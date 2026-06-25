スペースマーケット、マイナンバーカードによるゲスト本人確認機能を導入

株式会社スペースマーケット

株式会社スペースマーケットは、デジタル庁が提供するデジタル認証アプリを活用したゲスト（スペース利用者）の本人確認機能を導入したことをお知らせいたします。マイナンバーカードを用いた公的個人認証サービスによる本人確認が可能となったことで、なりすまし等の不正利用リスクを低減し、ホスト・ゲスト双方にとってより安心して利用できる取引環境の整備を進めてまいります。また、本機能の導入にあたり、本人確認完了でスペースマーケットポイントがもらえるキャンペーンも実施いたします。

◼︎本人確認機能について

デジタル認証アプリは、マイナンバーカードを活用して利用者本人であることをオンライン上で証明できる、デジタル庁が提供するアプリです（※1）。スマートフォンとマイナンバーカードで、オンライン上で本人確認を完了することができます。なりすまし防止や個人情報保護の観点においても高い安全性を備えており、より確実な本人確認手段として導入しています。

本機能の対象となるのは、ホストが本人確認必須の設定をしたスペースを予約する場合です。ゲストはマイナンバーカードを用いて本人確認を完了することで、当該スペースへの予約リクエストが可能になります。本機能の導入により、ホストとゲスト間でより安心安全なやりとりが可能になります（※2）。

設定方法の詳細はこちら(https://support.spacemarket.com/ja/articles/%E6%9C%AC%E4%BA%BA%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E8%AA%8D%E8%A8%BC%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6-76b9c1dd)からご覧ください。

本人確認が必要なスペースはスペースページに「本人確認必須」と表示されます

（※1）利用には「デジタル認証アプリ」のインストールが必要です。https://services.digital.go.jp/auth-and-sign/（外部サイト）

（※2）本機能での認証において、スペースマーケットでマイナンバーカードに含まれる個人情報等を保持することは一切ありません。デジタル認証アプリ経由での認証結果のみ保存しております。

◼︎取り組み背景

スペースマーケットは、スペースを貸し出すホストと、スペースを利用するゲストをつなぐプラットフォームとして、双方が安心して取引できる環境づくりに取り組んでいます。

オンライン上で予約・決済が完結する利便性がある一方で、相手の顔が見えにくい取引であることから、なりすまし等の不正利用リスクへの対策が重要となります。特に、ホストが安心してスペースを提供し、ゲストが安心して予約・利用できる環境を整えるためには、必要に応じて利用者本人であることを確認できる仕組みが求められます。

こうした背景を踏まえ、スペースマーケットでは、デジタル庁が提供するデジタル認証アプリを活用した本人確認機能を導入しました。本機能により、ホストは本人確認済みのゲストに限定して予約を受け付けることができ、ゲストにとっても、より信頼性の高い取引環境でスペースを利用しやすくなります。

スペースマーケットは今後も、ホスト・ゲスト双方にとって公平で安心できる取引環境を守ることを基本姿勢として、プラットフォーム全体の安心安全に関する取り組みを推進してまいります。

◼︎本人確認機能導入記念キャンペーンについて

スペースマーケットでは、本人確認機能の導入に伴い、期間中に初めて本人確認を完了されたゲストの方に、スペースマーケットポイント100ポイントをプレゼントするキャンペーンを実施いたします。詳細は追って発表いたします。

キャンペーン予定期間：2026年7月15日（水）～9月30日（水）

対象者：キャンペーン期間中にスペースマーケットで初めて本人確認を完了された方

特典：スペースマーケットポイント100ポイント

株式会社スペースマーケットについて

「スペースシェアをあたりまえに」をミッションに掲げ、スペースシェアの文化創造・拡大に取り組む企業です。あらゆる場所で「新しい定番体験」を生み出すマーケットプレイス「スペースマーケット」には、住宅、会議室、撮影スタジオ、映画館、廃校など多岐にわたるスペースを掲載。パーティーや撮影、ワークスタイルに合わせたビジネス利用など、場所を通じて人々のチャレンジや体験がカタチになる新たな日常と多様な文化を創出しています。また、あらゆる施設の予約管理をデジタル化し煩雑な施設管理業務を簡易化する、クラウド型公共施設予約管理システム「Spacepad」も提供しています。

会社名：株式会社スペースマーケット

所在地：東京都渋谷区神宮前6-25-14 JRE神宮前メディアスクエアビル2F

代表者：代表取締役社長 重松 大輔

証券コード：4487

設立日：2014年1月

事業内容：スペースシェアのマーケットプレイス「スペースマーケット」の運営、クラウド型公共施設予約管理システム「Spacepad」の提供

URL：https://spacemarket.co.jp