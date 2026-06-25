ちきゅうの谷に新たな食のスポットが誕生！ ７月１７日「OWAKUDANI KITCHEN」オープン！

株式会社小田急箱根

小田急箱根グループの箱根プレザントサービス株式会社（本社：神奈川県小田原市 社長：長峯 昭彦）は、箱根ロープウェイ大涌谷駅２階のレストラン「大涌谷 駅食堂」を全面改装し、２０２６年７月１７日（金）より「ＯＷＡＫＵＤＡＮＩ ＫＩＴＣＨＥＮ（大涌谷キッチン）」としてリニューアルオープンします。

今回のリニューアルでは、大地の息吹を感じる大涌谷の絶景を眺めながら、ゆったり食事が楽しめる「特別な空間」をテーマに、居心地よくラグジュアリーな内装やインテリアに刷新しました。また、開業以来の名物「大涌谷カレー」は、長年親しまれてきた味わいを大切に受け継ぎながらも、アクセントとなるカツレツや野菜の食感など細部にまで工夫を重ね、より満足度の高い一皿へと進化しました。さらに新たなラインナップに、噴気立ち昇る大涌谷を彷彿とさせる鉄鍋料理を加えて、店内からも大涌谷のダイナミックな自然を五感でお楽しみいただけます。

「ＯＷＡＫＵＤＡＮＩ ＫＩＴＣＨＥＮ」リニューアルオープンの概要は、下記のとおりです。

（大涌谷を見渡すラグジュアリーな店内イメージ）（新メニュー鉄鍋料理３種）

１ 所在地 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原１２５１大涌谷駅２階

２ 営業開始日 ２０２６年７月１７日（金）

３ 営業時間 １０：３０～１６：００（Ｌ.Ｏ.１５:３０）※不定休

４ リニューアルテーマ

「大涌谷のダイナミズムを、五感で味わうおいしさ体験」をコンセプトに掲げ、窓一面に広がる荒々しくも美しい絶景と、大涌谷の迫力ある自然をモチーフにしたメニュー構成としました。昨年誕生した「ちきゅうの谷」の新たな食のスポットとして、大涌谷のジオ体験と一体となる「目的地としてのレストラン」へと生まれ変わります。

５ メニュー構成

２０１３年の開業以来の名物である「大涌谷カレー」をリニューアルするほか、新たに大涌谷のダイナミズムを表現した、熱々ぐつぐつの鉄鍋料理を３種ラインナップ。鉄鍋料理は別添えのチーズとご飯を入れて、リゾット風としてもお楽しみいただけます。また、オリジナルスイーツ「大涌谷マンゴープリン」や、大涌谷カレーと相性抜群のラッシーなど、サイドメニューも充実した内容になりました。

左上：大涌谷カレー 温玉付き

右上：ベジタブルカレー

左下：焼きチーズカレー

右下：大涌谷カツカレー

１，６５０円（税込）～

上：魚介のトマトソース

中：デミグラスハンバーグ

下：チキンのクリームソース

各２，１００円（税込）

大涌谷マンゴープリン ドリンクセット

１，３６０円（税込）

オリジナルラッシー（ストロベリー・ハニー＆アップル・抹茶）

各７５０円（税込）

【ちきゅうの谷】

２０２５年４月、大涌谷に「黒・ジオ・風」をテーマとした新展望エリアをオープンしました。谷に吹き込む風を感じる「風の輪テラス」、噴気を見下ろす谷へ突き出した「息吹のデッキ」、開放感ある景色を見渡せる「大空のほとり」の個性的な３つの展望デッキや、大涌谷を楽しむ軽飲食や物販を展開する「谷のマルシェ」で構成しています。ダイナミックな地形や風など雄大な自然との触れ合いを楽しんでいただく絶景の舞台に、「ＯＷＡＫＵＤＡＮＩ ＫＩＴＣＨＥＮ」開業により、新たな食の魅力が加わりました。