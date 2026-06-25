【七輪焼肉 安安】お肉が“ほぼ全品”半額！熱い夏をさらに熱くする「一部店舗限定・お肉ほぼ全品半額セール」を6月27日(土)より順次開催！

株式会社富士達

「安全で安心、さらに安く」をモットーに全国展開する「七輪焼肉 安安」を運営する株式会社富士達（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：川上 富達）は、日頃のご愛顧に圧倒的な還元でお応えすべく、一部店舗限定の「お肉ほぼ全品半額セール」を2026年6月27日(土)より順次開催いたします。

元々リーズナブルな価格設定で知られる「安安」が、さらに「お肉ほぼ全品半額」という破格のプライスで挑む大感謝祭。6月27日(土)の平塚店を皮切りに、7月にかけて1都3県および大阪の対象店舗へバトンを繋ぐリレー形式で開催いたします。週末の家族団らんや友人との集まりに、炭火で焼くジューシーなお肉を心ゆくまでお楽しみください。

■ 注目の開催スケジュール

地域・店舗ごとに開催日が異なります。お近くの店舗の「お肉が半額になる週末」をチェックしてご来店ください！

【神奈川県】

〇平塚店： 6月27日(土)・6月28日(日)

〇相模原店： 7月4日(土)・7月5日(日)

〇本厚木店： 7月11日(土)・7月12日(日)

〇相武台店： 7月18日(土)・7月19日(日)

〇なぎさモール辻堂店： 7月25日(土)・7月26日(日)

【埼玉県】

〇幸手店： 7月4日(土)

〇羽生店： 7月11日(土)

〇東松山店： 7月19日(日)

【千葉県】

〇稲毛海岸駅前店： 7月4日(土)

【栃木県】

〇小山店： 7月25日(土)

【大阪府】

〇池田駅前店： 7月25日(土)・7月26日(日)

店舗検索はこちら :https://anan.fuji-tatsu.co.jp/shop/

■ ご利用にあたっての注意事項

※ 混雑が予想されるため、**当日のご予約は承っておりません。**お早めのご来店をお願いいたします。

※ 一部対象外の商品がございます。

※ 他のクーポン、割引券との併用はできません。

※営業時間など詳細は店舗にお問い合わせください。

■ 「七輪焼肉 安安」のこだわり

「安安」のこだわりは、なんといっても「七輪」を使った本格炭火焼き。炭火の遠赤外線効果により、お肉の旨味をぎゅっと閉じ込め、外は香ばしく中はジューシーに焼き上げます。独自のルートで仕入れる厳選肉を、今回のセールではさらに驚きの「半額」でご提供。圧倒的なコスパをぜひ五感で体感してください。

■公式アカウント一覧

公式ホームページ：https://anan.fuji-tatsu.co.jp/

公式Instagram ：https://www.instagram.com/anan_yakiniku/

公式TikTok ：https://www.tiktok.com/@yakiniku_anan

■会社概要

会社名 ：株式会社富士達

本社 ：神奈川県横浜市神奈川区栄町1-1 KDX横浜ビル10F

代表者 ：代表取締役社長 川上富達

電話番号：045-328-6090（代表）

事業内容：焼肉チェーン「七輪焼肉安安」の運営「七輪焼肉 安安」について

店舗数 ：158店舗（2026年6月現在）