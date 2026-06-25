【イベント事後レポート】『セブン‐イレブンの日』PR発表会　天海祐希さんがセブン‐イレブン愛やCM撮影秘話を熱弁！代表取締役社長 阿久津知洋との特別対談で自身のリーダーシップ論を語る

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、7月11日の「セブン‐イレブンの日」に向けて、2026年7月1日（水）から7月11日（土）までの11日間、なにかいいことがある、楽しいと感じられる様々なキャンペーンを展開いたします。これに先立ち、今回の特別施策内容を発表する『セブン‐イレブンの日』発表会を、2026年6月24日（水）に開催いたしました。

当日は、セブン‐イレブン・ジャパン 代表取締役社長 阿久津知洋より「セブン‐イレブンの日」に向けたキャンペーンの内容や、CMに込めた想いなどをご紹介しました。また、女優の天海祐希さんをゲストに迎えて対談を行う特別トークセッションを実施し、会場を盛り上げました。

■「セブン‐イレブンの日」に向けた施策内容やCMに込めた想いについて、株式会社セブン‐イレブン・ジャパン 代表取締役社長 阿久津知洋からご紹介

発表会当日は、株式会社セブン‐イレブン・ジャパン 代表取締役社長の阿久津知洋が登壇し、7月11日の「セブン‐イレブンの日」に向けた取り組みについて説明しました。阿久津は、今年の7月は「挑戦」をキーワードに、「なにがあるかな、セブン‐イレブン。」というワクワク感をテーマに掲げていると紹介。具体的な施策内容として、『セブンカフェを購入すると2杯目が半額になるキャンペーンや711円のレシートを撮影して応募すると抽選で限定グッズが当たるキャンペーン』を実施すると発表しました。また、CMに込めた想いについて、『地域に密接してお客様にとって最も身近なお店でありたいという気持ちを込めた』と力強く語り、『セブン‐イレブンを応援してくださっているお客様に喜んでいただけるように、そして加盟店の皆様・本部社員が誇りを持っていただけるよう、挑戦を続けていきたい』とプレゼンテーションを締めくくりました。

■「セブン‐イレブンの日」を盛り上げる豪華2大施策を発表！天海祐希さんが登場し、セブン‐イレブン愛を熱弁

発表会後半のトークセッションには、「なにがあるかな、セブン‐イレブン。」CMシリーズに出演する天海祐希さんが登場。「セブン‐イレブンの日」に実施される豪華2大施策が発表されました。

目玉施策のひとつとして発表されたのは、7月11日（土）～店頭で販売するオリジナルグッズ。会場では実際の景品であるハンドタオルやソックスがお披露目され、天海さんは手に取りながら、『3本のセブン‐イレブンカラーがとても可愛い！靴下はジーンズと合わせたりするのおしゃれで良さそうですね』と笑顔を見せました。

また、2つ目の目玉施策として、「セブンプレミアム ゴールド」対象商品を2個同時購入すると711円で購入できるキャンペーンも発表されました。天海さんは、お気に入りの商品として「セブンプレミアム ゴールド 金のハンバーグ」を挙げ、『本当に美味しいんです。必ず冷蔵庫に常備していて、仕事で疲れて帰ってきて何も作りたくない日に、食べたりしています。』と、その魅力を語りました。

それを受けて、阿久津は、よりおいしさを追求し続けるセブン‐イレブンの商品開発へのこだわりについてコメントしました。

■CMシリーズに込めた「街の人を幸せにする」という想いと撮影秘話を披露

続いてのトークテーマでは、昨年9月からスタートした天海さん出演のTVCMシリーズ「なにがあるかな、セブン‐イレブン。」について振り返りながら、その魅力や撮影エピソードが語られました。

「街のセブン‐イレブンのオーナー役」と「神様役」という異なる役柄を演じている天海さんは、『オーナー役のときは加盟店の皆様、本部社員の皆様の思いを背負って、真心を込めて演じています。神様役は、ちょっとわがままでお茶目で神様らしい圧が出るように演じています。』と、役作りへのこだわりを紹介。また、これまでのCMシリーズを振り返り、撮影時のエピソードを明かし、会場を和ませました。

これを受けて阿久津は、『オーナー役の天海さんは本当にかっこよく、天海さんのセリフによって、社員一人ひとりが誇りを持って働けている』とコメントし、お客様への感謝を大切にするセブン‐イレブンのブランドとしての想いを改めて伝えました。

■トップランナー2人が語るリーダーシップ論：「エラー＆ラーン」＆「信頼して頼る」

最後は、「チームを強くするリーダーシップ」をテーマにトークセッションを実施。経営者と女優、それぞれ異なる立場から組織づくりや人との向き合い方について語られました。

就任から約1年が経過した阿久津は、セブン‐イレブン・ジャパンが目指す組織のあり方や、変革に向けた考えを語りました。

一方、「上司にしたい女性有名人」として常に高い支持を集める天海さんは、『たとえ大変な時間を過ごすことになっても、後で良い思い出になるような現場になればいいなと思って接しています。』と語り、チームづくりにおいて大切にしている考え方を紹介しました。

最後に、今後のセブン‐イレブン・ジャパンについて決意を問われると、阿久津は『7月11日を起点にして、これからもワクワクを感じていただけるような挑戦を続けていきたいと思っています。ぜひ今後のセブン‐イレブンにもご期待ください。』と力強く語り、トークセッションを締めくくりました。

■ゲストプロフィール

天海 祐希（あまみ ゆうき）

1967年8月8日生まれ。東京都出身。

宝塚歌劇団在籍時、史上最年少で月組トップになる。

1995年退団後はドラマや映画・舞台などで活躍し、

2022年日本アカデミー賞優秀主演女優賞など多数受賞。

2025年10月には映画「てっぺんの向こうにあなたがいる」公開。

2025年10月期EX「緊急取締室」（毎週木曜21:00～）に主演。

同年12月26日には「劇場版 緊急取締室 THE FINAL」が公開。