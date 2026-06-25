【一般財団法人日本科学技術連盟】 理事長交代のお知らせ

一般財団法人日本科学技術連盟

一般財団法人日本科学技術連盟（本部：東京都新宿区、以下 「日科技連」）は、2026年6月24日付で、現 理事長の佐々木眞一が任期満了のため退任し、同日付で、小笠原 浩が理事長に選任いたしましたのでお知らせいたします。

一般財団法人日本科学技術連盟 新 理事長

1．選 任 日：2026年6月24日付

2．氏 名 ：小笠原 浩（おがさわら ひろし）

3．主な経歴：

1979年3月 株式会社安川電機製作所（現 株式会社安川電機）入社

2006年6月 取締役 モーションコントロール事業部副事業部長

2007年3月 取締役 インバータ事業部長

2011年3月 取締役 モーションコントロール事業部長

2012年6月 常務執行役員 モーションコントロール事業部長

2013年6月 取締役 常務執行役員 モーションコントロール事業部長

2014年3月 取締役 常務執行役員 技術開発本部長

2015年3月 代表取締役 専務執行役員 技術開発本部長

2016年3月 代表取締役社長 技術開発本部長

2017年3月 代表取締役社長 人材多様性推進室長

2018年3月 代表取締役社長 ICT戦略推進室長

2022年3月 代表取締役会長兼社長

2023年3月 代表取締役会長

2026年5月 代表取締役会長兼社長 人づくり推進担当 ICT戦略担当（現任）

4．受賞歴

2024年度デミング賞本賞 受賞

顧客視点での製品・サービスの創出・提供や、データに基づく経営を推進するとともに、

日本ロボット工業会・日本電機工業会の会長を務めるなど業界の発展にも大きく寄与した点が

評価された。

■本件に関するお問い合せ先

一般財団法人日本科学技術連盟 業務管理センター広報グループ

〒163-0704 東京都新宿区西新宿2-7-1 新宿第一生命ビルディング4階

TEL：03-5990-5842 FAX：03-3344-3022 E-mail：jusepr@juse.or.jp

日本科学技術連盟

商号：一般財団法人日本科学技術連盟

所在地：〒163-0704 東京都新宿区西新宿2-7-1 新宿第一生命ビルディング4階

代表者：理事長（代表理事） 佐々木 眞一（ささき しんいち）

創立：1946年5月1日

事業内容：経営管理技術、特に品質管理（QC）を中心にした普及事業

基本財産：23億1,720万円

URL：https://www.juse.or.jp