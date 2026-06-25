『超新時空ゲイム ネプテューヌ∞』PV第2弾が公開！ ゲームの遊び方をネプテューヌたち四女神が教えてくれる紹介PV！

アイディアファクトリー株式会社

アイディアファクトリー株式会社（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）の子会社である株式会社コンパイルハート（取締役社長：冨長 直人／所在地：東京都豊島区）は2026年6月25日（木）に、『超新時空ゲイム ネプテューヌ∞』のPV第2弾を公開いたしました。

2026年8月27日（木）発売予定の「ネプテューヌ」シリーズ最新作『超新時空ゲイム ネプテューヌ∞（アンリミテッド）』のPV第2弾を公開いたしました。

▼「ネプテューヌ」15周年記念サイト

https://www.compileheart.com/neptune/15th/#top

◆『超新時空ゲイム ネプテューヌ∞』 - セカンドPV

ネプテューヌたち四女神が会話形式でゲームの情報を教えてくれるシステム紹介PVです。新たに公開されたゲーム映像などをたっぷり含むファン必見の内容となっていますので、ぜひご注目ください！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=sDC5Q7QUpFQ ]

◆公式サイトも更新！ さらにゲームが楽しみになる新情報が目白押し！

公式サイトでは、ネプテューヌたちを楽しく＆可愛く撮影できるフォトモードの紹介や、本作をより楽しめるやりこみ要素として「闘技場」や「ネプトラルタワー」を紹介！

フォトモードでもバトルでも、総勢11人の女神の魅力を目いっぱい引き出しましょう♪

▼詳しくは公式サイトをチェック！

https://www.compileheart.com/neptune/unlimited/

◆ネプテューヌシリーズって？

「ネプテューヌ」シリーズは「擬人化×萌え×変身」がコンセプトのＲＰＧシリーズです。ヒロインの「ネプテューヌ」をはじめとする、架空のゲームハードを擬人化した美少女たちが、超常的なパワーをもつ「女神」に変身！

「ゲーム業界」がモチーフの世界「ゲイムギョウ界」で大活躍し、さまざまな危機に立ち向かいます。

▼「ネプテューヌ」シリーズ最新作『超新時空ゲイム ネプテューヌ∞』

https://www.compileheart.com/neptune/unlimited/

【製品情報】

タイトル：超新時空ゲイム ネプテューヌ∞

読み：チョウシンジクウゲイム ネプテューヌ アンリミテッド

プラットフォーム：Nintendo Switch2 / Nintendo Switch

PlayStation(R)5 / PlayStation(R)4

※PlayStation(R)4版はダウンロード版、デジタルデラックス版のみ

ジャンル：RPG

プレイ人数：1人

CERO：「B」12才以上対象

発売予定日：2026年8月27日（木）

通常版 ：8,580円（税込）

ギャラクシーエディション ：19,800円（税込）

ダウンロード版：8,580円（税込）

デジタルデラックス版：14,300円（税込）

権利表記：(C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART

公式サイト：https://www.compileheart.com/neptune/unlimited