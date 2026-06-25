【保険業界の全5業種に完全対応】　ビズアップ総研「e-JINZAI for insurance」大幅リニューアル

株式会社ビズアップ総研

総合型研修サービスを提供する株式会社ビズアップ総研（本社：東京都港区、代表取締役：吉岡高広）は、保険業界向けWEB研修システム「e-JINZAI for insurance」を、2026年6月25日（木）より大幅リニューアルいたしました。



今般のリニューアルでは、従来の生命保険代理店を中心とした研修から対象を大きく広げ、「生命保険会社」「損害保険会社」「生命保険代理店」「損害保険代理店」「少額短期保険会社」の、5つの業種それぞれに特化した体系的なコンテンツを新設いたしました。

さらに、不祥事の防止やマネーロンダリング対策などコンプライアンスに関する研修も大幅に拡充。今求められている最新のテーマを学習することができます。

これらにより「e-JINZAI for insurance」は、保険業界のあらゆる研修ニーズを横断的にカバーする、さらに充実したプラットフォームへと進化いたしました。



株式会社ビズアップ総研は、eラーニング「e-JINZAI」シリーズをはじめ、公開講座や講師派遣などの研修サービスを通して、すべての人々に学ぶ楽しさと働く喜びを提供してまいります。

＜「e-JINZAI for insurance」リニューアルの３大ポイント＞

■「e-JINZAI for insurance」概要

- 保険業界全5業種に特化した研修の新設- コンプライアンス、税務、法務など業界共通のテーマを網羅- 30を超える多彩な資格研修でスキル・キャリアアップをサポート- 業界全体をカバー！全5業種に特化した体系的な研修プログラム今回のリニューアルでは「生命保険会社」「損害保険会社」「生命保険代理店」「損害保険代理店」「少額短期保険会社」の各業種に特化した研修を新設しました。「生命保険会社」「損害保険会社」向けには各会社の組織・部門に沿った体系的なコンテンツ、「生命保険代理店」「損害保険代理店」向けには様々な商品の理解や営業方法に関するコンテンツを網羅。また、ペット保険やスマホ保険などで近年市場規模が拡大し注目を集める「少額短期保険会社」に特化した研修もご用意しています。- 保険業界で必須となる「コンプライアンス」「税務」「法務」が学べる！業種を問わず必要な知識が学べる「保険業界共通研修」では、不祥事の防止やマネーロンダリング対策などコンプライアンス研修をはじめ、相続税や法人税などの保険税務、保険業法や金融商品取引法などの法制度も幅広くカバー。その他にも業界の仕組みや先端テーマなど、保険業界で働くすべての方の確かな土台づくりにつながるコンテンツを取り揃えています。- 圧倒的充実を誇る「資格研修」FP技能検定、証券外務員、証券アナリストなど30を超える多彩な資格講座が視聴可能。その他、CFP(R)やAFPの更新に必要な単位取得のための講座や、生命保険募集人が年1回必ず受講しなければならない「継続教育制度標準カリキュラム」に準拠した研修にも完全対応しています。

保険業界の人材育成をワンプラットフォームで完結させるWEB研修システムです。オリジナルの学習管理システム（LMS）により、視聴履歴、テスト結果の一元管理も可能。研修の計画・実施・評価をスムーズに行うことができます。

・対応開始日： 2026年6月25日（木）

*AI音声認識技術（日本語字幕）、高度AI翻訳エンジン（英語字幕）は随時更新

《14日間無料で試せるお試しIDの発行を受付中！》

・e-JINZAI for insurance：https://www.ejinzai.jp/insurance/

・サービス紹介URL：https://www.ejinzai.jp/insurance/elearning/

・e-JINZAI LMS：https://www.ejinzai.jp/lp/lms

「e-JINZAI」とは

全国5,000件以上の組織で活用されている「e-JINZAI」は、現場で活躍できるプロフェッショナル人材の育成をサポートするオンライン研修サービスです。国内最大級となる20,000本超の圧倒的な動画コンテンツ数を誇り、一般企業・団体はもちろん、保険業、金融機関、税理士・会計事務所、自治体、高等教育機関、医療・福祉・介護施設、製造業、サービス業といった、高度な専門性が求められる業界特有の知識・スキルを習得できるプログラムを提供しています。

この専門性の高さが評価され、第22回日本e-Learning大賞において「専門人材育成特別部門賞」と「医療系eラーニング全国交流会会長賞」をダブル受賞。定額・学び放題のスタイルで、あらゆる組織の持続的な成長と人材育成を強力に支援します。

e-JINZAI ：https://www.ejinzai.jp/

会社概要

・会社名： 株式会社ビズアップ総研

・本社 ： 東京都港区東新橋 1-5-2 汐留シティセンター10F

・代表者： 吉岡 高広

・設立 ： 1998 年 10 月

・資本金： 3 億 7,600 万円

・URL ： https://www.bmc-net.jp/

・X ：https://x.com/BizUp_Research/

・Facebook：https://www.facebook.com/bmcnet/

・Instagram：https://www.instagram.com/bizup_souken_official/

・Youtube：https://www.youtube.com/channel/UC2SdqzTfEoDdQO0yWDhgc-w