出版社「G.B. （千代田区飯田橋）」をロケ地登録 ～クリエイティブな出版現場が、新たな映像制作の舞台に！～
東日印刷株式会社
- 締め切り前の編集部や制作現場の演出
- 広告代理店・デザイン会社の職場シーン
- スタートアップ企業や知的職種のワークスペース演出
- 都会で働く若者の屋上での休憩・息抜きシーン
- 階段でのすれ違いざまの会話や偶然の遭遇
セットでは再現しづらい、本物の企業空間ならではの説得力ある映像表現が可能です。
ロケ地提供サイト「Tロケ」(https://t-roke.com/)を運営する東日印刷株式会社(https://www.tonichi-printing.co.jp/)（本社：東京都江東区、代表取締役社長：西川 光昭）は、出版事業・クリエイティブ事業を展開する株式会社G.B.(https://t-roke.com/location/kabusikigaisyag-b/)（本社：東京都千代田区飯田橋）の本社ビルを、新たな撮影可能ロケ地として登録いたしました。
出版社「株式会社G.B.」のロケ地紹介ページ(https://t-roke.com/location/kabusikigaisyag-b/)
株式会社G.B.は、1985年創業以来、「伝えること」を事業の中心に据え、出版・編集・デザイン・プロモーション分野で多くの実績を重ねてきた企業です。今回、その創造の現場である本社オフィスを、映像制作会社向けロケ地として新たに開放いたします。
株式会社G.B.（ジー・ビー）｜施設概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/119350/table/227_1_8386e1a9c608670274bae72f7abc232e.jpg?v=202606251151 ]
出版社・制作会社のリアルな空気感をそのまま撮影に
今回登録された株式会社G.B. 本社オフィスは、東京都千代田区飯田橋エリアに位置する自社ビルです。都心らしいアクセス性に優れながら、落ち着いた街並みに溶け込む外観を備え、実際に編集・デザイン・企画業務が行われているリアルなオフィス空間です。
さらに、本物件では屋上に加え、館内階段スペースも撮影利用が可能です。赤い床面が印象的な階段室は、一般的なオフィスビルには少ない個性的な空間で、映像作品に独特の緊張感やレトロな雰囲気を与えます。
ドラマ・映画・CM・Web動画など、以下のようなシーンに適しています- 出版社・編集部・制作会社のオフィス設定
- 締め切り前の編集部や制作現場の演出
- 広告代理店・デザイン会社の職場シーン
- スタートアップ企業や知的職種のワークスペース演出
- 都会で働く若者の屋上での休憩・息抜きシーン
- 階段でのすれ違いざまの会話や偶然の遭遇
セットでは再現しづらい、本物の企業空間ならではの説得力ある映像表現が可能です。