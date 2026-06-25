人手不足、物価高、デジタル化。地域の小規模事業者が直面する共通課題に、3商工会が連携して挑む

市川三郷町商工会

南部町商工会、身延町商工会、市川三郷町商工会は、地域事業者の経営力向上を目的に、令和8年7月、「スマホでできる！AIはじめの一歩セミナー」(7月21日14：00～／市川三郷町商工会六郷支所)と「創業3年以内に知りたかった！経営の基礎セミナー」(7月29日14：00～／市川三郷町商工会六郷支所)を開催します。

一見すると内容の異なる二つのセミナーですが、その背景には、地域の小規模事業者が共通して抱える課題があります。

「忙しいのに、人がいない」

商工会に寄せられる経営相談の現場では、近年ある変化が起きています。

「売上を増やしたい」という相談以上に、

「人手が足りない」

「値上げしたいが不安」

「SNSをやらなければと思うが時間がない」

「やるべきことが多すぎる」

という声が増えています。

人口減少や高齢化が進む峡南地域では、多くの事業者が限られた人員で事業を維持しています。

店舗運営、営業、経理、情報発信。

小規模事業者ほど、一人が何役も担うことが珍しくありません。

そのため、「頑張っているのに時間が足りない」という状況が、多くの現場で起きています。

必要なのは、特別な経営手法ではない

こうした状況の中で必要なのは、必ずしも特別な経営理論や大規模な設備投資ではありません。

限られた人員でも仕事を進める工夫。

そして、自社のお金の流れを理解し、利益を残す力。

商工会では、これらを地域事業者に共通する重要な経営課題と考えています。

そこで今回の連携事業では、 「生産性向上」 と「経営の基礎力向上」をテーマに設定しました。

AIは目的ではなく、時間を生み出すための手段

AIという言葉を聞くと、「難しい」「自分には関係ない」と感じる方も少なくありません。

しかし、生成AIは文章作成や情報整理、アイデア出しなど、日々の業務を支援する身近な道具になりつつあります。

今回のセミナーでは、スマートフォンを使いながら実際に体験することで、AIを特別な技術ではなく、日常業務を支えるツールとして理解してもらうことを目指しています。

目指すのはAIを使うことではありません。

AIを活用して少しでも時間を生み出し、本来の仕事やお客様対応に力を注げる環境づくりです。

経営の基礎は、事業を続けるための土台

一方で、どれだけ忙しくても避けて通れないのが経営です。

売上が伸びていても利益が残らない。

値上げしたいが判断できない。

お金の流れが見えない。

こうした悩みは、業種を問わず多くの事業者に共通しています。

経営の基礎セミナーでは、利益の考え方や資金繰り、価格転嫁など、事業を続けていく上で欠かせない基本を学びます。

新しい知識を増やすためではなく、自社の経営を見つめ直すきっかけとして開催します。

なぜ3商工会で行うのか

今回の取組には、もう一つの目的があります。 それは、商工会同士が連携しながら支援力を高めることです。地域の事業者が抱える課題は共通している一方で、経営指導員が得意とする分野はそれぞれ異なります。

デジタル活用に強い職員。

財務分析や経営計画策定に強い職員。

販路開拓支援を得意とする職員。

それぞれの強みを持ち寄ることで、単独ではできない支援が可能になります。

今回のセミナーは、事業者が学ぶ機会であると同時に、商工会職員同士が互いの専門性を共有し、地域を超えた支援体制を構築する機会でもあります。

地域の未来を支えるために

地域経済を支えているのは、一社一社の小規模事業者です。

その事業者が事業を続けられるかどうかは、地域の暮らしや雇用にも大きく関わります。

今回の取組は決して大きなプロジェクトではありません。

しかし、人口減少や人手不足という避けることのできない課題に対し、「地域で支える」から「地域を超えて支える」へと一歩踏み出す取組です。

3商工会は、今後も連携を深めながら、地域事業者に寄り添う伴走支援を進めていきます。

■本プレスリリース問合せ

市川三郷町商工会 本所

TEL:055-272-4711

■セミナー申込

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「スマホでできる！AIはじめの一歩セミナー」(7月21日14：00～／会場：市川三郷町商工会六郷支所）「創業３年以内に知りたかった！経営の基礎セミナー」(7月29日14：00～／会場：市川三郷町商工会六郷支所)