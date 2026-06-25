Gausium（高仙ロボット）、空港向け清掃ロボットの導入台数が世界で1,500台を突破

Shanghai Gaussian Automation Technology Development Co., Ltd

業務用清掃ロボットのグローバルリーダーであるGausium（高仙ロボット）はこのたび、国際空港向け清掃ロボット事業のグローバル導入実績を公表した。現在までに、世界各国・地域の空港で同社の清掃ロボット1,500台以上が稼働しており、アジア太平洋・欧州・北米の3大エリアにおいて、業界随一の規模を誇る実用化体制を確立している。

■ アジア太平洋：200台超を展開、日韓のトップ空港を含む基幹拠点で高い実力を発揮

旅客が行き交う空港ターミナルで稼働するGausiumの清掃ロボット

アジア太平洋地域では、計200台を超える清掃ロボットが常時稼働している。シンガポール・チャンギ国際空港、タイAOTグループ傘下の6空港（スワンナプーム、ドンムアン、プーケット、チェンマイ、チェンライ、ハートヤイの各国際空港）、中国・深圳宝安国際空港など、世界を代表する空港プロジェクトを幅広くカバーしている。

なかでもタイAOTグループは2021年以降、累計79台のGausium清掃ロボットを導入し、空港内のあらゆる空間における清掃業務を自動化した。深圳宝安国際空港では「SC50」「SC75」などの主力機種を大規模に配備し、年間数千万人規模の旅客が行き交う環境下でも安定した清掃品質を維持し続けている。さらに、日本の成田国際空港・東京国際空港（羽田）、韓国の仁川国際空港といった世界ランキング上位100空港のプロジェクトにおいても、Gausiumロボットの床面清掃パフォーマンスは業界内で高く評価されている。

■ 欧州：400台超を導入、欧州トップ10空港に採用、大幅なコスト削減と省力化を実証

欧州市場における導入台数は400台を上回り、英国・ロンドン・ヒースロー国際空港、フィンランド・ヘルシンキ・ヴァンター国際空港、スペイン・マドリード国際空港、スイス・チューリッヒ国際空港をはじめとする欧州トップ10空港への導入を完了している。

代表的な事例であるロンドン・ヒースロー国際空港では、34台のGausium業務用清掃ロボットを配備した。年間34万1,000リットルの水使用量削減、年間1,760時間の作業工数削減、運用コスト12万4,000ポンド超の圧縮を同時に達成し、投資収益率（ROI）は64%という極めて高い水準を記録した。繁忙期に深刻化する清掃人員の不足を根本から緩和し、人件費負担を大きく軽減するソリューションとして、その実力を証明している。

■ 北米：大規模な一括導入が本格化、300台超を配備、米国・カナダの主要拠点で導入拡大

北米市場では大規模な一括導入のフェーズに突入し、導入台数は300台を突破した。米国・デンバー国際空港、ミネアポリス・セントポール国際空港などの米国トップ10空港に加え、カナダを代表するトロント・ピアソン国際空港など複数の拠点へ導入が進んでいる。同社製品は北米ハイエンド市場の厳格な各種認証をすべて取得済みであり、今後の北米全域における事業拡大に向けた強固な基盤を築いている。

■ 調査レポートが裏付ける世界No.1シェア ― 独自のフルスタック技術で圧倒的優位性を確立

IDC等の調査レポートが示す世界業務用清掃ロボット市場におけるGausiumのシェア

複数の権威ある業界調査機関のデータによれば、Gausiumは現在、世界の業務用清掃ロボット分野をリードするトップ企業である。『Pristine Market Insights 2024年 世界スクラバー市場シェアレポート』、およびIDCが2025年6月に発表した『2024年 世界業務用清掃ロボット市場シェア ― 人とロボットの協働が深化し、清掃現場が屋内から屋外へ拡大』の2つの資料は、Gausiumが2024年の世界業務用清掃ロボット市場でシェア1位を獲得し、セグメント別の市場占有率25%に達したことを示している。

従来型の有人清掃機器と比較して、Gausiumロボットは完全自社開発のフルスタック技術エンジンを搭載している。通路が入り組み、人の往来が絶えないという空港特有の過酷な作業環境にも柔軟に適応し、清掃効率と長期的なコスト管理の両面で他社製品を大きく上回る強みを備えている。

■ 空港全域に対応するフルラインナップ ― 多様な施設空間の清掃ニーズをワンストップで解決

Gausiumは、空港施設向けに「Vacuum40」「Scrubber50」「Scrubber75」「奐影（ファンイン）S1」「Omnie」「Marvel」といった全機種をそろえた清掃ロボット製品マトリックスを独自に構築した。搭乗待合のカーペットエリア、メインのパブリックホール、駐車場、VIPラウンジなど、空港内のあらゆる空間の清掃ニーズに単一ブランドで対応し、空港全域をカバーする自動清掃システムを実現する。

世界各国の空港・公共施設におけるGausiumロボットの導入実績

現在Gausiumは、世界各国の航空ハブで大規模なロボット配備体制を整えているだけでなく、鉄道駅、商業複合施設、病院、教育機関、倉庫・物流センター、各種公共サービス施設など、幅広い公共空間においても業界をけん引する地位を維持し続けている。

■ Gausium（高仙ロボット）について

上海高仙自動化科技発展股份有限公司（Gausium）は2013年に設立された、自律移動技術の研究開発と社会実装を専門とするハイテク企業である。同社は業務用清掃ロボット分野に深く注力し、屋内・屋外の全シーン、全機能をカバーする製品ラインナップを展開。デジタル管理と自動清掃を融合させた包括的な清掃ソリューションを確立しており、業務用移動ロボットの現場導入において卓越した実行力を有する。

2025年末時点で、同社が提供する4万台超の清掃ロボットは、世界70以上の国・地域、350を超える都市に広がる6,500社以上の顧客に導入され、延べ200億平方メートルを超える施設の清掃を支えてきた。完全自社開発の移動ロボット向けフルスタック技術エンジンを中核に、基礎研究・製品開発・営業導入・運用保守を一体化させた「産学研販サービス」体制を構築し、理論研究から製品開発、納品後の運用支援に至る一貫した事業クローズドループを形成している。

「伝統的なサービス業のあり方を変革し、スマートサービスの新時代を切り拓く」をミッションに掲げ、世界中のあらゆる現場に高品質なサービスロボットを普及させることを目指して事業を推進している。