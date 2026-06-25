8月8日開催 愛知県高校入試ガイダンス2027～公立高校の入試情報講演会や人気私立高校12校の情報が入手できる～

学校法人 河合塾

河合塾千種校は、2026年8月8日（土）に、小・中学生を対象とした高校入試ガイダンスを開催します。当日は、愛知県の公立高校入試突破のポイントをお伝えする入試講演会のほか、名古屋エリアの人気私立高校をお招きし、学校説明会や個別相談を実施。入試や学校の情報を1日で入手できる貴重な機会です。

夏休みに志望校を一気に比較！情報をまとめてGET

26年度から私立高校の授業料無償化に加え、愛知県では入学金も実質無償になる県独自の支援制度が始まりました。これにより私立高校の人気が高まり、特に一般入試が難化する傾向にあります。27年度以降もこの傾向が続くと見込まれており、長らく「公立王国」だった愛知県でも受験動向に変化が現れています。また、公立高校は23年度に一般選抜学力検査の1回化、マークシート形式や特色選抜の導入など、大きな入試改革が行われ、保護者世代から大きく様変わりしています。公立・私立高校のいずれも正確な情報の入手が志望校合格のカギになります。

今回の高校入試ガイダンスでは、県内の人気私立高校の担当者が、各高校の魅力や入試制度をお話しします。希望者には個別相談会も実施。1日で多数の高校の説明を聞き、比較することで自分に合った高校を見つけることができます。受験を控えた中3生はもちろん、中1・2生、小学生の皆様もご参加いただけます。

あわせて、河合塾の進学アドバイザーによる愛知県公立高校入試突破のポイントをお伝えする入試講演会を行います。さらに、中3生向けに、難関公立高校の受験対策を実戦形式で行う「高校進学倶楽部」の体験授業（英語・数学）を実施します。

時間に余裕のある夏休みは、志望校への理解を深め、情報収集を行う絶好の機会です。ぜひ本ガイダンスを貴媒体でご紹介ください。

高校入試ガイダンス2027 開催概要

- 日時 ：8月8日（土）10：00～18：00午前に保護者向け高校入試情報講演会と中3生向けの「高校進学倶楽部」体験授業、午後に私立高校学校説明会・個別相談会を実施します。- 対象 ：愛知県の高校進学をめざす小学生・中学生とその保護者の皆様- 会場 ：河合塾千種校（名古屋市千種区今池2-1-10）JR中央本線千種駅・地下鉄東山線千種駅4番出口／市バス「千種駅前」から徒歩1分- 参加高校：愛知高校 愛知工業大学名電高校 椙山女学園高校 星城高校 滝高校 中京大学附属中京高 中部大学春日丘高校 東海高校 東邦高校〈普通科〉〈美術科〉 名古屋高校 名城大学附属高校※先着順のため定員に達した高校から順次締め切ります※桜花学園高校は資料参加のみです- 参加料 ：無料／要申込- 詳細・お申し込み：https://www.kawai-juku.ac.jp/event/d202627-4-00050333/- お問い合わせ ：河合塾千種校 052-735-1581プログラム詳細