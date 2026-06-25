『超新時空ゲイム ネプテューヌ∞』PV第2弾が公開！ ゲームの遊び方をネプテューヌたち四女神が教えてくれる紹介PV！

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アイディアファクトリー株式会社

アイディアファクトリー株式会社（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）の子会社である株式会社コンパイルハート（取締役社長：冨長 直人／所在地：東京都豊島区）は2026年6月25日（木）に、『超新時空ゲイム ネプテューヌ∞』のPV第2弾を公開いたしました。





2026年8月27日（木）発売予定の「ネプテューヌ」シリーズ最新作『超新時空ゲイム ネプテューヌ∞（アンリミテッド）』のPV第2弾を公開いたしました。


▼「ネプテューヌ」15周年記念サイト


https://www.compileheart.com/neptune/15th/#top



◆『超新時空ゲイム ネプテューヌ∞』 - セカンドPV


ネプテューヌたち四女神が会話形式でゲームの情報を教えてくれるシステム紹介PVです。新たに公開されたゲーム映像などをたっぷり含むファン必見の内容となっていますので、ぜひご注目ください！


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=sDC5Q7QUpFQ ]








◆公式サイトも更新！ さらにゲームが楽しみになる新情報が目白押し！

公式サイトでは、ネプテューヌたちを楽しく＆可愛く撮影できるフォトモードの紹介や、本作をより楽しめるやりこみ要素として「闘技場」や「ネプトラルタワー」を紹介！


フォトモードでもバトルでも、総勢11人の女神の魅力を目いっぱい引き出しましょう♪



▼詳しくは公式サイトをチェック！


https://www.compileheart.com/neptune/unlimited/









◆ネプテューヌシリーズって？


「ネプテューヌ」シリーズは「擬人化×萌え×変身」がコンセプトのＲＰＧシリーズです。ヒロインの「ネプテューヌ」をはじめとする、架空のゲームハードを擬人化した美少女たちが、超常的なパワーをもつ「女神」に変身！


「ゲーム業界」がモチーフの世界「ゲイムギョウ界」で大活躍し、さまざまな危機に立ち向かいます。


▼「ネプテューヌ」シリーズ最新作『超新時空ゲイム ネプテューヌ∞』


https://www.compileheart.com/neptune/unlimited/



【製品情報】


タイトル：超新時空ゲイム ネプテューヌ∞


読み：チョウシンジクウゲイム ネプテューヌ アンリミテッド


プラットフォーム：Nintendo Switch2 / Nintendo Switch


PlayStation(R)5 / PlayStation(R)4


※PlayStation(R)4版はダウンロード版、デジタルデラックス版のみ


ジャンル：RPG


プレイ人数：1人


CERO：「B」12才以上対象


発売予定日：2026年8月27日（木）


通常版　：8,580円（税込）


ギャラクシーエディション　：19,800円（税込）


ダウンロード版：8,580円（税込）


デジタルデラックス版：14,300円（税込）


権利表記：(C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART


公式サイト：https://www.compileheart.com/neptune/unlimited