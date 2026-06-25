アステリア、米ペガサス・テック・ベンチャーズ運営のCVCファンドを設立

株式会社ペガサス・テック・ベンチャーズ・ジャパン

米シリコンバレーを拠点とするグローバルベンチャーキャピタルのペガサス・テック・ベンチャーズ（本社：米国カリフォルニア州サンノゼ、創業者兼CEO：アニス・ウッザマン、以下「ペガサス」）と、システム・人・データをつなぐソフトウェアを提供するアステリア株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 CEO：平野洋一郎、以下「アステリア」）は、このたびコーポレートベンチャーキャピタル（CVC）ファンドを設立いたしました。

本ファンドは、ペガサスがゼネラルパートナー（GP）を務め、アステリアがリミテッドパートナー （LP）として参画します。AI、ロボティクス、エッジコンピューティング、インテリジェントデータインフラ、データ連携、ノーコード／ローコード技術などの分野を中心に、世界中の有望なスタートアップへの投資および事業共創を推進してまいります。

近年、生成AIの急速な進化やクラウドサービスの普及により、企業を取り巻くIT環境はかつてないスピードで複雑化しています。企業においては、異なるシステムやアプリケーション、クラウドサービス間のデータ連携や業務自動化の重要性がますます高まっており、AIを活用した新たな業務変革への対応が求められています。

こうした中、世界各国ではAI、ロボティクス、エッジコンピューティング、データインフラ分野において革新的な技術を有するスタートアップが次々と誕生しており、オープンイノベーションを通じて最先端技術を取り込むことの重要性が高まっています。

アステリアは1998年に日本初のXML専業ソフトウェア企業として創業し、「ソフトウェアで世界をつなぐ」をコンセプトに事業を展開してきました。主力製品である「ASTERIA Warp」は、異なるシステムやクラウドサービス間のデータ連携をノーコードで実現する国内有数のデータ連携ソフトウェアとして、累計10,000社以上に導入されています。また、「Platio」「Gravio」「Handbook X」などの製品を通じて企業のDX推進を支援しています。

アステリアは本ファンドの設立により、グローバルなスタートアップとの連携をさらに強化し、次世代技術の発掘、新規事業の創出、オープンイノベーションの推進を加速してまいります。本ファンドは、アステリアが掲げる「ソフトウェアで世界をつなぐ」というビジョンの実現に向け、世界中の革新的なスタートアップとの協業を通じて、新たな製品・サービスの創出や事業領域の拡大を目指すものです。

アステリア株式会社 代表取締役社長 CEO 平野洋一郎氏 コメント

「このたび、ペガサス・テック・ベンチャーズとともにAIとRobotics向けのファンドを設立できることを大変嬉しく感じています。このファンド組成は『ソフトウェアで世界をつなぐ』という当社のミッションをリアルワールドに広げる重要な一手です。本ファンドを通じて、次世代技術へのアクセスを強化するとともに、新たな事業機会の創出にも積極的に取り組んでまいります。」

ペガサス・テック・ベンチャーズ 創業者兼CEO アニス・ウッザマン コメント

「アステリアとの新たなCVCを組成することができ、大変嬉しく思います。AIやデータ活用を中心に企業のデジタル変革が加速する中、世界中では革新的な技術を持つスタートアップが次々と誕生しています。ペガサスのグローバルネットワークを活用し、アステリアが世界最先端の技術や起業家とつながることで、新たな事業機会や価値創造を実現できるよう支援してまいります。」

アステリア株式会社について

アステリア株式会社は、「ソフトウェアで世界をつなぐ」をコンセプトに、システム・人・モノをつなぐソフトウェアおよびサービスを提供しています。主力製品である「ASTERIA Warp」は、異なるシステムやクラウドサービス間のデータ連携をノーコードで実現するミドルウェアとして累計10,000社以上に導入されています。また、「Handbook X」「Platio」「Gravio」などの製品を通じて企業のDX推進を支援しています。

ペガサス・テック・ベンチャーズについて

ペガサス・テック・ベンチャーズは、米国シリコンバレーに本社を構え、世界40社以上の大手企業からLP出資を受けるグローバルベンチャーキャピタルです。CVC（コーポレート・ベンチャー・キャピタル）代行運用の最大手として、大企業のイノベーション支援を主要業務とし、グローバル規模での成長を後押ししています。これまでに、SpaceX、OpenAI、Anthropic、xAI、Twitter（現X）、Airbnb、SoFi、Coinbaseなど世界を代表する企業に加え、日本では、マネーフォワード、メタップス、エアトリ、モンスターラボ、AI CROSSといった既に上場した企業のほか、Mujin、SkyDrive、テラモーターズ、ユニファ、FiNC Technologies等への投資を行っており、多くの有望スタートアップへの投資実績を積み重ねてきました。これまでに世界300社以上のベンチャー企業に投資し、運用総資産額は約3,000億円に達しています。詳細については、こちらをご覧ください。

*上記の投資先企業は、必ずしもペガサスの全投資先企業を代表するものではありません。

https://ja.pegasustechventures.com/

問い合わせ窓口：

ペガサス・テック・ベンチャーズ

担当：海野あやか

unno@pegasusventures.com

TEL:03-6417-4570