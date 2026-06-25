シルバーウィーク旅行検索、国内約168％・海外約144％と前年超え！燃油代・出国税の値上げに備え、費用を抑える「早期予約」の傾向

株式会社オープンドア

株式会社オープンドア（本社：東京都港区、代表取締役社長：関根大介）が運営する旅行比較サイト「トラベルコ」（https://www.tour.ne.jp/）は、同サイト内の検索データをもとに、2026年シルバーウィーク期間（9月19日～27日）の検索動向および国内・海外の人気旅行先ランキングを発表しました。

最大9連休を背景に旅行需要が早期化、「コスパ重視」の傾向強まる

2026年のシルバーウィークは11年ぶりの5連休となり、平日の休暇取得を組み合わせることで最大9連休が可能です。例年は3月頃から徐々に高まるシルバーウィークの検索需要ですが、今年は1月という早い段階から動き出していることが、トラベルコの検索データ*¹により明らかになりました。シルバーウィーク期間を対象とした旅行検索数は、前年同期比で国内旅行が約168％、海外旅行が約144％と、いずれも大幅に増加しています。これは、早期に航空券やホテルを予約することで、旅行費用を抑えようとする消費者の動きが背景にあると考えられます。実際、5月からの国際線燃油サーチャージ引き上げを控えた4月中には、値上げ前の「駆け込み予約」が増加する傾向も見られました。また、出発日別のデータでは、連休初日の9月19日（土）が最も人気を集めている一方、前日の9月18日（金）に出発する検索も多く見られます。出発日を前倒しすることで、旅行費用を少しでも安く抑えようとする傾向がここでもうかがえます。

*¹ 2026年1月～5月の期間中に、旅行期間を2026年9月19日～9月27日として検索されたデータ

7月から燃油サーチャージと出国税が引き上げ 6月中の発券で旅行費用の負担を軽減

2026年7月発券分より、各航空会社における国際線燃油サーチャージの引き上げが予定されています（一部航空会社を除く）。また、海外出国時に課される出国税についても、2026年7月1日より現行の1,000円から3,000円へと引き上げられます。燃油サーチャージおよび出国税は、2026年6月30日までに航空券の発券を完了すれば、7月1日以降の出国であっても値上げ前の金額が適用されるため、6月中に発券を完了させることで旅費負担を抑えることが可能です。

旅行の際は、以下でご紹介する国内・海外のシルバーウィーク人気旅行先ランキングとあわせて、トラベルコの最安値情報や人気の航空会社・ホテル情報をぜひご活用ください。

【国内】シルバーウィーク期間の人気旅行先ランキング

国内の人気旅行先ランキング*²では、1位に沖縄、2位に北海道となり、大型連休を利用した国内2大リゾートへの需要の高さが示されました。沖縄では過ごしやすくなったビーチでのアクティビティ、北海道では一足早い秋の味覚が集うグルメイベントなど、異なる魅力を堪能できる点が人気を集めています。3位福岡、4位東京、5位大阪といった都市圏も上位にランクインし、利便性の高い都市観光も根強い人気です。また、6位鹿児島、8位長崎など九州エリアの注目度も高く、長期連休だからこそ少し遠出をしたいという消費者の旅心がうかがえます。

*² 2026年5月時点（検索期間：2026年4月～5月／旅行期間：2026年9月19日～27日）

【海外】シルバーウィーク期間の人気旅行先ランキング

海外の人気旅行先ランキング*³では、1位にソウル、2位に台北がランクインし、近距離のアジア圏が上位を占めました。ソウルや台北では9月に入ると夏の暑さが和らぎ始め、観光に適した気候を迎えます。さらに、4位バンコク、5位香港、7位ダナンなど、トップ10の半数以上をアジア圏が占めており、移動時間が短く費用を抑えやすい定番の旅行先が根強い支持を集めています。一方で、3位ホノルル、8位ロサンゼルス、9位バリ島など、中長距離のリゾートや都市もランクインしました。まとまった休暇を取得しやすいことから、遠方への長期滞在を選択する傾向も見られます。今回のランキングでは、手軽なアジア圏と、連休を活用した遠出の双方が選ばれる結果となりました。

*³ 2026年5月時点（検索期間：2026年4月～5月／旅行期間：2026年9月19日～27日）

国内1位：沖縄県 最安値と人気のホテル・ツアー情報（2026年9月19日～27日）

本記載の金額情報は、2026年6月24日時点におけるトラベルコの参考値であり、価格は変動します

航空券 最安値

国内航空券（東京-那覇 片道／大人1名の料金）：10,070円

航空券＋ホテル 最安値（東京-那覇 往復／2泊3日／2名1室／大人1名の料金）

航空券とホテルをセットで予約、航空券とホテルを別々に予約、パッケージツアーを比べ、最も安い金額を表示しています

3つ星：23,800 円

4つ星：27,900円

5つ星：56,640円

人気ホテル 最安値（大人2名／1泊1部屋合計料金）

3つ星：ホテルマハイナ ウェルネスリゾートオキナワ／14,894円

4つ星：カフー リゾート フチャク コンド・ホテル／23,100円

5つ星：ホテル日航アリビラ／27,516円

人気のツアー（東京-那覇／2泊3日／2名1室／大人1名の料金）

・「観光に便利なレンタカー付」27,000円～

・「ジャングリア沖縄1Dayチケット付」44,700円～

海外1位：ソウル 最安値と人気の航空会社・ホテル情報（2026年9月19日～27日）

本記載の金額情報は、2026年6月24日時点におけるトラベルコの参考値であり、価格は変動します

航空券・ツアー 最安値

海外航空券（東京-ソウル 往復／大人1名の料金）：34,503円

海外ツアー（東京-ソウル／2泊3日／大人1名の料金）：40,400円

人気航空会社 最安値（東京-ソウル 往復／直行便／大人1名の料金）

LCC：チェジュ航空／43,870円

LCC以外：大韓航空／55,342円

人気ホテル 最安値（大人2名／1泊の料金）

3つ星：東横INNソウル江南／11,561円

4つ星：ホテル ザ ボタニック セウン 明洞／18,510円

5つ星：ロッテホテルソウル／34,180円

トラベルコとは

[表: https://prtimes.jp/data/corp/6357/table/259_1_6b578df4fc654554a33ad5b93f885ea3.jpg?v=202606251151 ]

トラベルコは、これまでもこれからも「最も安く・最も便利で・最も親切に」をモットーに、皆さまの快適な旅を全力でサポートしてまいります。

旅行比較サイト トラベルコ

Webサイト(https://www.tour.ne.jp/)／iOSアプリ(https://apps.apple.com/jp/app/%E6%97%85%E8%A1%8C-%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%99%E3%83%AB%E3%82%B3-%E6%A0%BC%E5%AE%89%E3%81%A7%E6%B5%B7%E5%A4%96-%E5%9B%BD%E5%86%85%E3%81%B8-%E3%83%9B%E3%83%86%E3%83%AB%E4%BA%88%E7%B4%84-%E8%88%AA%E7%A9%BA%E5%88%B8/id923916510)／Androidアプリ(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.ne.tour.www.travelko.jhotel&hl=ja)