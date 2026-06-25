川口俊和『コーヒーが冷めないうちに』が累計発行部数100万部突破！デビュー作が11年の時を経てミリオンセラーに

株式会社サンマーク出版

川口俊和・著『コーヒーが冷めないうちに』（サンマーク出版 東京都新宿区／代表取締役社長 黒川精一）は、2026年6月19日の重版をもって累計発行部数100万部を突破しました。2015年12月の刊行以来、約11年をかけて到達したミリオンセラーです。

デビュー作でのミリオンセラー達成

本作は小説家・川口俊和さんのデビュー作。2015年12月に世に出た本作は、担当編集の池田るり子が川口俊和さんの脚本・演出の舞台を見て感動し、「これを小説にしませんか」と声をかけたことから始まりました。

小説を書いたこともない、書こうと思ったこともないところから執筆を始め、4年半の月日をかけて書き上げると、刊行直後から「4回泣ける小説」として東北の書店様から火がつきベストセラーに。刊行から約1年半後、2017年には第14回本屋大賞へのノミネートで全国的な注目を集めました。2018年には俳優・有村架純さん主演で映画化され、興行収入１５億円突破の大ヒット。2017年以降、続編シリーズ『この嘘がばれないうちに』『思い出が消えないうちに』『さよならも言えないうちに』『やさしさを忘れぬうちに』『愛しさに気づかぬうちに』が続々と刊行され、いずれもロングセラーとなっています。

世界各国で数々の賞を受賞

海外展開も加速し、現在では世界5６言語での翻訳出版が決定。イギリス、イタリア、台湾をはじめ、各国でベストセラーを記録しています。2021年には、大手ハリウッドスタジオとの映像化オプション権契約を締結。ハリウッドでの映像化が進行中です。

また、アメリカで「Audible.com Daily Deal」総合１位、フランスで「オーディオブック大賞」、ポーランドで「みんなで選んだ今年の一冊 美しい本」大賞など、数々の賞を受賞しています。

「過去には戻れる。ただし、コーヒーが冷めるまでの間だけ」--たった一つの設定から始まった物語は、舞台初演から数えて16年、小説刊行から11年をかけて、国境と世代を超え、世界中の読者の心に届く作品となりました。

著者・川口俊和コメント

イタリアにて、600人のホールで講演する川口さん

『コーヒーが冷めないうちに』が単体で100万部を突破しました。ひとりでも多くの読者に届けたいと、長い時間をかけて、全国の書店の皆様が棚で、店頭で、言葉で推し続けてくださったおかげです。この喜びを心からの感謝とともにお伝えします。本当にありがとうございます。」

新刊『アラームが鳴らないうちに』2026年9月15日発売

１作目の100万部突破の節目に合わせるように、「コーヒーシリーズ」最新刊『アラームが鳴らないうちに』が2026年9月15日に発売となります。本作は、主人公・数の「後悔」と「決意」に迫る、シリーズの転換期となる一冊です。本作と合わせて、ぜひお手にとってお楽しみください。

『コーヒーが冷めないうちに』内容紹介

お願いします、あの日に戻らせてください--。

とある街の、とある喫茶店のとある座席には不思議な都市伝説があった。

その席に座ると、望んだとおりの時間に戻れるという。

ただし、そこにはめんどくさい、非常にめんどくさいルールがあった。

第１話 恋人--結婚を考えていた彼氏と別れた女の話

第２話 夫婦--記憶が消えていく男と看護師の話

第３話 姉妹--家出した姉とよく食べる妹の話

第４話 親子--この喫茶店で働く妊婦の話

著者プロフィール

川口俊和（かわぐち・としかず）

大阪府茨木市出身。1971年生まれ。小説家・脚本家・演出家。舞台『コーヒーが冷めないうちに』第10回杉並演劇祭大賞受賞。同作小説は、2017年本屋大賞にノミネートされ、2018 年に映画化。川口プロヂュース代表としてYouTubeで活躍中。趣味は釣りと筋トレとサウナ。モットーは「自分らしく生きる」。

書誌情報

書名：コーヒーが冷めないうちに

著者：川口俊和

発売日：2015年12月

定価：1,430円（10％税込）

ISBN：978-4-7631-3507-0

発行：株式会社サンマーク出版