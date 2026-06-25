スマートスケープ、「第1回ものづくりNEXT 東京」に出展

スマートホールディングス株式会社

スマートスケープ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：伊藤 慎吾、以下 スマートスケープ）は、2026年7月1日（水）から3日（金）まで東京ビッグサイトで開催される「第1回ものづくりNEXT 東京」に出展いたします。

当社ブースでは、AIを活用し類似品を瞬時に検索できる3D類似形状検索システム「SS4M（エスエスフォーエム）」をご紹介いたします。3Dデータを活用している製造業のお客様に向けた業務効率化、管理コスト・工数削減に貢献するサービスを体験していただけます。

当社ブース番号：E37-40

■出展の背景：課題解決型展示会でSS4Mの活用イメージをご紹介

今回初開催となる「ものづくりNEXT」は、自動化、省人化、AI活用、設計・加工の工数削減など、製造業が直面する課題ごとにソリューションを比較・検討できる展示会です。

SS4Mは、「AI活用」と「設計・見積・購買の工数削減」の両面から製造業の課題解決を支援するソリューションとして出展します。

近年、製造業では人材不足や技術継承、設計・見積業務の効率化が大きな課題となっています。一方で、多くの企業では長年蓄積された3DCADデータや図面資産を十分に活用できておらず、過去実績の探索や類似案件の確認に時間を要するケースも少なくありません。

ブースでは、

- 過去案件を探すためにベテラン社員へ確認している- 類似部品の検索に時間がかかっている- 過去実績を見積業務へ十分活用できていない- 設計ノウハウの属人化を解消したい

といった課題に対し、SS4MがAI活用としてどのように機能するのか、工数削減にどのように貢献できるのかを実際のデモを交えながらご紹介いたします。

■SS4Mについて

SS4Mは形状そのものを起点に、瞬時に類似品や過去実績が検索できる３D類似形状検索システムです。3Dデータをアップロードすると、AIが類似部品を形状から検索できることで、品番や名称が分からなくても、だれでも類似部品を探せます。従来のキーワード検索では見つけられなかった設計情報や見積実績へ容易にアクセスできるため、流用可能な過去のデータが探せない、過去部品の見積や過去実績が参照できないといった課題が解決できます。

製品URL：https://solution.smartscape.co.jp/ss4m

■セミナー開催：「蓄積データがなぜ価値にならないのか」

製造業では多くの3DCADデータが蓄積されている一方で、それらを十分に活用できていないケースが少なくありません。過去の資産に辿り着く仕組みづくりには、個人の記憶で探すのではなく、形状そのものからアクセスできることで誰でも使える状態になっていることが重要です。

本セミナーでは、形状起点の検索によって類似実績と付帯情報を活用し、見積・設計業務の効率化と判断の再現性向上を実現する方法をご紹介します。

日時：2026年7月3日（金）11:00～11:30

会場：セミナー会場B（東7ホール） / 出展社セミナー【製品・技術・事例紹介】

■展示会開催概要：ものづくりNEXTとは

製造業の最新技術・DX・自動化などの“未来のものづくり”を体感できる展示会イベントです。

展示会名称：第1回ものづくりNEXT東京

開催日程：2026年7月1日（水）～3日（金）10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト

〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1

当社ブース番号：E37-40

主催：RX Japan株式会社

公式サイト：https://www.manufacturing-world.jp/hub/ja-jp/about/next.html

■スマートスケープ株式会社について

スマートスケープ株式会社は、創業以来培ってきた「Engineering × Visualization」のコアテクノロジーを武器に、お客様のビジネス変革を横断的にご支援しています。製造業向けエンジニアリングサービス、汎用ITプロフェッショナルサービス、3Dデータ活用、AIやデータ分析の活用を軸とし、現場や業務の課題をデジタル技術で解決する製品・サービスを展開しています。

会社名：スマートスケープ株式会社

所在地：東京都港区港南1-8-40 A-PLACE品川8F

代表者：代表取締役社長 伊藤 慎吾

事業内容：情報通信関連技術の研究開発、受託開発、販売ならびに情報通信関連技術を用いたコンサルタント業務

Web：https://www.smartscape.co.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

スマートグループ広報チーム

TEL︓03-6434-9717

Mail: sg_pr@smart-group.co.jp