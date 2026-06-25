◢◤人的資本経営時代に求められる「エンゲージメント人材」を育成心理的安全性・ウェルビーイング・離職防止を支援する『認定エンゲージメント・コーチ(R)養成講座』を【2026年8月22日・23日】に開催！

一般社団法人コーチング心理学協会エンゲージメントコーチング「《【講座の申込はこちらへ】》」 :https://www.coaching-psych.com/event/engagement_coaching/



人的資本経営時代に求められる「エンゲージメント人材」を育成心理的安全性・ウェルビーイング・離職防止を支援する『認定エンゲージメント・コーチ(R)養成講座』を2026年8月22日・23日にオンライン開催

一般社団法人コーチング心理学協会は、2026年8月22日（土）・23日（日）の2日間、オンラインにて【認定エンゲージメント・コーチ(R)養成講座】を開催いたします。

近年、多くの組織では、離職率の増加、働きがいの低下、管理職の負担増大、心理的安全性の不足などが大きな課題となっています。

人的資本経営が重視されるなか、「従業員エンゲージメントの向上」は企業・自治体・教育機関に共通する重要なテーマとなっています。

一方で、

「メンバーの主体性を高めたい」

「1on1ミーティングをより効果的に行いたい」

「心理的安全性の高い組織をつくりたい」

「離職防止や組織活性化につなげたい」

と考えながらも、具体的な方法に悩む管理職、人事担当者、支援職の方も少なくありません。

本講座では、ポジティブ心理学、コーチング心理学、認知行動科学、解決志向アプローチ、ナラティヴ・アプローチなどの科学的知見を統合し、個人と組織のエンゲージメントを高めるための実践スキルを体系的に習得します。

理論理解だけではなく、対話、質問、支援、可視化、組織開発など、現場ですぐに活用できる実践的内容を重視しています。

また、これまで当協会が実施してきた法人研修・団体研修、新入社員研修、管理職研修、リーダーシップ研修などの実践知を本講座に反映しています。

そのため、新入社員から中間管理職、管理職、経営幹部・エグゼクティブ層まで幅広い対象に活用できる内容となっています。

《【⇒講座の申込はこちらへ】》 :https://www.coaching-psych.com/event/engagement_coaching/

エンゲージメントコーチング講座のの目的エンゲージメントコーチングの導入メリット





■本講座の社会的意義

少子高齢化による労働人口の減少、働き方の多様化、価値観の変化、メンタルヘルス課題の増加などを背景に、組織と個人の関係性は大きく変化しています。

近年では、人的資本経営や健康経営、ウェルビーイング経営への関心が高まる一方で、離職率の上昇、バーンアウト（燃え尽き）、エンゲージメント低下、管理職の孤立など、多くの組織が新たな課題に直面しています。

また、リモートワークやハイブリッドワークの普及により、人と人とのつながりや対話の質をどのように高めるかが、組織の持続可能性を左右する重要なテーマとなっています。

エンゲージメントの向上は、単に従業員の満足度を高めるだけではありません。

一人ひとりが「自分の仕事や役割に意味を感じ、自律的に成長し、互いに支え合いながら働くこと」を支援し、個人のウェルビーイングと組織の持続的成長を両立するための基盤となります。

本講座では、心理学とコーチングの科学的知見を活用し、人と組織がともに成長できる社会の実現を目指します。

さらに、企業・自治体・教育機関・医療福祉分野など、多様な現場において、心理的安全性とエンゲージメントを高める専門人材の育成を通じて、より持続可能で包摂的な社会づくりに貢献することを目的としています。

離職者対策とエンゲージメントコーチング

◆本講座で得られること

・エンゲージメントの理論と実践を体系的に学べる

・エンゲージメントサーベイを効果的にするコーチングの技法を学べます。

・心理的安全性を高める対話技法を習得できる

・1on1ミーティングやチームコーチングに活用できる

・離職防止や組織活性化に役立つ支援スキルを学べる

・ジョブ・クラフティングや心理的資本を活用した人材育成ができる

・企業研修や組織開発プログラムの設計に応用できる

・管理職、人事担当者、コーチ、研修講師、支援職としての専門性を高められる

・「認定エンゲージメント・コーチ(R)」資格を取得できる

・資料・アプリのダウンロード，利用権が得られます

◆開催概要

【講座名】

新エンゲージメント・コーチング基本講座

認定エンゲージメント・コーチ(R)養成講座（認定資格講座）

https://www.coaching-psych.com/event/engagement_coaching/

【開催日時】

2026年8月22日（土）・23日（日）両日とも9：00～17：30

【開催方法】オンライン開催

【開催状況】

開催決定

ワークショップ形式による少人数制で実施予定です。

状況により受入人数を調整する場合があります。

受付は、資料送付が可能な場合、開催日の3日前まで受け付けております。

エンゲージメントとは

エンゲージメント（Engagement）は、HR・人事、人的資本経営、健康経営、キャリア支援、組織開発など、多領域で重要視される概念です。

本講座では、エンゲージメントに関わる理論と実践を統合的に学び、人生と仕事の充実を支援する専門家を育成します。

講座の特徴

・エンゲージメントの基礎理論を体系的に学習

・ワークエンゲージメント、ジョブ・クラフティング、心理的資本を実践的に学ぶ

・質問法、対話法、支援法、アセスメント技法を習得

・ポジティブ心理学、キャリア心理学、行動経済学、産業組織心理学を応用

・認知行動科学、解決志向アプローチ、ナラティヴ・アプローチを統合的に活用

講座内容

【1日目】

■ 基礎・理論

・エンゲージメントとは何か

・働きがいとは何か

・エンゲージメントの定義と再考

・各領域におけるエンゲージメント

・ウェルビーイングとの関係

・各種フレームワーク（海外事例含む）

■ 実践・応用

・KPI／KGI／KSFとエンゲージメント

・ワークエンゲージメント（ユトレヒト大学モデル）

・成果を生む2要素

・6つのエンゲージメント

■ コーチング技法

・AI（アプリシエティブ・インクワイアリー）質問法

・4Dサイクル活用

・エンゲージメント質問法

■ 組織・仕事への応用

・学習する組織

・LIKE／LOVEモデル

・ポジティブワークエンゲージメント

・ジョブ・クラフティングコーチング

【2日目】

■ 成果・行動科学

・ROIとエンゲージメント

・マインドフルネス活用

■ 可視化・対話

・エンゲージメントマップ作成

■ 心理的資本

・HEROモデル

・COACHモデル

■ 心理的安全性

・7つの心理的安全性

・リーダーシップ

・支援スキル

・測定テスト

■ 統合テーマ

・心理的安全性×エンゲージメント

・コンパッションの導入

「やる気＋成果＋持続性」を実現する仕組みづくりを目指します。

※講座内容は変更となる場合があります。

特典・資格

・認定者は協会開発ツール、ワークシート利用権を取得

・認定証（PDF）を発行

・紙証書、証書ファイル、国際証書（英語版）はオプション対応

本講座は以下資格の単位認定対象です。

・コーチング心理士(R)

・コンサルティング心理士(R)

・各種インストラクター資格

※資格取得は任意です（受講のみ可）。

受講費（税込）

１.1日入門コース：11,000円

２.2日間コース：22,000円

３.資格認定コース：44,000円

４.再受講：11,000円

※カラー資料、ワークシート、カード教材（ケース付）、修了書を含みます。

◆法人・団体向け研修について

一般社団法人コーチング心理学協会では、企業、自治体、教育機関、医療・福祉機関を対象に、エンゲージメント向上、心理的安全性、ウェルビーイング、リーダーシップ、人材育成をテーマとした講演、研修、コンサルティングを実施しております。

組織の課題や目的に応じたオーダーメイド型研修にも対応しています。

【関連情報】

エンゲージメントや人的資本経営に役立つ Tomorrowmind日本語版 ポジティブ心理学創設者マーティン・セリグマンと医学博士（脳科学）ガブリエラ・ケラーマンに共著を翻訳監修致しました。

Tomorrowmind日本語版 これからの生き方 ポジティブ心理学の進化論





6月23日（2026）にて新発売。

Tomorrowmind日本語版 これからの生き方 監修・監訳

総合法令出版にて，新発売

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【お問い合わせ】

一般社団法人コーチング心理学協会

https://www.coaching-psych.com/(https://www.coaching-psych.com/)