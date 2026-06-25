【七輪焼肉 安安】お肉が“ほぼ全品”半額！熱い夏をさらに熱くする「一部店舗限定・お肉ほぼ全品半額セール」を6月27日(土)より順次開催！

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株式会社富士達

「安全で安心、さらに安く」をモットーに全国展開する「七輪焼肉 安安」を運営する株式会社富士達（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：川上 富達）は、日頃のご愛顧に圧倒的な還元でお応えすべく、一部店舗限定の「お肉ほぼ全品半額セール」を2026年6月27日(土)より順次開催いたします。


元々リーズナブルな価格設定で知られる「安安」が、さらに「お肉ほぼ全品半額」という破格のプライスで挑む大感謝祭。6月27日(土)の平塚店を皮切りに、7月にかけて1都3県および大阪の対象店舗へバトンを繋ぐリレー形式で開催いたします。週末の家族団らんや友人との集まりに、炭火で焼くジューシーなお肉を心ゆくまでお楽しみください。




■ 注目の開催スケジュール

地域・店舗ごとに開催日が異なります。お近くの店舗の「お肉が半額になる週末」をチェックしてご来店ください！


【神奈川県】


　〇平塚店： 6月27日(土)・6月28日(日)


　〇相模原店： 7月4日(土)・7月5日(日)


　〇本厚木店： 7月11日(土)・7月12日(日)


　〇相武台店： 7月18日(土)・7月19日(日)


　〇なぎさモール辻堂店： 7月25日(土)・7月26日(日)



【埼玉県】


　〇幸手店： 7月4日(土)


　〇羽生店： 7月11日(土)


　〇東松山店： 7月19日(日)



【千葉県】


　〇稲毛海岸駅前店： 7月4日(土)



【栃木県】


　〇小山店： 7月25日(土)



【大阪府】


　〇池田駅前店： 7月25日(土)・7月26日(日)


店舗検索はこちら :
https://anan.fuji-tatsu.co.jp/shop/



■ ご利用にあたっての注意事項

※ 混雑が予想されるため、**当日のご予約は承っておりません。**お早めのご来店をお願いいたします。


※ 一部対象外の商品がございます。


※ 他のクーポン、割引券との併用はできません。


※営業時間など詳細は店舗にお問い合わせください。





■ 「七輪焼肉 安安」のこだわり

「安安」のこだわりは、なんといっても「七輪」を使った本格炭火焼き。炭火の遠赤外線効果により、お肉の旨味をぎゅっと閉じ込め、外は香ばしく中はジューシーに焼き上げます。独自のルートで仕入れる厳選肉を、今回のセールではさらに驚きの「半額」でご提供。圧倒的なコスパをぜひ五感で体感してください。



■公式アカウント一覧

公式ホームページ：https://anan.fuji-tatsu.co.jp/


公式Instagram　：https://www.instagram.com/anan_yakiniku/


公式TikTok　　　：https://www.tiktok.com/@yakiniku_anan



■会社概要

会社名　：株式会社富士達


本社　　：神奈川県横浜市神奈川区栄町1-1 KDX横浜ビル10F


代表者　：代表取締役社長　川上富達


電話番号：045-328-6090（代表）


事業内容：焼肉チェーン「七輪焼肉安安」の運営「七輪焼肉 安安」について


店舗数　：158店舗（2026年6月現在）