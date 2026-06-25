本日発売！ 学園RPG『Villion:Code』岡田耕始氏 企画プロデュースの最新作！ イリヤ・クブシノブ氏による発売記念イラストも公開！

アイディアファクトリー株式会社

アイディアファクトリー株式会社（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）の子会社である株式会社コンパイルハート（取締役社長：冨長 直人／所在地：東京都豊島区）は本日2026年6月25日（木）、岡田耕始氏 企画プロデュースの最新作Nintendo Switch(TM) 2 / Nintendo Switch / PlayStation(R)5 / PlayStation(R)4『Villion:Code』を発売いたしました。

日本のRPG史において数々の金字塔を打ち立てた“岡田耕始”氏による新作学園RPG『Villion:Code』が本日発売！

参加クリエイターには、過去の学園RPGでも岡田氏とタッグを組んできたシナリオライター“里見直”氏や、サウンドクリエイター“増子津可燦（司）”氏も名を連ね、かつての強力タッグ復活！

さらには気鋭のイラストレーター“イリヤ・クブシノブ”氏によるキャラクターデザインで、岡田氏による新たな世界観を描きます！

封鎖された学院都市で、危機的な状況に陥った人々が“人間の業”と向き合っていく、衝撃的なストーリーをお楽しみください。

▼公式サイト

https://www.compileheart.com/vc/

▼公式Ｘ

https://x.com/compileheart_vc

◆ストーリー

人類が滅亡の淵に立つ近未来。

迫りくる破滅に対処するため設立された、

「アドバンレジリエンス研究学院都市」に、ある日"異変"が訪れる。

異形の生物――「GEM」が人々を襲い始め、

同時に、学院都市は謎の「バブル」に封鎖され外部への離脱手段が失われてしまう。

この閉鎖的で絶望的な状況下で、

人々は、それぞれの背負う「業」に直面していくことになる。

学院都市を包む異変の真実とは──

◆バトルシステム

リアルタイムで進行する「スピードアクション」と「多彩な戦術」が融合したバトルシステム！ 主人公と仲間との連携や必殺技を駆使することで強敵とのバトルを繰り広げます！

イヴェイジョン（回避）やデフレクト（受け流し）を駆使した華麗な戦い！ バトルフィールド外に吹っ飛ばして早期撃墜を狙いましょう！

属性攻撃を積み重ねて属性解放を発動！ 属性ごとに異なる特殊効果が勝利への近道！

【INFINITE】

主人公がもつ“識”属性は、時間停止＆スキルゲージ高速回復で一方的に攻撃が展開できます！

【SUBMERGE】

アナスタシアがもつ“水”属性は、敵を凍らせて

動けなくしたうえで継続ダメージ！

◆ダンジョン──有為（サンカーラ）時空

本作のダンジョンである“有為（サンカーラ）時空”は、人間の「十悪」を具現化した構造となっています。

物語の舞台である“アドバンレジリエンス研究学院都市”がGEMの出現で危機的状況に陥った頃に現れ、学院内の移動を妨げるように。

内部はチューブ型で360度自由に移動可能！ 空間把握が必要なギミック攻略が不可欠で、人々の業を表現したギミックがいくつも設置されています。

内部はランダム生成であり、ルートやギミック、アイテム配置が入るたびに変化します。

◆リサーチ

学院都市内を自由に行動し、様々なポイントを調査していく場面も！ 珍しいアイテムが見つかるかも……？ 人や物を調べることで、さらに物語を進めるカギが見つかることもあります。量子AI「アーラヤ」のサポートで円滑にリサーチを進めましょう。

◆ゲノムコンバイン

モンスターから集めた「ゲノム素材」をコンバイン（合成）して「ゲノムキューブ」を生成！ 作ったゲノムキューブで【ゲノム編集】して、自身の身体をカスタマイズ！

◆ローンチトレーラー公開中

発売を記念したローンチトレーラーが公開。

ストーリー中の一部シーンを体験できる内容となっています。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=bCL3O9jorfI ]

ゲームの遊び方を紹介するシステム紹介PVも公開中！

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=XeyfBv3-wUE ]

【製品情報】 タイトル：Villion:Code （読み ヴィリオン：コード）

プラットフォーム：Nintendo Switch2、Nintendo Switch、 PlayStation(R)5、PlayStation(R)4 ※PlayStation(R)4版はダウンロード版、デジタルデラックス版のみ

ジャンル：RPG

プレイ人数：1人

CERO：「D」17才以上対象

発売日：2026年6月25日（木）

価格：通常版 8,580円（税込） 特装版 17,380円（税込）

ダウンロード版 8,580円（税込） デジタルデラックス版 10,780円（税込）

SW2:通常版 9,680円（税込） 特装版 18,480円（税込）

ダウンロード版 9,680円（税込） デジタルデラックス版 11,880円（税込）

権利表記：(C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART (C)GAIA

公式サイト：https://www.compileheart.com/vc/