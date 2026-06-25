『日本経営グループ ヘルスケア価値共創アワード2026』2026年7月24日（金）開催

株式会社日本経営

株式会社日本経営ホールディングス（本社：大阪府豊中市、代表取締役社長：白石正和）は、提携金融機関とともに地域課題や社会課題の解決に貢献した取り組みを共有し、その成果を表彰する『日本経営グループ ヘルスケア価値共創アワード2026』ならびに事例共有の勉強会『ヘルスケア価値共創研究会』を、2026年7月24日（金）に開催いたします。

本年度は選考の結果、株式会社肥後銀行、株式会社静岡銀行、株式会社山陰合同銀行、埼玉縣信用金庫の4機関の優れた取り組みを表彰することが決定いたしました。各受賞機関への表彰式を実施いたします。

■2026年度 受賞金融機関および表彰事例

本年度は、以下の金融機関様および取り組み事例への表彰が確定いたしました。

〇価値共創賞

株式会社肥後銀行 様

支援事例：「株式会社ヘルスケアイノベーション」の取り組み

〇地域貢献賞

株式会社静岡銀行 様

支援事例：「医療経営塾@しずおか」の取り組み

〇特別賞

株式会社山陰合同銀行 様

支援事例：日本経営グループとの複数のコンサルティング共同支援の取り組み

〇特別賞

埼玉縣信用金庫 様

支援事例：「持分なし医療法人への事業承継支援」の取り組み

■日本経営グループ ヘルスケア価値共創アワードとは

本アワードは、株式会社日本経営ホールディングスが主催し、日本経営グループ提携金融機関との連携において、顧客の目的実現に貢献し、社会課題や地域に貢献する取り組みに対して敬意を表し、表彰するものです。

表彰対象となる優れた好事例を広く共有することで、他の金融機関においても同様の価値創出や地域課題解決に向けた取り組みが促進されることを目的としています。アワードを通じて、金融機関様とのさらなる価値共創を推進し、サステナブルな地域社会の実現に貢献していくことを目指しています。

■同日開催『ヘルスケア価値共創研究会』について

アワードに先立ち、同日には「ヘルスケア価値共創研究会」を開催いたします。事業承継、M&A、地域医療構想推進支援、認定医療法人制度への移行、リスクマネジメント（BCP）など、複雑化するヘルスケア業界の課題に対し、金融機関がいかにして医療・介護施設に伴走し、価値を共創したかについて、具体的な事例を交えた勉強会を実施いたします。

■開催概要（予定）

イベント名：日本経営グループ ヘルスケア価値共創アワード2026 / ヘルスケア価値共創研究会

開催日：2026年7月24日（金）15:00～19:30

会場：ANAホリデイ・イン東京ベイ（東京都品川区東品川2丁目3番15号）

スケジュール（予定）：

[表: https://prtimes.jp/data/corp/105083/table/52_1_3ce479a52981e1e16c890cf655c5ff86.jpg?v=202606251051 ]

※お申し込み方法やプログラム等の詳細につきましては、アワード特設ページにて随時更新いたします。

アワード特設ページ：https://healthcare-award.nkgr.co.jp/

■主催・運営

主催：株式会社日本経営ホールディングス

運営：日本経営グループ 金融機関連携プロジェクト

■会社概要

日本経営グループ https://nkgr.co.jp/

株式会社日本経営ホールディングス

代表取締役社長：白石 正和

住所：大阪府豊中市寺内2-13-3 日本経営ビル

■日本経営グループとは

日本経営グループは、コンサルティング、税務・会計、人事労務、M&A・事業承継などの専門機能を有する総合プロフェッショナルファームです。それぞれの専門家がシームレスに連携し、医療・介護分野をはじめとする幅広い顧客層が直面する複雑な経営課題に向き合い、総合的な意思決定を支援しています。

グループの総合力を活かして環境変化や社会課題の解決も見据えた持続的な成長基盤づくりに取り組み、組織の未来を創るパートナーとして皆さまに伴走してまいります。