放置系RPG『THE KING OF FIGHTERS ドットバトル』サマーフェスティバルアップデートを実施「アクアスプラッシュスタイル クーラ」が期間限定で登場

ネットマーブルジャパン株式会社

ネットマーブルは、『THE KING OF FIGHTERS ドットバトル（ザ・キング・オブ・ファイターズ ドットバトル）』（開発：Netmarble Neo Inc）（以下、KOF ドットバトル）において、サマーフェスティバルを開催するアップデートを実施したことをお知らせいたします。本アップデートでは、新たなスタイルの「アクアスプラッシュスタイル クーラ」が登場するほか、さまざまな期間限定イベントを実施いたします。

■新ファイター「アクアスプラッシュスタイル クーラ」が期間限定で登場

「クーラ・ダイアモンド」が、サマーフェスティバル限定の新スタイル「アクアスプラッシュ」として登場いたします。空気中の水分を瞬時に凍らせて強力な攻撃を繰り出す能力を持ち、今回のスタイルでは「処刑」シナジーを兼ね備え、チーム編成に新たな戦略性をもたらします。

・新ファイター「アクアスプラッシュスタイル クーラ」

「アクアスプラッシュスタイル クーラ」の登場を記念したピックアップイベントは、6月25日から7月8日まで開催し、同期間中は「処刑」シナジーを持つファイターの獲得確率がアップする「処刑シナジーピックアップイベント」も実施いたします。

さらに、6月25日から7月22日までサマーフェスティバルイベントを開催。7月2日から7月15日まではメインイベント「アクアスプラッシュ」を実施し、「クーラを探そう 」やイベントダンジョン「ミッドナイトパーティー」、「サンシャイングルーヴ」など、夏をテーマにしたさまざまなコンテンツをお楽しみいただけます。

また、「涼しい夏のログインボーナス」では、「オリジン」や「DNA選択ボックス」などの豪華報酬を獲得できます。このほか、レジェンドペット 「スラッシュ」と「バンピ」も新たに登場いたします。

そして、6月29日から7月3日まで開催される「ラッキーエルフィー」では、レジェンドサポーター 「ショー・疾風」を獲得できるチャンスも用意しております。

本アップデートや開催中のイベントの詳細は、公式フォーラムよりご確認ください。

・『KOF ドットバトル』公式フォーラム：開催中のイベント

https://forum.netmarble.com/kofafk/list/67/1

・『KOF ドットバトル』公式フォーラム：6/24(水)更新データ適用のご案内

https://forum.netmarble.com/kofafk/view/63/16268

『KOF ドットバトル』に関する詳細は、公式サイトや公式YouTubeチャンネルからご確認いただけます。

■『KOF ドットバトル』公式サイト

https://kofafk.netmarble.com/ja

■『KOF ドットバトル』公式YouTube

https://www.youtube.com/@KOFAFK

■『KOF ドットバトル』公式X

https://x.com/kof_dot

『KOF ドットバトル』アプリダウンロード

・Apple Store

https://apps.apple.com/jp/app/the-king-of-fighters-/id6499177365

・Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netmarble.kofafk

◆『THE KING OF FIGHTERS ドットバトル』について◆

［ タイトル ］ THE KING OF FIGHTERS ドットバトル

［ ジャンル ］ 放置系RPG

［ 提供元 ］ Netmarble Corp.

［ 開発元 ］ Netmarble Neo Inc.

［ 対応デバイス ］ iOS ／ Android

［ サービス開始日 ］ 2025年9月4日

◆『THE KING OF FIGHTERS ドットバトル』とは◆

『KOF ドットバトル』は、『THE KING OF FIGHTERS ‘98』をベースに開発されたネオジオポケット版『キング・オブ・ファイターズ R-2』のドットグラフィックを活用し、歴代のKOFシリーズの人気キャラクターたちを具現化した新しい放置系RPGです。

レトロ感性を体感でき、デッキを組み合わせて構成する5対5～最大7人編成までのチーム戦によって、誰もが楽しめる簡単な操作で、爽快なアクションを体感できます。

◆Netmarble Corp.について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。

KabamとSpinX Games、Jam Cityの親会社であり、HYBEとNCSOFTの主要株主でもあるネットマーブルは、『俺だけレベルアップな件：ARISE』、『セブンナイツ：ReBIRTH』、『RAVEN2』、『マーベル・フューチャーファイト』、『七つの大罪 ～光と闇の交戦～』など、多様なポートフォリオを有しています。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。

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