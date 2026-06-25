シンガポール国立大学NUSエンタープライズ、Playground GlobalおよびMatter Venture Partnersと連携しディープテック・スタートアップのシリコンバレー展開を支援

NUS Enterprise

シンガポール国立大学（National University of Singapore、以下NUS）のイノベーション活動の中核を担うNUS Enterprise（NUSエンタープライズ）は2026年6月17日、米国を拠点とするベンチャーキャピタル（以下、VC）であるPlayground GlobalおよびMatter Venture Partnersが、総額1億5,000万シンガポールドル（約187億円／1億1,700万米ドル）規模の「NUS VCプログラム」に参画したことを発表しました。今回の連携により、NUS発のディープテック・スタートアップは、グローバル展開に向け、さらなる事業構築とスケールアップの支援を受けられるようになります。

NUS Enterpriseの刷新されたi³ビル：イノベーションとインパクトを生み出す拠点

米国は世界最大級かつ成熟したディープテック・エコシステムを有しており、シリコンバレーは世界のイノベーション創出とベンチャー活動を支える重要拠点として位置づけられています。

2024年には、ベイエリアのスタートアップが900億米ドル（約14.3兆円）を調達し、米国におけるスタートアップ投資総額の57%を占めました。NUSのスタートアップは、このエコシステムとの連携を通じて、有力なディープテック投資家や専門家とのネットワークに加え、複雑な技術のグローバル市場展開に向けた支援基盤へアクセスすることが可能になります。

シリコンバレーに拠点を置くPlayground Globalは、工学・科学分野の最先端領域に取り組む起業家を支援するアーリーステージのVCです。同社は、複雑な技術革新をグローバル市場で競争力を持つ事業へと発展させる支援実績を有しています。ポートフォリオ企業の約5社に1社がユニコーン企業となっており、運用資産総額は17億米ドル（約2,700億円）に達します。Playground Globalは、次世代コンピューティング、オートメーション、エネルギー、エンジニアード・バイオロジーの未来を切り拓く初期段階の企業を支援しています。

※出典 https://startupgenome.com/ecosystems/silicon-valley

Playground Global（プレイグラウンド・グローバル） ジェネラル・パートナー ブルース・リーク氏（Bruce Leak） コメント

「シンガポールから台頭する次世代のディープテック起業家を支援するため、NUS Enterpriseと提携できることを大変嬉しく思います。グローバル競争力のあるテクノロジー企業を構築するには、長期的なサポート、高度な技術専門知識、そして国際的なネットワークへのアクセスが不可欠です。私たちは、より多くのグローバルな起業家がその道のりを歩むのを支援できることを楽しみにしています。」

Matter Venture Partnersは、シリコンバレーをはじめ、台湾、日本、韓国、ヨーロッパ、アラブ首長国連邦など、アジアおよび世界各地の主要産業エコシステムに広がる高度な技術力とグローバルネットワークを持つプラットフォームとして、今回の取り組みを強化します。同社は、先進的な半導体、エレクトロニクス、フィジカルAIのイノベーションを構築する「ハードテック」分野の起業家との連携に注力しています。Matterのチームは、実践的なサポートと戦略的なパートナーネットワークを提供し、サプライチェーンの構築、製造規模の拡大、複雑な技術の市場投入を支援します。特に、ロボティクス、先端材料、次世代製造といった分野に強みを持っています。

Matter Venture Partners（マター・ベンチャー・パートナーズ） ファウンディング・マネージング・パートナー ウェン・シェイ博士（Dr Wen Hsieh） コメント

「次世代のグローバルに重要なハードテック企業は、単一の地域ではなく、複数のエコシステムを横断して構築されていくでしょう。シンガポールはそのネットワークにおける重要な結節点であり、人材、資金、技術、そして挑戦を後押しする機運が集積しています。NUS Enterpriseとのパートナーシップを通じて、Matter Venture Partnersは、創業当初からグローバルな視点を持つシンガポールのハードテック起業家を支援できることを大変嬉しく思います。適切なパートナー、製造ネットワーク、市場へのアクセスを提供し、彼らが大規模な成功を収めるために必要な支援を行います。」

■NUS Enterprise初のシリコンバレー拠点

NUS Enterpriseは、シリコンバレーにあるPlayground Globalの7万平方フィート規模のインキュベーション施設「The Studio」に、初のグローバル拠点を開設することも発表しました。ウェットラボとドライラボ、高度なプロトタイピングワークショップ、精密エンジニアリングツールなどの専門的なインフラを備えた同施設は、NUSのディープテック・スタートアップが製品開発を加速させ、技術の検証を行い、より効果的にグローバル市場へ事業を拡大することを可能にします。

この拠点は、シンガポールのイノベーション・エコシステムを主要なグローバル市場と結びつけるという、NUS Enterpriseの広範な戦略を体現するものです。海外で得られた市場洞察と運営ノウハウは、国内における教育、研究、事業化のプロセスを強化し、シンガポールおよびその他地域のスタートアップにも利益をもたらす好循環を生み出します。

NUSシニア・ヴァイス・プレジデント（イノベーション・起業担当） タン・シアン・ウィー博士（Dr Tan Sian Wee） コメント

「Playground GlobalとMatter Venture Partnersとのパートナーシップは、NUSのスタートアップにとって米国市場へのより強固な道筋を開くものです。研究を基盤とする起業家には、ディープテック企業が実際にどのように構築され、拡大していくかを理解している投資家が必要です。これらのパートナーとシリコンバレーの拠点を活用することで、私たちのベンチャー企業は早期に機会を見出し、実際の顧客ニーズに基づいて検証を行い、プロダクト・マーケット・フィットを高め、業界のリーダーへと成長していくことができます。」

■NUS VCプログラムについて

今回の発表は、2025年7月に始動した総額1億5,000万シンガポールドル（約187億円／1億1,700万米ドル）の「NUS VCプログラム」を補完するものです。同プログラムは、NUSエコシステム内の有望なスタートアップ、とりわけ「National Graduate Research Innovation Programme（National GRIP）」から生まれたスタートアップを含むチームを対象に、初期段階のテックイノベーション支援を強化することを目的としています。

NUS VCプログラムは、以下の2つの柱で構成されています。

１．VCファンドへの投資

NUSは今後3年間で、初期段階のディープテック投資において優れた実績を持つVCに対し、総額5,000万シンガポールドル（約3,900万米ドル）を投資します。スタートアップは、時間、専門知識、ネットワークアクセスを含む体系的かつ実践的な支援を受けることができます。

２．スタートアップへの共同投資

NUSは、NUS関連のスタートアップに特化した独立運用型の投資ファンドに総額1億シンガポールドル（約7,800万米ドル）を拠出し、有力VCパートナーとの柔軟な共同投資を実現します。

NUS VCプログラムには現在、以下の4つのVCパートナーが参画しています。

- Granite Asia：世界中の革新的なテクノロジーベンチャーへの投資実績25年を誇る、大手マルチアセット投資プラットフォーム。- 4BIO Capital：先進的な治療法と革新的なヘルスケアテクノロジーに特化したライフサイエンス専門の投資会社。- Playground Global：シリコンバレーを拠点とする投資会社で、エンジニアード・バイオロジー、エネルギー転換、ロボティクス、次世代コンピューティングなどの分野において、先進的な技術を開発する研究主導型企業を支援しています。- Matter Venture Partners：シリコンバレーに本社を置くVC企業で、高度なハードウェアとソフトウェアを融合させた「ハードテック」ソリューションを開発し、現実世界の課題解決に取り組む起業家を支援しています。

■シンガポール国立大学（NUS）について

シンガポール国立大学（National University of Singapore、NUS）は、シンガポールを代表する総合大学であり、アジアの視点と専門性を重視しながら、教育・研究・起業支援においてグローバルなアプローチを展開しています。シンガポール国内の3つのキャンパスに15のカレッジ・学部・スクールを有し、100か国以上から集まる4万人超の学生が多様性豊かなキャンパスコミュニティを形成しています。また、世界各地に20以上の「NUS Overseas Colleges」起業家教育拠点を設置しています。

NUSは学際的かつ実践的なアプローチを通じて、産業界・政府・学術機関と緊密に連携し、アジアおよび世界が直面する重要かつ複雑な課題に取り組んでいます。学部や卓越研究センター、企業ラボ、30を超える大学レベルの研究所に所属する研究者たちは、エネルギー、環境・都市の持続可能性、疾病の予防と治療、高齢化社会への対応、先端材料、金融システムのリスク管理とレジリエンス、アジア研究、人工知能、データサイエンス、オペレーションズ・リサーチ、サイバーセキュリティといった「スマート・ネーション」関連分野に注力しています。

公式サイト：https://nus.edu.sg

■NUS Enterpriseについて

NUS Enterprise（NUSエンタープライズ）は、シンガポール国立大学（NUS）の起業支援部門として、NUSを人材の集積地かつグローバルイノベーションの原動力とすることを使命としています。実践的な学び、エコシステム構築、技術の社会実装と商業化、戦略的なグローバルパートナーシップを通じて、次世代のチェンジメーカーが人類の喫緊の課題に取り組めるよう支援しています。

2001年の設立以来、NUS Enterpriseは10社のユニコーン企業、3,000社超のスタートアップ、5,500人の学生を育成してきました。NUSエンタープライズの目標は、2035年までに10億人の生活を改善することです。

公式サイト：https://enterprise.nus.edu.sg