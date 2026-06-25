住まいの売買仲介・賃貸情報サイト「三菱地所の住まいリレー」を全面リニューアル

三菱地所ハウスネット株式会社

三菱地所グループの住まいの売買仲介・賃貸情報サイト「三菱地所の住まいリレー」（https://www.mec-h.com）は、お客様一人ひとりに寄り添うサービスの提供を目的に、機能面およびユーザビリティ全般の見直しを行い、サイトの全面刷新を実施いたしましたのでお知らせいたします。

※「三菱地所の住まいリレーサイト」について

「三菱地所の住まいリレー」は、三菱地所グループが提供する不動産売買仲介・賃貸仲介管理サービスであり、同事業を担う三菱地所ハウスネット株式会社と三菱地所リアルエステ―トサービス株式会社の 2 社が情報提供しています。

■“寄り添い No.1” を目指した体験設計

新居を探されている方、ご所有不動産の価値を把握したい方など、住まいの情報サイトを訪れる方のニーズは様々で、お客様により異なります。今回のリニューアルでは、そうした多様なニーズに寄り添い、必要な情報へスムーズにアクセスできる体験の実現を目指しました。

そのために、サイトの閲覧履歴やお気に入り物件の傾向、所有不動産の情報などをもとに、必要な情報を適切に提供できる仕組みを強化しました。また、ページごとに情報の優先順位を整理し、スマートフォンでも迷わず操作できる視認性と操作性を追求することで、お客様一人ひとりが、自身に”寄り添われている”と感じる体験を再設計しています。

■「マンションセレクション」で気になるマンションを一目でチェック

分譲済みブランドマンションを多数掲載する「マンションセレクション」は、マンションごとの画像や特徴、周辺環境、売出し・賃貸募集情報、相場情報などを分かりやすく整理し、マンションに関する情報を一か所で確認できるコンテンツです。今回のリニューアルでは、各マンションページ内に「お探しの方向け」と「ご所有の方向け」の情報を分けて表示する構成を採用。お探しの方には物件理解を深めやすく、ご所有の方には資産価値を把握しやすいページとしました。

所有者様向けページでは、売却相場や賃料相場などの資産情報をまとめて確認できるほか、部屋番号を入力するだけで無料査定を申し込める機能も、スムーズに配置。目的に応じて必要な情報へアクセスできる、利便性の高い構成へと進化しています。

▲マンションセレクション

■「Myページ」機能を拡充し、住まいの検討プロセスをよりスムーズに

今回のリニューアルの中心となるのが、Myページの拡充です。お気に入り物件の比較機能や、閲覧履歴にもとづくレコメンド機能を強化し、検討の抜け漏れを防ぎながらスムーズに判断できる環境を整えました。

また、売却や賃貸活用に関するサポート情報をまとめて確認できるようにし、所有不動産を一元管理できる「My不動産ページ」も新たに整備しています。「My不動産」を登録すると、最新のAI査定価格や周辺相場、売出し事例などが自動で更新され、資産の状況をいつでもまとめて把握できるようになりました。住まいに関する情報をひとつのアカウントで管理できるようにすることで、検討に必要な情報を効率よく把握できる環境を整えています。

▲Myページ「My不動産」

「三菱地所の住まいリレー」では【想いに応える。期待を超える。】というブランドスローガンを掲げています。今回のサイトリニューアルにより、お客様ひとり一人の状況に寄り添うサービスを実現することで、まさに想いに応えるだけでなく、期待を超える体験の提供に繋がるよう、より迅速かつ丁寧なサービスを提供してまいります。

■三菱地所の住まいリレー（https://www.mec-h.com(https://www.mec-h.com)）

三菱地所の住まいリレーは、三菱地所グループにおける住まいの売買仲介・賃貸のサービスブランドで、「売りたい」「買いたい」「貸したい」「借りたい」というお客様のご要望に幅広くお応えしています。”想いに応える。期待を超える。”というブランドスローガンの下、お客様一人ひとりの想いに寄り添い、その想いまでをつなぐ最適な住まいの取引を提供しています。

■三菱地所ハウスネット株式会社 会社概要

・取締役社長 平川 清士

・事業概要 売買仲介・賃貸仲介・賃貸管理

・本社所在地 東京都新宿区北新宿二丁目21番1号 新宿フロントタワー32F

・設立 1984年7月16日

・コーポレートサイト https://www.mec-h.co.jp/