXを「一度の改善」で終わらせないために 変革し続ける組織には何が必要か

日時： 7月22日（水）14:15-15:05

登壇： 福島市×富士フイルムシステムサービス／日向市／長崎県／玉名市役所

モデレーター： 森本 登志男（キャリアシフト株式会社 代表取締役）

【地域DX部門】

地域に届くDXは、何が違うのか ～独りよがりで終わらせない、地域課題解決の実装論～

日時： 7月22日（水）15:55-16:45

登壇： 一般社団法人日本ヘルスケアプラットフォーム／熊本県玉名市／磐田市立総合病院／横須賀市 モデレーター： 古長 由里子（日本IBMデジタルサービス株式会社 執行役員 九州DXセンター長）

【価値創造部門】

顧客価値につながるDXは、何が違うのか ～体験・接点・事業モデルを変える実装の条件～

日時： 7月23日（木）12:45-13:35

登壇： アート引越センター／株式会社Seibii／株式会社ヒューマングループ／学校法人追手門学院

モデレーター： 松本 国一（富士通株式会社 シニアエバンジェリスト）

【業務変革部門】

変わり続ける組織は、どうつくられるのか ～一過性の改善で終わらせない、DXの根づかせ方～

日時： 7月23日（木）14:25-15:15

登壇： 大阪ガス／東京ガスネットワーク／三共電機／大成建設

モデレーター： 志水 静香（株式会社ファンリーシュ 代表取締役兼CEO）

3. ラウンドテーブル（全5セッション）

実践者が現場の知見を共有する、テーマ特化型のセッションです。

【生成AI】

生成AIで市役所の仕事はどう変わるか ～都城市・直方市に学ぶ、業務効率化の先にある行政サービスの向上～（7/22 13:50-15:10）

【人材育成】

DX人材は研修だけでは育たない ～真岡市・曽於市に学ぶ、現場で育つ人材育成の仕組み～（7/22 15:30-16:45）

【生成AI】

「使ってみた」で終わらせない生成AI ～「守りのAI」で業務を効率化し、「攻めのAI」で新たな価値を生む～（7/23 12:20-13:35）

【人材育成】

現場が担い手になるDX人材育成 ～医療・福祉と製造業に学ぶ、一部の担当者に頼らない変革の進め方～（7/23 14:00-15:15）

【サステナビリティ】

持続可能な社会と事業のつくり方 ～農業・食品ロス削減・除雪・水道インフラのDX実践者と考える、続く仕組み～（7/23 15:40-16:40）

4. 表彰式

7月22日（水）17:10： 日本DX大賞2026 表彰式（地域DX・庁内DX・支援部門／招待制）

7月23日（木）11:00： 日本DX大賞2026 個人表彰 表彰式

7月23日（木）15:40： 第4回日本ノーコード大賞 表彰式

7月23日（木）17:10： 日本DX大賞2026 表彰式（価値創造・業務変革・サステナビリティ部門／招待制）

■ 開催概要

名称：日本DX大賞2026 サミット&アワード

会期：2026年7月22日（水）13:00～19:00 ／ 23日（木）11:00～19:00

会場：TODAホール&カンファレンス東京（〒104-0031 東京都中央区京橋1丁目7-1 TODA BUILDING 4階）

参加費：無料（事前登録制／一部招待制プログラムあり）

申込方法：公式サイト（https://dxawards-summit.jp/）よりEventHubにて受付

主催：日本DX大賞実行委員会

構成団体：一般社団法人日本デジタルトランスフォーメーション推進協会／一般社団法人日本ノーコード推進協会／Re:Innovate Japan

特別協力：株式会社マイナビ（TECH+）

■一般社団法人 日本デジタルトランスフォーメーション推進協会（JDX）について

名称：一般社団法人日本デジタルトランスフォーメーション推進協会（JDX）

事務局所在地：〒102-0074 東京都千代田区九段南1-5-6 りそな九段ビル5F KSフロア

代表者：代表理事 森戸裕一

発足：2010年6月（法人化：2010年10月）

事業内容：DX推進人材の育成、地域DX推進プロジェクト、産業振興・政策提言ほか

URL：https://jdxa.org