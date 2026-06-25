「貯金で安心」が“目減り”に変わる時代、夏のボーナスはどう活かす？ 週末限定で資産形成に役立つオンデマンドセミナーを配信

株式会社アイケンジャパン

アパート・マンション経営を手がける株式会社アイケンジャパン（本社：福岡県福岡市中央区大名／東京都港区北青山、代表取締役：藤本 修）は、2026年6月26日(金)～28日(日)の期間限定で、不動産投資の4つのスタイルを比較する無料オンデマンドセミナーを配信します。

物価高の時代に、ボーナスの活かし方を考える

近年、物価高や金利上昇などの経済環境の変化に伴い、将来に向けた資産形成への関心が高まっています。

特に夏のボーナス支給期を控えたこの時期は、まとまった資金の運用方法について検討を始める方も多いのではないでしょうか。

一方で、不動産投資に関心はあっても、複数の手法（一棟・区分・RC・木造）の具体的な違いや事業計画の立て方が分からず、一歩を踏み出せないというケースも少なくありません。

こうした背景を踏まえ、本セミナーでは、投資手法ごとの特徴や仕組みの比較から、堅実な不動産投資の考え方を分かりやすく解説します。

さらに、実際の事業計画書を例に挙げ、数字のどこに注目して判断すべきか、具体的なチェックポイントもご紹介します。

夏のボーナス時期を前に、ご自身の資産形成を見直すきっかけとして、ぜひご活用ください。

【期間限定無料オンデマンドセミナー 概要】

配信期間：2026年6月26日(金)～28日(日)

タイトル：『ボーナスを、眠らせるお金から「育てる資産」へ。初心者のための「一棟投資」入門』

視聴申込：https://x.gd/omCAL

アイケンジャパンのアパート

【アイケンジャパン会社概要】

会社名 ： 株式会社アイケンジャパン

代表者 ： 代表取締役 藤本 修

本社所在地： 福岡本社│福岡県福岡市中央区大名2丁目6番50号

福岡大名ガーデンシティ7階

東京本社│東京都港区北青山3丁目2番4号

日新青山ビル3階

設立 ： 2006年8月18日

資本金 ： 1億円

事業内容 ： アパート等の企画・販売、設計・施工・監理、不動産管理

実績 ： 販売棟数1,546棟、管理戸数11,226戸

2025年年間入居率99.2％

収益稼働率(R)98.7％※

※新築時の家賃設定での年間完全満室状態を100％とし、

経年ごとに実際の家賃収入の増減を集計した独自指標

URL ： https://aikenjapan.jp/