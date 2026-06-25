【McGuffin登録者数70万人突破記念】オリジナル限定ステッカーが当たるプレゼントキャンペーンを開催

株式会社ニューステクノロジー

株式会社ニューステクノロジー（本社：東京都港区、代表取締役：三浦純揮）が運営する東京発のカルチャー動画メディア「McGuffin（マクガフィン）(https://www.youtube.com/@McGuffin2017/videos)」は、2026年6月22日(月)にYouTubeチャンネル登録者数が70万人を突破したことをお知らせします。70万人突破を記念し、日頃より応援いただいている視聴者の皆さま、そしてMcGuffinメンバーシップ会員の皆さまへの感謝を込めて、70万人突破記念ステッカーをプレゼントするキャンペーンを開催します。

東京発のカルチャー動画メディア「McGuffin」YouTube登録者数が70万人を突破

「McGuffin」は、「人生を刺激する“ライフカルチャー”を」をテーマに、音楽・エンタメ・ファッション・経済・グルメなど、あらゆるジャンルの垣根を越えて、突き抜けた東京のカルチャーを探究し続ける動画メディアです。

カルチャーの魅力を独自の視点で掘り下げるコンテンツを数多く発信しており、近年では、俳優・東出昌大さんが出演する「東出昌大の名店探訪」シリーズがSNSでも話題となり、150万回再生を超えるコンテンツを創出しました。また、大分の古書店「書肆ゲンシシャ」を取材したオカルトコンテンツでは、780万回再生を記録するなど、大きな反響を呼んでいます。ジャンルにとらわれない切り口でカルチャーを発信し続けた結果、多くの視聴者の支持をいただき、この度YouTubeチャンネル登録者数が70万人を突破しました。



今後も「McGuffin」ならではの視点で、カルチャーの魅力を伝えるコンテンツを発信し、新たな出会いや発見、そして視聴者が一歩踏み出すきっかけを提供してまいります。更に、ライブ配信やメンバーシップ向けの企画、オフラインイベントの運営などを通じて、動画視聴にとどまらないコミュニティづくりを推進し、カルチャーメディアとしての価値向上を目指します。

視聴者の皆さまに感謝を込めて、70万人突破を記念した限定ステッカーをプレゼント！

日頃より応援していただいている視聴者の皆さま、そしてMcGuffinメンバーシップ会員の皆さまへの感謝を込めて、70万人突破記念ステッカーをプレゼントするキャンペーンを開催します。メンバーシップ会員の皆さまには、限定ステッカーを応募者全員にプレゼントします。メンバーシップ会員以外の一般応募につきましては、抽選で20名様に限定ステッカーをプレゼントします。

【メンバーシップ会員さま向け】

「McGuffin」70万人突破記念ステッカー

▼プレゼント内容

YouTubeメンバーシップ会員の皆さまに、70万人突破記念ステッカーをプレゼント

▼応募条件

McGuffin YouTubeメンバーシップ会員であること



▼応募期間

2026年6月25日(木)～2026年7月10日(金)

※メンバーシップ会員向け応募フォームでは、YouTubeメンバーシップの登録名をご記載いただきます。応募期間中にメンバーシップ登録状況が確認できない場合は、応募を無効とさせていただく場合がございます。

【一般応募者さま向け】

【メンバーシップ専用】お申し込みはこちら :https://forms.gle/CLeDd2swzaL4aWzi9

▼プレゼント内容

抽選で20名様に、70万人突破記念ステッカーをプレゼント

▼応募条件

１. McGuffin YouTubeチャンネル登録者であること

２. McGuffin公式Instagramをフォロー



▼応募期間

2026年6月25日(木)～2026年7月10日(金)

【一般応募専用】お申し込みはこちら :https://forms.gle/LL9hqxbWuiGH82QS7



▼当選発表

当選者様には、順次メールにて個別に当選連絡およびステッカー発送のご案内をさせていただきます。

【キャンペーンに関する注意事項】

・応募条件の判定は応募期間中の状況を基準とします。

・応募はお一人様1回までとなります。

・賞品の発送は日本国内に限ります。

・応募内容に不備がある場合は対象外となる場合があります。

・本キャンペーンは予告なく変更・終了する場合があります。

・応募条件や個人情報の取り扱いを含む詳細は、各応募フォーム内の応募規約・注意事項をご確認ください。

【キャンペーンに関するお問い合わせ先】

McGuffin PR事務局

mcguffin-pr@newstech.co.jp

McGuffin YouTubeメンバーシップ制度について

McGuffinでは、動画の裏側や編集部によるカルチャートピックを発信するコラムなど、メンバーシップ会員向けコンテンツの配信を2026年5月より開始しました。今後も、限定イベントへの参加やアパレルの先行販売、動画の先行公開など、メンバーシップ限定コンテンツを順次拡充していく予定です。メンバーシップは、McGuffin公式YouTubeチャンネル内の「メンバーになる」ボタンよりご登録いただけます。

東京発のカルチャー動画メディア「McGuffin」概要

「McGuffin」は「人生を刺激する“ライフカルチャー”を」をテーマに、YouTubeを主軸とするカルチャー動画メディアです。音楽、エンタメ、ファッション、経済、グルメなど、あらゆるジャンルの垣根を超えて、人の心を動かし、東京のカルチャーを探求し続けます。

【各種SNSアカウント】

YouTube ：https://www.youtube.com/c/McGuffin2017

Instagram ：https://www.instagram.com/mcguffin_official/

X ：https://x.com/mcguffin_2017

TikTok : https://www.tiktok.com/@mcguffin_official

公式オンラインショップ ：https://mcguffin-store.myshopify.com/

株式会社ニューステクノロジー

会 社 名 ：株式会社ニューステクノロジー

住 所 ：東京都港区南青山三丁目1番34 3rd MINAMI AOYAMA 10階

設 立 ：2014年10月1日

代 表 者 ：三浦 純揮

資 本 金 ：2,000万円

事業内容 ：モビリティプラットフォーム事業（東京都知事登録旅行業第2-8387号）・メディア事業・コンテンツクリエイティブ事業・職業紹介事業（有料職業紹介事業許可番号：13ーユー317085）

HP ：https://newstech.co.jp/