＜Campus＞が夏休みの“計画的なまなび”を応援。中高生対象の「夏のStudy Room」を期間限定開催

コクヨ株式会社

コクヨ株式会社（本社：大阪市／社長：黒田 英邦）は、2026年7月30日（木）から8月2日（日）までの4日間、中高生を対象に、期間限定で勉強空間を提供する「＜Campus＞夏のStudy Room」を東京・下北沢の「n.5」にて開催します。

本イベントでは、中高生の夏休み期間中の計画的なまなびと、勉強のモチベーションに着目しました。夏休みの宿題や、休み明けのテストに向けた勉強計画の立て方を「キャンパス スタディプランナー」を使って実践するコンテンツや、モチベーションを高めるはかどり文具が自由に使える「文具バイキング」を用意します。それらを自ら実践しながら勉強ができる空間を提供します。

「＜Campus＞夏のStudy Room＠下北沢」は、夏休み期間中の中高生を対象にした計画的な勉強習慣づくりをサポートする期間限定のイベントです。

夏休みは自由に時間を使える一方で、「宿題を後回しにしてしまう」「勉強のモチベーションが続かない」といった悩みを抱える学生も少なくありません。また、長期休暇明けの定期テストに向けて、夏休み中にどう勉強習慣を維持するかが多くの学生にとっての課題となっています。

本イベントでは、文具×メソッドの“まなびレシピ”の中でも、勉強計画を立てて、頑張りを可視化することでモチベーションの向上や勉強の継続を促す“モチ勉”を体験しながら学習できます。来場者にはもれなく「キャンパス スタディプランナー」をプレゼント。実際に試しながら勉強を進められます。また、会場内には、8月発売予定の新商品をはじめとする＜Campus＞文具を手にとって試せる「文具バイキング」ブースも設置。新たな文具との出会いを楽しみながら、夏休みの勉強を充実したものにしていただける機会を提供します。

＜Campus＞は当イベントを通して、学生たちの「もっと勉強を頑張りたい」「目標を達成したい」という主体的な“まなび”をサポートします。

１.イベント概要

■イベント名：『＜Campus＞夏のStudy Room＠下北沢 ～スタディプランナーを使って成績もモチベもアップ！～』

■期間：2026年7月30日（木）～8月2日（日）

■場所：東京・下北沢「n.5」（〒155-0031 東京都世田谷区北沢2丁目23-10 ウエストフロント1F）

■利用時間：

・7月30日（木）13:00～18:00

・7月31日（金）10:00～18:00

・8月 1日（土）10:00～18:00

・8月 2日（日）10:00～17:00

■対象：中学生・高校生

■席数：13席（17名）

■料金：無料

■入場・利用について：

・ご来場にあたっては事前申し込みをお願いしております。

・予約は座席種別、利用時間（2時間／3時間／6時間）を選択のうえ、日付を指定ください。

予約はこちらから：https://kokuyo.jp/pr/studyroom26

■施設について

中高生の多様なまなびのスタイルにあわせて、シートを選択いただける勉強空間です。

1人1席の「自習シート」をはじめとし、周囲の視線が気になりづらい1人掛けの「集中シート」や、友達と相談しながら勉強できる「ペアシート」をご用意。気分や勉強内容に合わせて最適な席を選べます。

さらに、新作を含めた＜Campus＞の文具を手にとって試せる「文具バイキング」や、自習の合間に一息つけるフリードリンクスペースもご用意。夏休みの宿題消化やテスト対策に快適に打ち込める環境が整っています。

〇自習シート 7席

1人1席で使用できる自習シートです。適度な開放感を保ちつつ、勉強を進めることができます。

〇集中シート（1人掛け個別ブース） 2席

1人で静かに教科書やワークと向き合える「こもり型」のシートです。周囲の目が気になりにくく、集中して宿題やテスト対策に挑みたいときに最適です。

〇ペアシート（2人掛け・グループスペース） 4席

友達と相談しながら勉強ができる円卓のシートです。相談しながら宿題を進めたり、わからないところを教えあったりしながら勉強したい学生に最適なシートです。

※ご本人に加えて、同行者ご本人も同日程での予約が必要です

※先着順のため、予約が埋まった場合は同行者の方の予約が出来なくなる可能性がございます。

※自習スペースのため、会話は最小限でのご利用となります。

施設イメージ（左：自習シート、右：集中シート（奥）とペアシート（手前）

２. 申込方法

自習室のご利用、および各種プログラムへのご参加は、以下のURLより事前にお申し込みください。

■予約はこちらから：https://kokuyo.jp/pr/studyroom26

■申込期間：2026年6月24日（水）～8月2日（日)

※予約は座席種別、利用時間（2時間／3時間／6時間）を選択のうえ、日付を指定ください。

※イベント期間中も、空き枠がある場合は予約サイトより事前予約をいただければ、利用いただけます。※当日施設入口でのお申込みは受付けません。

※運営状況や社会情勢を鑑み、上記の情報は予告なく変更になる場合がございます。

3.コンテンツ内容

（1）「キャンパス スタディプランナー」プレゼント＆体験

来場者には夏休みの計画勉強や、休み明けのテストに向けた計画立てなどに役立つ「キャンパス スタディプランナー」をプレゼント。計画の立て方のノウハウやアイデアを知ることができる「キャンパス スタディプランナー 攻略ハンドブック」もセットにして配布するため、その場で実際に書きこみながら計画勉強を体験することができます。

「キャンパス 時間管理がしっかりできるスタディプランナー（TIME LOG）」使用イメージ

（2）＜Campus＞文具お試し放題「文具バイキング」

＜Campus＞ブランドの文具を自由に試せる「文具バイキング」コーナーを展開。実際の手触りや使い心地を体験いただけます。さらに、2026年8月に発売する新商品もご紹介。テスト勉強にオススメのアイテムや、人気商品の新色ラインアップにいち早く触れることができます。

展開商品イメージ

4.来場者特典

（1）「キャンパス スタディプランナー」&8月発売予定の＜Campus＞新商品プレゼント

1日単位で目標設定と振り返りTO DO管理ができて、タイムログで一日の勉強時間を可視化できる「キャンパス 時間管理がしっかりできるスタディプランナー（TIME LOG）」と、8月発売予定の＜Campus＞新商品をセットにしてプレゼント。夏休みの宿題やテスト対策の勉強にぴったりな文具セットです。

（2）「キャンパス スタディプランナー 攻略ハンドブック」

夏休みの宿題や長期休み明けのテスト対策を効率よく進めるための、計画勉強のノウハウを紹介する一冊です。

計画勉強の重要性をはじめ、「キャンパス スタディプランナー」の具体的な使い方や、毎日の勉強の頑張りを可視化してモチベーションを維持するコツまで、今日からすぐ実践できるステップを分かりやすく解説しています。

5. 勉強モチベーションの専門家・佐々木快氏の”計画勉強の重要性” に関するコメント

＜プロフィール＞

勉強モチベーションの専門家・佐々木快氏

早稲田大学教育学部卒。

「自分の道を自分で選べる大人に」を信念に、これまで小学生から浪人生まで約 1,000 組の親子と伴走。

延べ57万人の独自データを元に、勉強のモチベーションを高め、「学び方」と「学ぶ姿勢」を変えるメソッド「モチアカ式」を開発。

国立最難関大学から UCLA などの海外大学まで、幅広い進路実現を支援してきた。現在は全国 25 教室の展開に加え、学校や自治体への導入も進め、次世代の教育モデルづくりに取り組んでいる。

＜コメント＞

「家で勉強が続かない」ということは、多くの中高生にとって切実な悩みです。たしかに、「勉強そのもの」は教えられても、「やる気の出し方・続け方」まで教えてくれる場所はなかなかありません。

“モチベーション”は、自分の行動と成果が 可視化されていない状態では続きません。そこで重要になるのが「計画」です。自ら「計画」を立てることで、脳は「自分で選び、自己決定している」という感覚を得られます。この成功体験の積み重ねこそが、モチベーションの源になります。

主体的に学び続ける力は、これからの時代ますます重要になるでしょう。その心強いパートナーとして、私は“モチ勉”を推奨します。

ご参考）“まなびレシピ”とは

「まなびレシピ」とは、学生が気軽に試行錯誤しながら、主体的かつ継続的にまなびを続けるための、コクヨが提案する文具とメソッドを組み合わせた“まなびかた”のアイデアです。料理を完成させるまでの手順やプロセスは多様で正解がひとつでないように、勉強も自分に合ったやりかたが見つかるまで、試行錯誤を繰り返すことが重要と考えています。自分らしい“まなびかた”を発見するためのヒントとして、様々な「まなびレシピ」を提案していきます。今後は、実際にレシピを実践した学生の声の収集や、インサイトを捉えた「まなびレシピ」を開発していく予定です。

まなびレシピ：http://kokuyo.jp/pr/campusbrand_manabirecipe/

ご参考）“モチ勉”とは

「モチ勉」は、計画と頑張りを記録して振り返ることでモチベーションを上げるまなびレシピです。

中高生の約8割が勉強へのやる気が出ないと感じる中、「計画や実績の可視化」でやる気を上げる学生が多くいます。勉強管理アプリが普及しても、集中のためのスマホ断ちや手軽さから、紙を使った勉強計画は根強い人気となっています。

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【お問い合わせ先】コクヨお客様相談室

https://www.kokuyo.co.jp/support/