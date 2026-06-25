高級入浴剤「Chapon」、楽天市場「バスソルト ギフト」で22ヶ月連続1位を記録

株式会社Tokel

高級入浴剤ブランド「Chapon（チャポン）」を展開する株式会社Tokel（東京都板橋区）は、楽天市場の検索順位データを集計し、「バスソルト ギフト」で2024年5月から2026年2月まで22ヶ月連続、さらに「入浴剤 ギフト」「バスソルト ギフト」の両キーワードで2026年4月から6月まで3ヶ月連続で、自社商品が検索結果の1位に表示されたことを確認しました。いずれも、誰かへの贈り物を探す人が打ち込む言葉です。その“入口”で選ばれ続けていること--特別なセール期だけでなく、日常的に候補へ挙がり続けていることを示す結果となりました。

「贈り物を探す入口」で、選ばれている

「入浴剤 ギフト」「バスソルト ギフト」--こうした言葉で検索する人は、たいてい誰かへの贈り物を探して、画面の前で少し迷っています。何を選べば失礼がないか、相手は喜んでくれるか。その迷いのなかで、Chaponは多くの人の目に最初に触れる場所に立ってきました。すでに売れた数や贈られた数だけではなく、まだ「探している段階」で候補に挙がり続けていること。それは、ギフトとしてのChaponが一時の話題ではなく、思い出してもらえる定番として支持されていることの静かな裏づけです。

選ばれる理由は、贈り物だからこそ譲れない“中身”

贈り物は、失敗したくないものです。だからこそ、香りの良し悪しは妥協できません。Chaponは合成香料を使わず、天然精油だけで香りを組み立てています。湯気とともに立ちのぼる香りには角がなく、封を開けた瞬間から「ちゃんとしたものを選んだ」という安心が伝わります。バスソルトとして初めてグッドデザイン賞を受けた佇まいは、包み直さずそのまま手渡せる一箱。中身と見た目の両方で“外さない”こと--それが、贈り物を探す人に選ばれ続ける理由です。

湯気の向こうの、ひとりの時間

受け取った人は、一日の終わりに湯を張り、ひとさじを溶かします。立ちのぼる香りに包まれて、肩の力がゆっくりほどけていく。仕事のこと、明日のこと、頭のなかのざわめきが、湯気の向こうに遠ざかっていく時間。「喧騒忘れる、しあわせタイム。」--Chaponが贈りたいのは、入浴剤そのものではなく、相手がひとりになって深く息をつける、その静かなひとときです。

本実績の集計について

「Chapon（チャポン）」について

- 出典：検索順位通知サービスの順位通知データにもとづく集計（自社調べ）- 対象：楽天市場のPC検索- 対象キーワード：「バスソルト ギフト」「入浴剤 ギフト」- 集計方法：観測日ごとの検索結果順位を月次で集計。同一キーワードで複数の順位が記録される場合は最上位順位を採用。各月に1回以上、検索結果で1位の表示が確認された月を「1位表示を確認した月」としています- 対象期間：「バスソルト ギフト」は2024年5月～2026年2月／両キーワードは2026年4月～2026年6月15日（2026年6月は6月15日観測分まで）- 検索結果の表示順位は、閲覧環境や時期により変動します。本リリースは「常時1位」「毎日1位」を示すものではありません

Chaponは「今日の疲れを癒やしたい」というバスタイムに寄り添う、植物エッセンスたっぷりの天然精油入浴剤です。「喧騒忘れる、しあわせタイム。」というブランドコンセプトのもと、天然精油100%の香りで忙しい日常を忘れるくつろぎの時間を提供しています。

累計販売本数は38万本を突破し、BIRTHDAY BAR全国27店舗をはじめとしたギフト専門店で取扱中。バスソルトとして初めてグッドデザイン賞を受賞し、Amazon・楽天の入浴剤部門ランキングでも1位を多数受賞しています。

会社概要

本リリースに関するお問い合わせ

- 社名：株式会社Tokel- 所在地：〒174-0046 東京都板橋区蓮根2-27-12- 代表：瀬戸口 翔大- 設立日：2020年9月9日（温泉の日）- 事業内容：高級入浴剤ブランド「Chapon（チャポン）」の企画、製造、販売- 会社HP：https://tokel.jp/- 広報担当：瀬戸口 翔大- Tel：050-3183-8899(#)- Email：media@tokel.jp