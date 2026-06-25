SHIRORUが2026年上半期ベストコスメ受賞：「クリスタルホイップ」「クリスタルホイップブラック」「ブライトコンシーラーパレット」「ブーストホワイトセラム」が複数のベストコスメを受賞

SHIRORU株式会社

国内洗顔料売上3年連続No.1※１を誇るSHIRORUが2026年上半期ベストコスメにて「クリスタルホイップ」「クリスタルホイップブラック」「ブライトコンシーラーパレット」「ブーストホワイトセラム」が複数※１のベストコスメを獲得いたしました。詳細は特設サイト(https://shiroru.jp/shop/pages/best_cosmetics_award)をご確認ください。

SHIRORUは「憧れの透明感をその肌に」のブランドコンセプトのもと雪のような透明感を目指すスキンケアブランドです。

【受賞アイテム】

税込価格3,300円（本体3,000円＋税)ブライトコンシーラーパレット

まるで何も塗っていないようなのに、シミやくすみ、くま、ニキビ痕、毛穴、小ジワなどの気がかりを払拭。肌なじみと軽やかな仕上がりにこだわって処方したパレットコンシーラーです。

カラーパウダーとソフトフォーカスパウダーをブレンドし、色と光でナチュラルにカバーする「ルミナスヴェール技術」を搭載。

包水性の高い半固形油に美容成分を配合した柔ら

かいテクスチャーで、乾燥による粉浮きを防いで美しい仕上がりをキープします。

税込価格3,960円（本体3,600円＋税)クリスタルホイップ

雪のような透明感の始まりは、シロルの高濃度炭酸泡洗顔。

ワンプッシュでモチモチの炭酸泡が簡単に作れ、炭酸の濃度調整により泡の持続にもこだわりました。

もちもちの泡で磨くように洗うと、泡が毛穴の奥まで入り込み、汚れや古い角質をやさしくオフ。さらに、厳選された保湿成分を92. 3％と高配合しているので、定期的な泡パック もおすすめ。

洗うことが美容ケアになり、美しさの土台になる。シロルの目指す美しさに欠かせないステップです。

税込価格3,960円（本体3,600円＋税)クリスタルホイップブラック

雪のような透明感を邪魔する毛穴のザラつきや黒ずみをリセットするために、毛穴より小さい炭を配合した高濃度炭酸泡洗顔。

ワンプッシュでモチモチの炭酸泡が簡単に作れ、炭酸の濃度調整により泡の持続にもこだわりました。もちもちの炭配合泡で磨くように洗うと、泡が毛穴の奥まで入り込み、毛穴のザラつきや黒ずみをしっかり吸着オフ。テカリやベタつきを防ぎます。

クリスタルホイップ同様、厳選された保湿成分を9 2. 3%と高配合しているので、定期的な泡パックもおすすめ。

税込価格7,700円（本体7,000円＋税)ブーストホワイトセラム【医薬部外品】

洗顔のエキスパートが考える、ゆらいで※2くすみ※2やすい肌に必要なものを洗顔後5秒の肌に届ける※3先行美白※4美容液。

肌になじみやすい大豆由来のリン脂質※5とシュガースクワラン※6を極小ナノエマルジョンカプセル化し、美白※4有効成分・トラネキサム酸とともに配合。

まるで乾燥した角層の隙間を埋めるように油分がすっとなじみ、肌そのものがうるおいを抱え込めるように導きます。トラネキサム酸は角層のすみずみまで浸透し、保湿しながらシミ予防ケアまで一度に。

99％美容成分仕立てで、ゆらぎ※2肌を守りながら保湿＆美白※4ケアすることにこだわりました。肌に不要なものを含まない6フリー処方。

SHIRORUとは

BRAND CONCEPT

「憧れの透明感をその肌に」

視線をとらえて離さない、一面雪の銀世界。

繊細に澄みわたった、キラキラときらめく透明感。

季節を越えて憧れる、そんな冬の美しい情景のように

みずみずしい素肌が、SHIRORUの理想です。

洗顔から始まるスキンケアと、

素肌よりも美しい素肌感を纏うベースメイク。

SHIRORU

あなたの肌に、雪のような透明感が舞い降りる体験を。

SHIRORUは、「雪のような透明感」のある肌を目指します。

「雪のような透明感」は、みずみずしく透明感あるれる肌、

SHIRORUのブランド名の通り、白い透明感のある肌、毛穴もくすみもシミもない憧れるようなお肌や毎日をプレゼントしたいと思います。

※1 TPCマーケティングリサーチ（株）調べ 2025年5月調査（2022/5～2025/4）

※2 乾燥による

※3 角層まで

※4 メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐこと

※5 保湿成分：水素添加大豆リン酸脂質

※6 保湿成分