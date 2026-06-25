出版社「G.B. （千代田区飯田橋）」をロケ地登録 ～クリエイティブな出版現場が、新たな映像制作の舞台に！～

東日印刷株式会社

ロケ地提供サイト「Tロケ」(https://t-roke.com/)を運営する東日印刷株式会社(https://www.tonichi-printing.co.jp/)（本社：東京都江東区、代表取締役社長：西川 光昭）は、出版事業・クリエイティブ事業を展開する株式会社G.B.(https://t-roke.com/location/kabusikigaisyag-b/)（本社：東京都千代田区飯田橋）の本社ビルを、新たな撮影可能ロケ地として登録いたしました。

出版社「株式会社G.B.」のロケ地紹介ページ(https://t-roke.com/location/kabusikigaisyag-b/)

株式会社G.B.は、1985年創業以来、「伝えること」を事業の中心に据え、出版・編集・デザイン・プロモーション分野で多くの実績を重ねてきた企業です。今回、その創造の現場である本社オフィスを、映像制作会社向けロケ地として新たに開放いたします。

株式会社G.B.（ジー・ビー）｜施設概要

出版社・制作会社のリアルな空気感をそのまま撮影に

[表: https://prtimes.jp/data/corp/119350/table/227_1_8386e1a9c608670274bae72f7abc232e.jpg?v=202606251151 ]

今回登録された株式会社G.B. 本社オフィスは、東京都千代田区飯田橋エリアに位置する自社ビルです。都心らしいアクセス性に優れながら、落ち着いた街並みに溶け込む外観を備え、実際に編集・デザイン・企画業務が行われているリアルなオフィス空間です。

さらに、本物件では屋上に加え、館内階段スペースも撮影利用が可能です。赤い床面が印象的な階段室は、一般的なオフィスビルには少ない個性的な空間で、映像作品に独特の緊張感やレトロな雰囲気を与えます。

ドラマ・映画・CM・Web動画など、以下のようなシーンに適しています

プレスリリースはこちら（PDF）

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・TONICHI（東日印刷） PR https://x.com/TONICHIPR・旅を彩る出版社GB（ジー・ビー） https://x.com/gbiidabashi

- 出版社・編集部・制作会社のオフィス設定- 締め切り前の編集部や制作現場の演出- 広告代理店・デザイン会社の職場シーン- スタートアップ企業や知的職種のワークスペース演出- 都会で働く若者の屋上での休憩・息抜きシーン- 階段でのすれ違いざまの会話や偶然の遭遇セットでは再現しづらい、本物の企業空間ならではの説得力ある映像表現が可能です。https://prtimes.jp/a/?f=d119350-227-7bc4f460fa2ff3260f0d63c4e5279962.pdf