【koe donuts】世界で人気のピザレストラン「Pizza 4P′s」のブッラータチーズを京都で堪能・フレッシュなチーズと自家製ドーナツが主役の贅沢ブランチプレートが新登場

株式会社ストライプインターナショナル

株式会社ストライプインターナショナル（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：川部 将士）が展開するドーナツファクトリー「koe donuts kyoto（コエ ドーナツ京都、以下koe donuts）」は、人気ピザレストラン「Pizza 4P's」のブッラータチーズを使用した「ブッラータチーズブランチプレート」と、北海道産の有機じゃがいもを使用した「フレンチフライ」を2026年7月1日（水）より店舗限定で販売いたします。

koe donutsは、「オーガニック」「天然由来」「地産地消」をキーワードに、出来立てのドーナツをナイフとフォークで食べる新感覚の「ドーナツメルト」のほか、6種類の生地を使用した約30種のレギュラードーナツを販売しております。また、日本の観光名所・京都に店舗を構えることから、四季折々の限定メニューも展開しております。

このたび、ベトナムやインド、東京・麻布台ヒルズなど世界で人気のピザレストランとして注目を集める「Pizza 4P's」のシグネチャーであるブッラータチーズを、京都のkoe donutsで気軽にお楽しみいただけるブランチメニューが新登場。自家製モッツァレラと生クリームを合わせた、なめらかでフレッシュな味わいのブッラータチーズを丸ごと1個使用し、ふわふわ食感のドーナツにサンドした、 koe donutsならではの贅沢なブランチプレートをご用意いたしました。

「ブッラータチーズブランチプレート」は、有機リーフのサラダに半熟たまご、マンゴー、エディブルフラワーを添えた彩り豊かで華やかな一皿。ブッラータチーズには、有機いちごの自家製ソースをたっぷりとかけ、香ばしく焼き上げたベーコンを合わせました。チーズのミルキーなコクといちごの爽やかな甘酸っぱさ、ベーコンの塩味が絶妙に調和し、サラダとともに楽しめる満足感のあるブランチメニューです。

さらに、イートインメニューとして「フレンチフライ」も新たにラインアップ。北海道産の有機じゃがいもを100％使用した皮付きのナチュラルポテトで、素材本来の甘みとほくほくとした食感をお楽しみいただけます。ドーナツとの相性にもこだわった、満足感のあるサイドメニューです。

ぜひこの機会に、人気店こだわりのチーズとオーガニック素材の魅力が融合した、koe donutsならではの食体験をお楽しみください。

■『ブッラータチーズとふわふわドーナツのサラダブランチプレート（ドリンク付き）』商品詳細

フレッシュ感が特徴のPizza 4P'sのブッラータチーズを丸ごとドーナツに挟みました。サイドには、半熟卵とエディブルフラワーやマンゴーをあしらった有機リーフのサラダが華やかなプレートです。ブッラータチーズに、たっぷりかけた有機いちごの自家製ソースとカリッと焼き上げたベーコンの相性が絶妙なブランチプレートをぜひお召し上がりください。

販売期間：2026年7月1日（水）～

※以降レギュラーメニュー

販売時間：11:00～15:00

※当日分無くなり次第終了

販売店舗：koe donuts kyoto

価格：\2,200（税込）

ドリンク ：ブレンドコーヒー、アイスコーヒー、和紅茶（アイス/ホット）、アールグレイ（ホットのみ）

Pizza 4P's

Pizza 4P'sは、日本人オーナーがベトナムで創業したレストランです。

2023年に日本上陸し、予約の取れないピザレストランとして人気を博しています。

「おいしいピザには、おいしいチーズが欠かせない」という信念のもと、日本では千葉県館山市の須藤牧場内に新設したチーズ工房 Cheese 4P's にて製造を行っています。2024年の「ジャパンチーズアワード2024」ではブッラータチーズ部門で銀賞を受賞しその品質と味わいの高さが評価されました。

■『フレンチフライ』商品詳細

北海道産の有機じゃがいもを100％使用した皮付きポテトをカラッと揚げました。

ほくほくとした甘みのある素材本来の風味をお楽しみいただけます。

ドーナツとご一緒にぜひお召し上がりください。

販売期間：2026年7月1日（水）～

※以降レギュラーメニュー

販売時間：11:00～19:30

※当日分無くなり次第終了

販売店舗： koe donuts kyoto

価格：\480（税込）

＜koe donuts kyoto＞

所在地：京都府京都市中京区新京極通四条上ル中之町557番地 京都松竹阪井座ビル1F

営業時間：8:00～20:00

席数：65席+スタンディング

HP：http://donuts.koe.com

Instagram：@koe_donuts（http://www.instagram.com/koe_donuts/）

公式LINE：https://lin.ee/NgYgIkO

オンラインストア：「koe donuts online store」（https://www.koedonuts-onlinestore.koe.com/）