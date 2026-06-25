夏季限定！ベビースターラーメン丸の新フレーバー“しおコーン味”

株式会社おやつカンパニー

株式会社おやつカンパニー（本社所在地:三重県津市 代表取締役社長:横山正志）は、ひとくちサイズで食べやすい『ベビースターラーメン丸（しおコーン味）』を、2026年6月29日（月）より全国にて期間限定発売します。

■夏にピッタリな、とうもろこしの甘じょっぱい味わい！

ひとくちサイズで食べやすい、コロコロッと丸いビッツ形状が特徴の「ベビースターラーメン丸」から、夏らしい味わいの「しおコーン味」が期間限定で登場します。

『ベビースターラーメン丸（しおコーン味）」は、塩茹でとうもろこしの味わいをイメージし、麺とフリーズドライコーンをひとくちサイズにギュッと固めました。ほんのりとした塩味がとうもろこしの甘みを引き立てています。一粒食べれば、カリッザクッとした軽快な食感と、噛むほどに麺がホロホロッとほどける、“カリッ・ザクッ・ホロッ”の3段階の食感変化とともに、とうもろこしの甘じょっぱい味わいが口いっぱいに広がります。

パクッと食べやすいひとくちサイズで、 “ながら食べ”にも最適なカップ容器入りのため、おやつや勉強や家事、在宅ワークの合間のブレイクタイムにも、晩酌のおつまみとしてもぴったりです。

この夏限定の『ベビースターラーメン丸（しおコーン味）』をお楽しみください。

【商品概要】

商品名：ベビースターラーメン丸（しおコーン味）

内容量：59g

価 格：オープン価格（店頭想定価格：税込173円前後）

発売日：2026年6月29日（月）

販売先：全国のコンビニエンスストア

※取扱い状況は企業および店舗により異なります。